América Latina

Chile: intensas lluvias dejan un muerto, más de 20 mil casas sin luz y cientos de calles inundadas

El agua seguirá cayendo en la zona central al menos hasta el jueves

Tres muertos, dos desaparecidos, clases suspendidas y cientos de casas afectadas deja el paso de un temporal “a la antigua” en Chile.
La región Metropolitana es la más afectada hasta ahora.
Guardar

Un nuevo frente de mal tiempo que afecta a la zona central del país ha causado estragos sobre todo en la Región Metropolitana y mantiene en alerta también a las regiones de Coquimbo, Valparaíso y de O’Higgins. Según el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), esta jornada, una persona falleció en Santiago, miles de hogares están sin energía eléctrica y cientos de calles y pasos bajo nivel se encuentran completamente anegados.

El hecho más grave ocurrió en la comuna capitalina de San Bernardo, donde un hombre en situación de calle que dormía en un paso bajo nivel ubicado en Avenida San José con Avenida Portales fue hallado sin vida.

PUBLICIDAD

De acuerdo al teniente Martín Galaz, oficial de ronda de la Prefectura Maipo, gracias a “un trabajo coordinado junto a Bomberos se logró el rescate de un cuerpo de un hombre adulto no identificado que se encontraba lamentablemente fallecido en este paso bajo nivel que se encuentra inundado”, según consignó Emol.

Varios puntos de la capital se encuentran bajo el agua y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles confirmó que alrededor de 12 mil viviendas se encuentran sin suministro eléctrico. Según el reporte metereológico, las lluvias amainarán esta jornada pero volverán el jueves con probables tormentas eléctricas y vientos en gran parte de la zona central.

PUBLICIDAD

Tres muertos, dos desaparecidos, clases suspendidas y cientos de casas afectadas deja el paso de un temporal “a la antigua” en Chile.
Cientos de calles y pasos bajo nivel se encuentran anegados.

Regiones

En regiones, en tanto, la situación no es mucho mejor y se registran al menos 10 mil hogares sin luz, la mitad de los cuales se concentran en el gran Valparaíso.

En Viña del Mar, la ladera del Cerró Recreo sufrió una importante remoción de tierra que obligó a cortar el tránsito en la Av. España, que une esa ciudad con Valparaíso.

Según autoridades locales, “los equipos de Gestión del Riesgo de Desastres y de la Dirección de Operaciones y Servicios del municipio de Viña del Mar se coordinaron para disponer de maquinaria y ejecutar labores de limpieza y resguardo de la población”.

En la Región de O’Higgins, por otra parte, se reportaron personas aisladas en el sector Agua Buena de San Fernando por la crecida del estero Antivero.

Así las cosas, desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantienen la Alerta Amarilla para la Región Metropolitana y emitieron avisos por posibles tormentas eléctricas, fuertes vientos y hasta granizo desde la región de Coquimbo hasta el Biobío.

Temas Relacionados

ChileLluvias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ante el aumento de casos de tosferina y virus sincitial el Ministerio de Salud adelanta a 28 semanas la vacunación de las embarazadas en Panamá

Cambio responde al comportamiento actual de ambas enfermedades y al riesgo que representan para los niños pequeños

Ante el aumento de casos de tosferina y virus sincitial el Ministerio de Salud adelanta a 28 semanas la vacunación de las embarazadas en Panamá

Gobierno dominicano destina 498 millones de USD para ampliar el riego tecnificado en fincas lecheras ante la sequía

Los fondos, asignados mediante Fotesir, financiarán mejoras hídricas en explotaciones registradas ante Conaleche, con el fin de asegurar forraje para el ganado durante los períodos de escasez de lluvias recurrente

Gobierno dominicano destina 498 millones de USD para ampliar el riego tecnificado en fincas lecheras ante la sequía

Embalse Los Laureles podría alcanzar el 80 % de su capacidad por lluvias de la Semana Morazánica en Honduras

El panorama más favorable se registra en Los Laureles, que actualmente almacena el 58.33 % de su capacidad y podría acercarse al 80 % al finalizar esta semana, de acuerdo con las proyecciones del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Embalse Los Laureles podría alcanzar el 80 % de su capacidad por lluvias de la Semana Morazánica en Honduras

Más de 240 milímetros de diferencia entre comunidades: lo que reveló el monitoreo climático de septiembre en El Salvador

Una red comunitaria de 13 estaciones documentó una brecha hídrica que condicionó la siembra, encareció la ganadería y empujó a los pescadores artesanales mar adentro durante el último mes del tercer trimestre

Más de 240 milímetros de diferencia entre comunidades: lo que reveló el monitoreo climático de septiembre en El Salvador

Las autoridades investigan una posible fuga de gas tras explosión de cohetería en Honduras

Los menores permanecen con pronóstico reservado en Tegucigalpa después de sufrir graves quemaduras en la explosión de una vivienda utilizada para fabricar pirotecnia

Las autoridades investigan una posible fuga de gas tras explosión de cohetería en Honduras
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Llega la Expo de Juan Gabriel al Palacio Postal con vestuarios icónicos, fotos y dibujos personales: fechas, horario y cómo llegar

Llega la Expo de Juan Gabriel al Palacio Postal con vestuarios icónicos, fotos y dibujos personales: fechas, horario y cómo llegar

“El cambio climático ya nos alcanzó”: México alista Plan Nacional de Adaptación contra calentamiento global, alerta sobre pérdida de playas

Sheinbaum desconoce detalles sobre detención de “El Tanque”, insiste en que Andy López Beltrán no es investigado por la FGR

José Carbonell, psiquiatra: “Este tipo de personas son infieles por naturaleza. Crees que contigo va a ser diferente, pero probablemente repetirá el patrón”

El jugador Pedro Rodríguez se retira: el campeón del mundo que tuvo que limitar sus redes tras los comentarios ofensivos a su hijo por llevar una diadema

DEPORTES

Un famoso árbitro español destacó el “noble” rasgo de Lionel Messi: “Nos podía haber echado en contra a 100 mil personas por partido”

Un famoso árbitro español destacó el “noble” rasgo de Lionel Messi: “Nos podía haber echado en contra a 100 mil personas por partido”

Tevez recordó a “Cabañas”, su compañero de Fuerte Apache que era mejor que él y afirmó: “La mayoría de mis amigos de la infancia están muertos”

La misteriosa desaparición de un icónico auto que Williams prestó tras superar a Schumacher en la F1 y acabó en una millonaria batalla legal

El diario inglés que remarcó la diferencia entre el “berrinche” de Cristiano Ronaldo y la “elegante” despedida de Messi

Un futbolista de la selección argentina le pidió intercambiar el poncho a La Sole mientras Messi daba su discurso de despedida

ENTRETENIMIENTO

¿Dónde quedó la reconciliación de Oasis? Los directores del documental explicaron por qué Liam y Noel nunca tuvieron “la charla” frente a las cámaras

¿Dónde quedó la reconciliación de Oasis? Los directores del documental explicaron por qué Liam y Noel nunca tuvieron “la charla” frente a las cámaras

Gloria y Emilio Estefan revelan qué sostiene su matrimonio después de 48 años juntos: "Se siente como si nos hubiéramos casado ayer"

Por qué la muerte de Paul Walker todavía genera debate: la velocidad que señalaron las autoridades y las fallas de diseño que planteó su hija

De Victoria Beckham a Jamie Lee Curtis, 10 celebridades que se arrepintieron de sus cirugías estéticas

‘Al Este del Edén’ acumula millones de reproducciones en Netflix y devuelve la popularidad a la novela original más de 70 años después