La diputada transgénero Erika Hilton se convirtió en la mujer más votada para el Congreso en la historia de Brasil

La diputada trans Erika Hilton se convirtió en la mujer más votada para el Congreso en la historia de Brasil. (REUTERS/ARCHIVO)

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Erika Hilton fue reelegida diputada federal por el estado de São Paulo con 1.596.472 votos, una cifra que la convirtió en la mujer con mayor respaldo electoral para el Congreso en la historia de Brasil.

Con el 99,87% de las urnas escrutadas, la representante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), de 33 años, registraba la segunda mayor votación para diputado federal en São Paulo.

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Una votación récord entre las mujeres candidatas

Erika Hilton superó el registro de Joice Hasselmann, quien hasta ahora era la mujer más votada para la Cámara de Diputados brasileña. Hasselmann, aliada del entonces presidente Jair Bolsonaro, había alcanzado esa marca en las elecciones de 2018.

La diputada del PSOL obtuvo casi una tercera parte más de votos que Hasselmann y multiplicó por seis el apoyo que recibió en 2022, cuando consiguió su primer mandato en la Cámara baja con 256.903 sufragios.

La legisladora transexual fue la segunda candidata más votada para diputado federal en São Paulo. Solo quedó por detrás de Lucas Pavanato, elegido por el Partido Liberal (PL), de ultraderecha, con tres millones de votos.

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La legisladora asumió en marzo de 2026 la presidencia de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer de la Cámara baja. (REUTERS/ARCHIVO)

Hilton recibió casi tres veces más votos que Samia Bomfim, también diputada por el PSOL, quien fue reelegida con 583.107 sufragios y ocupó el tercer lugar entre las candidatas con mayor votación en el estado más poblado de Brasil.

Trayectoria política y agenda en el Congreso

La parlamentaria nació en Franco da Rocha, municipio del área metropolitana de São Paulo, y fue concejal de la capital paulista antes de llegar al Congreso.

En 2020 obtuvo un escaño en el Concejo de São Paulo con 50.508 votos, la mayor votación conseguida hasta entonces por una mujer en una elección para concejal municipal en Brasil.

Erika Hilton ingresó a la Cámara de Diputados en 2022 como la primera mujer negra y transexual elegida para el cargo. (REUTERS/ARCHIVO)

En 2022, Hilton se convirtió en la primera mujer negra y transexual elegida integrante de la Cámara de Diputados de Brasil. En marzo de 2026, pasó a ser la primera persona transexual en presidir la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer de la Cámara.

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La diputada se ha destacado por iniciativas a favor de las personas transexuales y las mujeres, así como por propuestas contra el racismo y la intolerancia religiosa.

Actualmente lidera en el Congreso la campaña en favor de la iniciativa del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para reducir la jornada laboral a 40 horas distribuidas en cinco días de la semana.