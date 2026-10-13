Del altar a la tragedia: las claves del crimen del exregidor Anthony Amaya, presuntamente asesinado por su esposa

Las cámaras de seguridad registraron a Eilen Napuri Alba descalza y con heridas en el cuello tras salir de la vivienda a pedir auxilio. (Infobae)

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El exregidor de Supe Puerto Anthony Amaya Noel fue hallado muerto con heridas en el cuello, los brazos y el abdomen en la vivienda que compartía con su esposa, Eilen Napuri Alba, en la urbanización Laderas de Buenavista, en Barranca. La mujer fue detenida y es investigada por presunto homicidio calificado.

Amaya, de 32 años, era administrador, empresario y padre de una niña. Según su familiares, había contraído matrimonio con Napuri poco más de un año antes. Las imágenes de la pareja en redes sociales, donde compartían momentos de su vida cotidiana y de su boda, contrastaron con el caso que ahora investiga el Ministerio Público.

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En julio de 2025, ambos habían publicado fotografías de su matrimonio. En esos registros, se mostraban unidos y hablaban de sus proyectos como pareja. “La amo mucho y lo que estamos haciendo ahora es para toda la vida”, decía Amaya en uno de los videos difundidos antes de la boda.

Las cámaras

La mañana del lunes 5 de octubre, cámaras de seguridad registraron a Eilen Napuri Alba mientras caminaba descalza, con manchas de sangre y una lesión en el cuello por calles de Barranca. De acuerdo con el reporte televisivo, la mujer buscó ayuda entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades.

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Las cámaras de seguridad registraron a Aylen Napuri Alba descalza y con heridas en el cuello tras salir de la vivienda a pedir auxilio.

Los agentes de la Policía Nacional llegaron después a la vivienda que compartía con Amaya. Allí encontraron el cuerpo del exregidor. Las autoridades reportaron que presentaba varias heridas, sobre todo en el cuello, además de lesiones en los brazos y el abdomen.

Napuri fue trasladada en un primer momento a un centro médico y después quedó detenida. La investigación busca determinar las circunstancias de la muerte y establecer su presunta participación en los hechos.

Peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público realizaron diligencias en el inmueble. Recogieron objetos, buscaron rastros y documentaron la escena. Entre los elementos incautados figura un cúter que será sometido a pericias para establecer si fue utilizado durante el ataque.

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La familia de Anthony

Los familiares de Anthony Amaya manifestaron su dolor y exigieron justicia durante una entrevista con Latina. Su madre, Magaly Noel, afirmó que la relación parecía estable, aunque señaló que percibía a Napuri como una persona “un poquito dominante”.

“Yo siempre vi una relación sólida, bonita. Yo veía a mi hijo bien, tranquilo con ella, para arriba y para abajo, juntos los dos”, dijo. “Él la consentía, todo. Por eso yo no me explico qué pasó. No me explico”.

La madre de Amaya sostuvo que está convencida de la responsabilidad de la esposa de su hijo, aunque esa afirmación corresponde a su testimonio y el caso se encuentra bajo investigación. “Las evidencias hablan, ella lo mató, ella fue. No hay otra respuesta”, expresó.

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Otros familiares también participaron de la entrevista. Uno de ellos afirmó que en la vivienda se halló, además del cúter, otro cuchillo entre sábanas, frazadas y almohadas. Ese objeto, según indicó, figura en las actas de las diligencias. La información deberá ser corroborada por las pericias y las autoridades a cargo de la investigación.

Reconstrucción del crimen

Durante el último fin de semana se realizó una reconstrucción de los hechos en la vivienda de Barranca. Según la familia de Amaya, Napuri se desmayó al inicio de esa diligencia y luego fue evaluada por personal médico.

Un familiar aseguró que los controles de salud no detectaron alteraciones que impidieran continuar. “Saturación, ritmo cardíaco, presión, todo”, afirmó durante el enlace televisivo. Después, añadió, la investigada brindó poca información durante la reconstrucción.

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La familia también señaló que los vecinos no habrían escuchado gritos ni señales de una agresión durante el lapso en que habrían ocurrido los hechos. Sin embargo, estos aspectos forman parte de las diligencias que deberán ser evaluadas por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.

En la entrevista, un familiar cuestionó que Napuri no hubiera alertado de inmediato sobre la situación de Amaya cuando salió de la vivienda. “Ella cuando sale en ningún momento dice: ‘¿Sabes qué? Mi esposo está arriba herido, mi esposo está grave’”, sostuvo. Esa versión corresponde al relato de los parientes de la víctima.

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Marcha y pedido de prisión

Tras la muerte del exregidor, familiares, amigos y vecinos salieron a las calles de Barranca para reclamar el avance de las investigaciones. Durante el enlace con Latina, uno de los familiares convocó a una movilización pacífica frente a las instalaciones del Poder Judicial.

El mismo vocero señaló que existía una audiencia programada para evaluar el pedido de prisión preventiva contra Napuri. La familia pidió que se dicte esa medida mientras continúan las diligencias.

Amaya deja una hija. Sus familiares recordaron que la menor solía pasar algunos fines de semana en la vivienda de su padre. “¿Qué hubiera pasado si ese fin de semana la hija de mi sobrino hubiera estado ahí?”, planteó uno de sus parientes.

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La investigación por la muerte de Anthony Amaya continúa a cargo de las autoridades, que deberán analizar los resultados de las pericias en la vivienda, los objetos incautados y las declaraciones recogidas durante las diligencias.