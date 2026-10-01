Bogotá implementará cierres y desvíos viales por los conciertos de BTS en El Campín: así será la movilidad hasta el 4 de octubre

Las restricciones comenzaron el 29 de septiembre y permanecerán hasta las 6:00 del 4 de octubre, con cierres totales y pasos controlados en calles cercanas al estadio durante las dos jornadas musicales - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

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Bogotá tendrá un Plan de Manejo de Tráfico por los conciertos de BTS del viernes 2 y sábado 3 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Las medidas, que incluirán cierres, desvíos y accesos controlados, comenzaron a aplicarse en forma gradual el 29 de septiembre.

La Secretaría Distrital de Movilidad prevé la asistencia de más de 50.000 personas durante las dos jornadas. Para regular la circulación en los alrededores del escenario, dispondrá de 150 integrantes del Grupo Guía, el Cuerpo de Agentes de Tránsito y la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá.

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Los cierres cerca de El Campín

Hasta el domingo 4 de octubre, a las 6:00 a. m., habrá cierre total en la calle 57A, entre la avenida NQS y el acceso al parqueadero norte. Desde ese punto hasta la diagonal 61C el paso será controlado, incluidos los senderos peatonales de ambos costados.

Las restricciones de movilidad se extienden desde las 10:00 p. m. del 1 de octubre en la transversal 28 y la carrera 28 - crédito Secretaría Distrital de Movilidad

También se restringirá la calzada norte de la calle 53B Bis, entre la carrera 28 y la avenida NQS, así como el sendero peatonal norte. Estas primeras medidas hacen parte del alistamiento operativo previo a los conciertos.

A partir de las 10:00 p. m. del jueves 1 de octubre se ampliarán las restricciones. La transversal 28 quedará cerrada en ambos sentidos entre la carrera 28 y la avenida calle 57. Los dos carriles de la calzada oriental solo se habilitarán para el ingreso y salida controlada de los residentes de ese costado.

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En ese mismo horario habrá cierre total de la carrera 28, entre las calles 53B Bis y 53, y de ambas calzadas de la calle 53B Bis, entre la carrera 28 y la avenida NQS. El sendero oriental de la carrera 28 permanecerá habilitado para peatones.

Habrá cambios para peatones, ciclistas y vehículos particulares

La ciclorruta y el sendero peatonal norte de la calle 53B, entre la avenida NQS y la carrera 28, no estarán disponibles. El personal logístico dirigirá a peatones y ciclistas hacia el sendero del costado sur.

La Secretaría de Movilidad definió rutas de desvío por vías como la calle 51 y la transversal 25 para el tráfico vehicular - crédito Secretaría Distrital de Movilidad

Además, se cerrará un carril de la diagonal 61B, entre la avenida carrera 24 y la transversal 28, y habrá restricción parcial sobre el sendero peatonal oriental de la avenida NQS, entre la calle 53B Bis y la calle 57A. La ciclorruta de esta vía no tendrá afectación inicial.

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En la avenida NQS se instalarán mallas y barreras para impedir que los pasajeros suban o bajen de vehículos frente al estadio. La instrucción para quienes requieran dejar o recoger a una persona es utilizar únicamente los paraderos autorizados de Sitp y transporte público.

Los desvíos cambiarán desde la noche del 1 de octubre

Entre las 10:00 p. m. del 1 de octubre y las 9:00 a. m. del 2 de octubre, quienes vayan en sentido sur-norte por la avenida NQS y busquen tomar la calle 53B Bis, la calle 57 o la calle 57A hacia el oriente deberán continuar por la NQS y usar la diagonal 61C.

Los conductores que circulen por la NQS hacia el norte y necesiten tomar la calle 53B al oriente podrán desviarse por la calle 51, seguir por la carrera 27 hacia el norte y conectar con la calle 53 o la calle 53B.

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Las restricciones de movilidad se extienden desde las 10:00 p. m. del 1 de octubre en la transversal 28 y la carrera 28 - crédito Secretaría Distrital de Movilidad

Para quienes se movilicen de norte a sur por la avenida carrera 24 o la transversal 28 y quieran llegar a la avenida calle 53 al occidente, la ruta prevista será transversal 25 al sur, diagonal 53C al oriente, carrera 24 al sur y, finalmente, avenida calle 53 al occidente.

El perímetro de control se ampliará el 2 y 3 de octubre

Desde las 9:00 a. m. del viernes 2 de octubre hasta las 6:00 a. m. del domingo 4 se aplicará un cierre perimetral adicional. Entre las vías afectadas estarán la diagonal 61C, entre la NQS y la avenida carrera 24; la carrera 28, entre las diagonales 61D y 61C; y las carreras 27A Bis, 27, 26A y 26 en ese mismo tramo.

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También habrá acceso controlado en la diagonal 61C Bis, la diagonal 61B, la avenida calle 57, la diagonal 53C y la transversal 27A. La organización deberá garantizar el ingreso y la salida de los residentes dentro del perímetro de control entre el 1 y el 4 de octubre.

Durante el desarrollo de los conciertos, los ciclistas podrían ser canalizados a un carril de la calzada oriental de la avenida NQS, entre la calle 53B y la calle 57A, si la congestión peatonal obliga a tomar esa medida. La decisión deberá coordinarse con la Secretaría Distrital de Movilidad.

La Secretaría de Movilidad definió rutas de desvío por vías como la calle 51 y la transversal 25 para el tráfico vehicular - crédito Secretaría Distrital de Movilidad

Taxis tendrán una zona provisional durante la evacuación

Los asistentes contarán con una zona amarilla temporal para taxis y vehículos especiales en la diagonal 61B, entre la calle 57 y la transversal 25. Estará habilitada durante la evacuación, de 10:00 p. m. a 3:00 a. m. los días 3 y 4 de octubre.

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La recomendación principal para quienes asistirán a los conciertos es priorizar TransMilenio y Sitp, planear los viajes con anticipación y atender las instrucciones de los agentes de tránsito, la Policía y el personal logístico desplegado en el sector.