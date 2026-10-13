América Latina

Flávio Bolsonaro visitó a su padre en prisión domiciliaria: “Estaba muy alegre con el resultado de la primera vuelta”

El candidato presidencial brasileño pasó cerca de una hora con el ex mandatario condenado por golpismo y afirmó salir con “energías renovadas” para los últimos 12 días de campaña antes del balotaje del 25 de octubre

Flávio Bolsonaro visitó a su padre en prisión domiciliaria (REUTERS/Diego Herculano)
Flávio Bolsonaro visitó a su padre en prisión domiciliaria (REUTERS/Diego Herculano)
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El senador Flávio Bolsonaro, candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, visitó este martes a su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria, tras levantarse la restricción judicial que le impedía verlo desde julio pasado.

Salgo muy feliz de aquí, estaba muy alegre con el resultado de la primera vuelta”, dijo el aspirante del Partido Liberal (PL) a los periodistas reunidos frente a la urbanización del Distrito Federal de Brasilia donde el líder ultraderechista cumple su condena de 27 años por liderar un complot golpista contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Flávio pudo ver a su padre después de 90 días de veto judicial

El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, instructor del proceso que llevó a Jair a prisión domiciliaria, decidió el lunes no prolongar más la restricción de 90 días que le había impuesto a Flávio en julio, luego de que el senador leyera públicamente una carta de su padre en redes sociales, en violación de las medidas cautelares vigentes contra el ex mandatario.

La medida contó con el aval de la Fiscalía.

De Moraes habilitó el encuentro con una condición: que las visitas no tuvieran una finalidad “político-electoral”, en vísperas del balotaje del 25 de octubre, en el que Flávio enfrentará a Lula.

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El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro (REUTERS/Diego Herculano)
El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro (REUTERS/Diego Herculano)

El candidato salió con “energías renovadas”

Tras pasar aproximadamente una hora en la residencia de su padre, Flávio describió al ex mandatario de 71 años en buen estado de ánimo: “Está bien, haciendo esas bromas sin gracia (...). Tiene buen humor, satisfecho con el trabajo que se está realizando y con esperanzas de que Brasil cambie”.

Salgo con energías renovadas”, expresó el legislador de 45 años, y añadió que la restricción de De Moraes era “sin fundamento” y que el reencuentro le daba “muchas más fuerzas, más entusiasmo y todavía más ganas de estar en las calles para defender al país”.

La figura de Jair Bolsonaro es central en la campaña de su hijo

Jair Bolsonaro, de 71 años, cumple su condena en su residencia de Brasilia por razones de salud vinculadas a una puñalada que recibió en 2018, durante la campaña que lo llevó a la presidencia. Fue sentenciado por planear un golpe de Estado tras perder ante Lula en 2022.

Su imagen está presente de forma permanente en las manifestaciones de su hijo, quien prometió impulsar una ley de amnistía para anular su condena si accede a la presidencia. En ese marco, los brasileños eligieron este mes un Congreso de mayoría conservadora que podría respaldar esa iniciativa legislativa, así como a cientos de bolsonaristas condenados por el asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia en enero de 2023.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores a la reelección presidencial (REUTERS/Brian Snyder)
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores a la reelección presidencial (REUTERS/Brian Snyder)

Flávio aventaja a Lula por dos puntos en los primeros sondeos del balotaje

El candidato del PL también aprovechó la ocasión para criticar al Partido de los Trabajadores (PT), al que acusó de llevar adelante la campaña de Lula con base en “mentiras” contra su persona. En tanto, la izquierda realizó marchas multitudinarias en diversas ciudades tras el primer turno para intentar revertir la desventaja electoral.

El primer sondeo publicado luego de la primera vuelta, divulgado por la firma demoscópica Datafolha, otorgó a Flávio Bolsonaro el 52% de las intenciones de voto, frente al 48% que obtendría Lula en la segunda vuelta. El legislador obtuvo el 47% de los sufragios en la primera ronda, frente al 45% del presidente izquierdista de 80 años, quien busca un cuarto mandato.

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