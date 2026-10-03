En sus últimos actos de campaña, Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se mostraron optimistas con ganar en primera vuelta

Lula y Flávio Bolsonaro se disputan la presidencia de Brasil en las elecciones de este domingo

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A pocas horas del inicio de las elecciones de este domingo en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas electorales con multitudinarias caravanas en San Pablo, donde ambos llamaron a la población a acudir a las urnas para votar y se mostraron optimistas en ganar en primera vuelta sin necesidad de definir la contienda en un balotaje.

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar el domingo en las elecciones presidenciales y legislativas. De ese total, 34 millones residen en San Pablo, el principal colegio electoral del país y el lugar elegido por los dos aspirantes para cerrar sus campañas, aunque Bolsonaro también incluyó una movilización en Río de Janeiro.

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Lula encabezó una caminata en el centro de la capital paulista junto a dirigentes de su espacio, mientras Flávio Bolsonaro lideró una caravana de motocicletas en el interior del estado con Tarcísio de Freitas. La jornada exhibió dos mensajes de campaña contrapuestos: el oficialismo vinculó la elección con la soberanía nacional y la oposición concentró sus reclamos en los llamados “presos políticos”.

El presidente y candidato a la reelección recorrió la Avenida Paulista sobre un camión de sonido, con un sombrero Panamá, hasta llegar a una de las plazas principales de São Paulo. Fernando Haddad, candidato a gobernador del estado, y las candidatas al Senado Marina Silva y Simone Tebet lo acompañaron durante la movilización.

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El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (c), participa junto a la candidata el senado Simone Tebet (i) en una caravana este sábado, en San Pablo (EFE/ Sebastiao Moreira)

Ante los asistentes, Lula planteó la elección en términos de una división entre dos proyectos de país: “Vayan a las urnas con mucha tranquilidad, sabiendo que de un lado están la democracia y la soberanía, y del otro lado, la barbarie y la corrupción”.

“Estamos a pocas horas de realizar el mayor gesto de la revolución democrática del país (...) Mañana ganaremos las elecciones en primera vuelta y ocuparemos la (Avenida) Paulista”, agregó el actual jefe de Estado.

Miles de personas vestidas de rojo llevaron banderas y camisetas con el lema “Brasil es de los brasileños”, una consigna asociada a la gestión del mandatario. El lema cobró fuerza después de que Donald Trump impusiera tarifas a gran parte de las importaciones brasileñas tras el juicio contra Jair Bolsonaro, que terminó con una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

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Beatriz Pimenta, una asistente de 24 años, explicó su respaldo al presidente durante la caminata: “Voto a Lula porque creo en un Brasil soberano”. La joven sostuvo que el mandatario es “el político más fuerte para impedir una intervención de Estados Unidos”.

Lula busca su cuarto mandato no consecutivo en Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli)

El líder del Partido de los Trabajadores difundió luego una imagen aérea de la movilización y escribió “DataPovo”, un juego de palabras con la encuestadora Datafolha y con los sondeos que lo sitúan por detrás de su rival en el estado paulista.

Este domingo un sondeo de CNT/MDA indica que la ventaja del presidente sobre el senador Flávio Bolsonaro se ha reducido de cara a la primera vuelta. De acuerdo a lo reflejado por la encuesta, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtendría el 43,1% de los votos frente al 38% del aspirante por el Partido Liberal (PL), lo que representa una ventaja menor que la registrada en septiembre y todavía insuficiente para evitar un probable balotaje el 25 de octubre.

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Por su parte, el candidato del Partido Liberal recorrió en motocicleta el trayecto entre Santa Bárbara d’Oeste y Americana, dos localidades ubicadas a unos 130 kilómetros de la capital paulista. Tarcísio de Freitas, gobernador del estado y candidato a la reelección, participó de la caravana.

Flávio Bolsonaro se toma fotos con sus seguidores en Santa Barbara do Oeste, en San Pablo (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Los seguidores de Bolsonaro acompañaron el recorrido en motos, autobuses y automóviles, con banderas de Brasil y pancartas de apoyo al senador y a su padre. Miles de personas se concentraron en los puentes sobre la carretera y tocaron bocinas desde las rutas adyacentes.

La movilización estuvo marcada por pedidos de libertad para quienes los asistentes definieron como “presos políticos”. Entre ellos mencionaron a Jair Bolsonaro y a los condenados por el asalto a las sedes de los Tres Poderes en Brasilia, ocurrido el 8 de enero de 2023.

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“Hoy es el último día de campaña en las calles, estoy muy feliz. São Paulo tendrá un presidente de la República alineado con el gobernador, alineado con el alcalde, con los alcaldes; estoy muy feliz y agradecido”, afirmó el senador brasileño, quien al ser consultado sobre si buscaría apoyos la próxima semana de cara al balotaje, afirmó: “Estoy pensando en programar reuniones la próxima semana para tratar sobre el gobierno porque, si Dios quiere, no habrá segunda vuelta”.

Flávio Bolsonaro cerró su campaña con una caravana en Río de Janeiro (REUTERS/Ricardo Moraes)

La campaña de Flávio Bolsonaro cerró luego con otra marcha de motocicletas en Río de Janeiro. El senador votará el domingo en una escuela de la zona norte de esa ciudad.

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Si ninguno de los candidatos alcanza el 50% de los votos válidos, Brasil celebrará una segunda vuelta el 25 de octubre.