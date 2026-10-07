Chile: intensas lluvias dejan un muerto, más de 20 mil casas sin luz y cientos de calles inundadas

La región Metropolitana es la más afectada hasta ahora.

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Un nuevo frente de mal tiempo que afecta a la zona central del país ha causado estragos sobre todo en la Región Metropolitana y mantiene en alerta también a las regiones de Coquimbo, Valparaíso y de O’Higgins. Según el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), esta jornada, una persona falleció en Santiago, miles de hogares están sin energía eléctrica y cientos de calles y pasos bajo nivel se encuentran completamente anegados.

El hecho más grave ocurrió en la comuna capitalina de San Bernardo, donde un hombre en situación de calle que dormía en un paso bajo nivel ubicado en Avenida San José con Avenida Portales fue hallado sin vida.

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De acuerdo al teniente Martín Galaz, oficial de ronda de la Prefectura Maipo, gracias a “un trabajo coordinado junto a Bomberos se logró el rescate de un cuerpo de un hombre adulto no identificado que se encontraba lamentablemente fallecido en este paso bajo nivel que se encuentra inundado”, según consignó Emol.

Varios puntos de la capital se encuentran bajo el agua y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles confirmó que alrededor de 12 mil viviendas se encuentran sin suministro eléctrico. Según el reporte metereológico, las lluvias amainarán esta jornada pero volverán el jueves con probables tormentas eléctricas y vientos en gran parte de la zona central.

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Cientos de calles y pasos bajo nivel se encuentran anegados.

Regiones

En regiones, en tanto, la situación no es mucho mejor y se registran al menos 10 mil hogares sin luz, la mitad de los cuales se concentran en el gran Valparaíso.

En Viña del Mar, la ladera del Cerró Recreo sufrió una importante remoción de tierra que obligó a cortar el tránsito en la Av. España, que une esa ciudad con Valparaíso.

Según autoridades locales, “los equipos de Gestión del Riesgo de Desastres y de la Dirección de Operaciones y Servicios del municipio de Viña del Mar se coordinaron para disponer de maquinaria y ejecutar labores de limpieza y resguardo de la población”.

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En la Región de O’Higgins, por otra parte, se reportaron personas aisladas en el sector Agua Buena de San Fernando por la crecida del estero Antivero.

Así las cosas, desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantienen la Alerta Amarilla para la Región Metropolitana y emitieron avisos por posibles tormentas eléctricas, fuertes vientos y hasta granizo desde la región de Coquimbo hasta el Biobío.