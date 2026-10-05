Licuado de fresa con amaranto: el clásico cremosito y con alto contenido en proteína

Este licuado se puede preparar en menos de 5 minutos sin necesidad de remojar, cocer ni tostar ningún ingrediente previamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este licuado resuelve en minutos la necesidad de un desayuno rápido y nutritivo. Con solo dos ingredientes principales, combina el sabor dulce de la fruta con el aporte proteico de un grano ancestral.

El amaranto no solo aporta cuerpo a la bebida. Es considerado un pseudocereal de alto valor biológico porque contiene los nueve aminoácidos esenciales, algo poco común en el reino vegetal.

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Esa calidad proteica, sumada al lácteo de la receta, convierte a este licuado en una opción sólida para cubrir el requerimiento de proteína del desayuno sin recurrir a suplementos en polvo.

A diferencia de otras preparaciones con amaranto que requieren cocción, esta receta aprovecha el grano crudo directamente en la licuadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de licuado de fresa con amaranto

El licuado de fresa con amaranto es una bebida que combina fruta fresca, lácteo o bebida vegetal y grano de amaranto crudo.

La técnica es simple: se licúan todos los ingredientes juntos hasta lograr una textura tersa, sin necesidad de cocer ni remojar el amaranto previamente.

Su color rosado intenso y su espesor natural lo hacen ideal para sustituir licuados procesados con proteína en polvo. El amaranto aporta densidad proteica sin alterar el sabor dulce de la fresa.

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La combinación de fruta, lácteo y grano convierte a este licuado en una preparación que cubre distintos grupos nutricionales en una sola bebida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

1. Preparación: 3 minutos (lavar fresas, medir ingredientes). 2. Licuado: 2 minutos. No requiere cocción.

Ingredientes

1 taza de fresas lavadas y desinfectadas 3 cucharadas de amaranto natural 1 taza de leche (entera, deslactosada, de almendra o de avena) ½ taza de yogur natural sin azúcar (opcional) 1 cucharadita de miel (opcional) 1 cucharadita de chía (opcional) 4 cubos de hielo

Su textura final depende directamente de la proporción entre líquido, fruta y amaranto utilizada en la licuadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer licuado de fresa con amaranto, paso a paso

Lava y desinfecta las fresas cuidadosamente. Deben quedar bien limpias para evitar sabores raros en la mezcla final. Coloca las fresas en la licuadora junto con la leche y, si lo deseas, el yogur. Este es el cuerpo base del licuado. Agrega las 3 cucharadas de amaranto directamente, sin remojo previo. Es un truco clave: el amaranto natural se incorpora crudo y aporta proteína vegetal, fibra y textura espesa. Suma la miel si buscas un toque dulce más marcado, junto con los cubos de hielo para enfriar la bebida. Licúa todo hasta que no queden grumos. Si prefieres una textura más ligera, añade un chorrito extra de leche. Sirve de inmediato para aprovechar la frescura de la fruta. Puedes espolvorear un poco de amaranto encima para decorar.

El hielo cumple una doble función en esta receta: enfría la mezcla y ayuda a lograr una textura más espesa sin diluir el sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 142 kcal

Proteínas: 4.3 g

Carbohidratos: 25.3 g

Grasas: 3.8 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

En esta receta, al licuarse crudo junto con fruta y lácteo, el amaranto conserva su textura granulada, lo que aporta cuerpo a la bebida sin necesidad de cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda consumir este licuado de inmediato para aprovechar su textura y frescura.

Si necesitas guardarlo, consérvalo en refrigeración en un recipiente hermético por un máximo de 24 horas, aunque puede separarse un poco, por lo que conviene agitarlo antes de beber.

Licuar las fresas junto con la leche antes de agregar el amaranto ayuda a integrar mejor la fruta y evitar grumos en la mezcla final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades del amaranto

El amaranto es un pseudocereal originario de Mesoamérica, rico en proteína de alta calidad, fibra, calcio, hierro y magnesio.

Su perfil de aminoácidos esenciales lo coloca a la altura de proteínas de origen animal, algo inusual entre los granos. Su consumo regular apoya la salud ósea, favorece la digestión y ayuda a reducir los niveles de colesterol.

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La lisina presente en el amaranto participa en la absorción del calcio, por lo que su combinación con lácteos puede favorecer este proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, no contiene gluten, por lo que es apto para personas celíacas o con sensibilidad a esta proteína.

Propiedades de la fresa

La fresa destaca por su aporte de vitamina C, superior incluso al de algunos cítricos, además de antioxidantes que combaten el daño celular. Es baja en calorías y tiene un alto contenido de agua, lo que la hace hidratante y ligera.

La fresa aporta antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También aporta fibra y potasio, nutrientes que contribuyen a la salud digestiva y cardiovascular. Su sabor dulce natural permite reducir el uso de azúcares añadidos en bebidas y preparaciones.