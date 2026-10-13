México

El Buen Fin 2026: ¿Qué hacer y cómo defenderse si una tienda no respeta sus promociones, según Profeco?

Aunque existen muchas ofertas, es necesario reportar a aquellas empresas que lucran con esta medida para mejorar la economía del país

Screenshot
Año con año millones de mexicanos llegan a las tiendas para aprovechar los descuentos de esta temporada.
Guardar

A medida que se aproxima El Buen Fin, miles de consumidores comienzan a planificar sus presupuestos, comparar artículos y preparar listas de compras con la expectativa de aprovechar rebajas significativas. Sin embargo, en medio de la vorágine de ofertas y anuncios publicitarios, surgen dudas recurrentes sobre qué ocurre cuando un establecimiento incumple con lo prometido, modifica los precios al llegar a la caja o se niega a hacer válida una promoción anunciada.

Ante este panorama, el conocimiento de la legislación vigente y de los mecanismos de protección al consumidor por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se convierte en la herramienta principal para evitar abusos y garantizar compras verdaderamente ventajosas.

PUBLICIDAD

La décimo sexta edición de El Buen Fin se desarrollará a lo largo de cinco jornadas continuas, comenzando el viernes 13 de noviembre y concluyendo la noche del martes 17 de noviembre.

Esta ventana temporal no solo busca incentivar la economía formal y el comercio en establecimientos físicos y plataformas digitales, sino también brindar coincidencia con periodos de adelanto de prestaciones laborales, ahorros y aguinaldos para muchas familias mexicanas. No obstante, el volumen masivo de operaciones incrementa también las probabilidades de fricción o discrepancia entre lo exhibido en anaqueles y lo cobrado en los sistemas de pago.

La procuraduría logró la devolución de una suma millonaria tras resolver la mayoría de las quejas presentadas durante la campaña comercial
La procuraduría se encarga de atender a todas las personas con quejas. (Crédito: X @Profeco)

¿Qué es lo que se le debe exigir a los establecimientos?

Una de las situaciones más comunes durante estas jornadas ocurre cuando un cliente encuentra un producto —como un dispositivo electrónico, un electrodoméstico o una prenda de vestir— con una etiqueta o anuncio que indica un porcentaje determinado de descuento, pero al momento de intentar efectuar el pago, el personal del establecimiento informa que la promoción ya expiró, que se trató de un “error de impresión” o que aplican restricciones no mencionadas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo estipulado por la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores están estrictamente obligados a respetar las condiciones, costos, garantías, tiempos de entrega y promociones que hayan difundido públicamente por cualquier medio, ya sea impreso, audiovisual o digital. Si una oferta continúa exhibida y el comprador cumple con los términos establecidos en la misma, la tienda no puede alterar arbitrariamente el precio final ni negar la venta del producto bajo pretextos infundados.

En aquellos casos donde el consumidor ya realizó el pago correspondiente y posteriormente la empresa argumenta falta de inventario, problemas logísticos o se niega a realizar la entrega del bien adquirido, el comprador cuenta con derechos respaldados por la norma. Dependiendo del tipo de incumplimiento, se puede exigir la entrega efectiva del producto acordado, la sustitución por un artículo de características o calidad equivalentes, o bien la rescisión del contrato comercial con la consecuente devolución del dinero pagado, sumado a las indemnizaciones o compensaciones que determine la legislación.

La procuraduría logró la devolución de una suma millonaria tras resolver la mayoría de las quejas presentadas durante la campaña comercial
La institución revisa constantemente que los establecimientos no realicen prácticas indebidas. (Crédito: X @Profeco)
  • Publicidad engañosa y falsos descuentos: prácticas bajo vigilancia

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha encendido las alarmas sobre prácticas comerciales irregulares que buscan simular ahorros irreales. Una de las tácticas señaladas consiste en el incremento previo de los precios de lista semanas antes del evento, para luego aplicar un porcentaje de rebaja que deja el producto en su costo original o incluso por encima de este. Este tipo de estrategias basadas en precios ficticios e información confusa vulneran el derecho a la información transparente y constituyen infracciones directas a la ley.

De igual forma, la revisión de los términos financieros resulta crítica, especialmente en el esquema de meses sin intereses. Antes de concretar una transacción, la institución reguladora insta a verificar de forma puntual:

  • Tarjetas y entidades participantes: Confirmar de manera explícita si el plástico bancario con el que se pretende pagar está incluido en el convenio de la tienda.
  • Plazos y montos mínimos: Comprobar el número exacto de mensualidades ofrecidas y si existe un límite inferior de compra requerido para activar la promoción diferida.
  • Claridad en restricciones: Exigir que toda condicionante referente al número de existencias disponibles o vigencia de los beneficios sea plenamente visibilizada y no se preste a interpretaciones ambiguas o equívocas.
La procuraduría logró la devolución de una suma millonaria tras resolver la mayoría de las quejas presentadas durante la campaña comercial
Agentes de la Profeco son enviados para atender quejas y sugerencias. (Crédito: X @Profeco)

Recomendaciones para tener una buena experiencia

Frente a una eventual reclamación o procedimiento de conciliación, la evidencia documental recopilada por el cliente resulta fundamental. Especialistas en consumo recomiendan tomar fotografías de las etiquetas, carteles informativos y exhibidores dentro de las tiendas físicas, así como realizar capturas de pantalla integrales en portales web de comercio electrónico donde consten la descripción del producto, el precio publicado y la fecha de la consulta.

Conservar los tickets de compra, correos electrónicos de confirmación de pedido, comprobantes de pago digital y estados de cuenta permite sustentar sólidamente cualquier queja en caso de que el establecimiento comercial mantenga una postura de rechazo a resolver el problema en primera instancia.

¿En dónde puedo denunciar malas prácticas?

Para aquellos usuarios que se enfrenten a irregularidades, condicionamientos indebidos o la negativa rotunda de un comercio a hacer válidos sus compromisos, existen canales institucionales habilitados para brindar orientación e iniciar procesos de mediación.

La vía telefónica directa se gestiona a través del Teléfono del Consumidor, disponible en los números 55 5568 8722 para la Ciudad de México y su área metropolitana, y al 800 468 8722 sin costo para el resto de la República Mexicana. Asimismo, los consumidores pueden solicitar asesoría e iniciar procedimientos de conciliación a distancia mediante las herramientas digitales dispuestas en el sitio web telefonodelconsumidor.gob.mx.

El ejercicio responsable de las compras durante El Buen Fin 2026 no solo involucra la búsqueda del mejor precio, sino también el conocimiento activo de los marcos legales que protegen el patrimonio de las familias frente a prácticas comerciales abusivas.

Temas Relacionados

El Buen FintiendasProfecoofertasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ramón Ayala no respetó los horarios de la Plaza México y los acuerdos de la alcaldía por eso le apagaron las luces, explica Gil Barrera

Durante una conversación con Jessie Cervantes, el periodista de espectáculos detalló que el cantante permaneció más tiempo del previsto en su camioneta antes de salir al escenario y que las intervenciones de varios invitados alargaron el show

Ramón Ayala no respetó los horarios de la Plaza México y los acuerdos de la alcaldía por eso le apagaron las luces, explica Gil Barrera

Estos son los ganadores del Protouch del martes 13 de octubre

Al finalizar cada jornada, Pronósticos da a conocer los resultados del Protouch

Estos son los ganadores del Protouch del martes 13 de octubre

Sheinbaum no descarta comprar más gas natural a EEUU para reducir el déficit comercial pese a proyecto de fracking

La posibilidad de adquirir mayores volúmenes de gas de Estados Unidos para reducir el déficit comercial pone en tensión la ambición del gobierno de reorientar su matriz energética

Sheinbaum no descarta comprar más gas natural a EEUU para reducir el déficit comercial pese a proyecto de fracking

“Estado de fuerza no era el suficiente”: Harfuch explica el motivo por el que fue liberado ‘El Güero Gym’ en Morelos y adelanta su arresto

Las autoridades estatales capturaron a José David “N”, pero decidieron ponerlo en libertad a cambio de 3 agentes que fueron retenidos en Totolapan

“Estado de fuerza no era el suficiente”: Harfuch explica el motivo por el que fue liberado ‘El Güero Gym’ en Morelos y adelanta su arresto

“No hemos estado de brazos cruzados”: Sheinbaum niega crisis en IMSS, pero llama a atender carencias previo a mega marcha de trabajadores

La presidenta acusó a la oposición de promover las críticas al sector salud tras las protestas laborales y las muertes neonatales

“No hemos estado de brazos cruzados”: Sheinbaum niega crisis en IMSS, pero llama a atender carencias previo a mega marcha de trabajadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Estado de fuerza no era el suficiente”: Harfuch explica el motivo por el que fue liberado ‘El Güero Gym’ en Morelos y adelanta su arresto

“Estado de fuerza no era el suficiente”: Harfuch explica el motivo por el que fue liberado ‘El Güero Gym’ en Morelos y adelanta su arresto

Estudiantes de la Universidad de Guanajuato encienden velas y exigen justicia por el homicidio de Joan Francisco Díaz

CJNG: procesan a cuatro detenidos en Nayarit por delincuencia organizada y acopio de armas

Explota gasera en El Ranchito, Coacalco: videos muestran llamas y columnas de humo

Uso de drones por parte de cárteles en Sinaloa preocupan a Defensa Nacional: “Los adaptan para agredir a adversarios y autoridades”

ENTRETENIMIENTO

Japón llega a la Feria del Libro de Chapingo: manga, coleccionables, cosplays y música de ánime en vivo, cerca de CDMX

Japón llega a la Feria del Libro de Chapingo: manga, coleccionables, cosplays y música de ánime en vivo, cerca de CDMX

Fotos con IA de estatua de ‘Baphomet’ en lujosa colonia de la CDMX generan polémica: ¿qué significa esta figura?

Ramón Ayala no respetó los horarios de la Plaza México y los acuerdos de la alcaldía por eso le apagaron las luces, explica Gil Barrera

Hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina descarta regresar a la actuación y opta por esta prestigiosa profesión

La sorpresa que Guillermo del Toro dejará antes de cada función de ‘El Laberinto del Fauno’ en 3D

DEPORTES

Hugo Sánchez se ofrece para trabajar en el VAR tras la polémica del América vs Rayados: “Los exfutbolistas no nos dejamos corromper”

Hugo Sánchez se ofrece para trabajar en el VAR tras la polémica del América vs Rayados: “Los exfutbolistas no nos dejamos corromper”

El panorama de los mexicanos en Europa: resultados y posición de sus clubes

El ciclista mexicano Emilio Rodríguez sigue los pasos de Isaac del Toro y se une al UAE Team Emirates

Tragedia en La Corregidora: dónde ver EN VIVO el documental sobre la violencia entre Querétaro y Atlas

México vs Jamaica: cuándo y dónde ver EN VIVO el segundo amistoso internacional de la Selección Femenil en la Fecha FIFA