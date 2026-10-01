Colombia

Bogotá implementará cierres y desvíos viales por los conciertos de BTS en El Campín: así será la movilidad hasta el 4 de octubre

El Distrito coordinará el Grupo Guía, el Cuerpo de Agentes y la Seccional de Tránsito y Transporte durante las jornadas programadas para el viernes 2 y el sábado 3 de octubre

Las restricciones comenzaron el 29 de septiembre y permanecerán hasta las 6:00 del 4 de octubre, con cierres totales y pasos controlados en calles cercanas al estadio durante las dos jornadas musicales - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá
Guardar

Bogotá tendrá un Plan de Manejo de Tráfico por los conciertos de BTS del viernes 2 y sábado 3 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Las medidas, que incluirán cierres, desvíos y accesos controlados, comenzaron a aplicarse en forma gradual el 29 de septiembre.

La Secretaría Distrital de Movilidad prevé la asistencia de más de 50.000 personas durante las dos jornadas. Para regular la circulación en los alrededores del escenario, dispondrá de 150 integrantes del Grupo Guía, el Cuerpo de Agentes de Tránsito y la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá.

PUBLICIDAD

Los cierres cerca de El Campín

Hasta el domingo 4 de octubre, a las 6:00 a. m., habrá cierre total en la calle 57A, entre la avenida NQS y el acceso al parqueadero norte. Desde ese punto hasta la diagonal 61C el paso será controlado, incluidos los senderos peatonales de ambos costados.

Mapa con trazados de desvío en líneas punteadas rojas y negras junto al Estadio Nemesio Camacho El Campín
Las restricciones de movilidad se extienden desde las 10:00 p. m. del 1 de octubre en la transversal 28 y la carrera 28 - crédito Secretaría Distrital de Movilidad

También se restringirá la calzada norte de la calle 53B Bis, entre la carrera 28 y la avenida NQS, así como el sendero peatonal norte. Estas primeras medidas hacen parte del alistamiento operativo previo a los conciertos.

A partir de las 10:00 p. m. del jueves 1 de octubre se ampliarán las restricciones. La transversal 28 quedará cerrada en ambos sentidos entre la carrera 28 y la avenida calle 57. Los dos carriles de la calzada oriental solo se habilitarán para el ingreso y salida controlada de los residentes de ese costado.

PUBLICIDAD

En ese mismo horario habrá cierre total de la carrera 28, entre las calles 53B Bis y 53, y de ambas calzadas de la calle 53B Bis, entre la carrera 28 y la avenida NQS. El sendero oriental de la carrera 28 permanecerá habilitado para peatones.

Habrá cambios para peatones, ciclistas y vehículos particulares

La ciclorruta y el sendero peatonal norte de la calle 53B, entre la avenida NQS y la carrera 28, no estarán disponibles. El personal logístico dirigirá a peatones y ciclistas hacia el sendero del costado sur.

Mapa con trazados de desvío en líneas punteadas rojas y negras junto al Estadio Nemesio Camacho El Campín
La Secretaría de Movilidad definió rutas de desvío por vías como la calle 51 y la transversal 25 para el tráfico vehicular - crédito Secretaría Distrital de Movilidad

Además, se cerrará un carril de la diagonal 61B, entre la avenida carrera 24 y la transversal 28, y habrá restricción parcial sobre el sendero peatonal oriental de la avenida NQS, entre la calle 53B Bis y la calle 57A. La ciclorruta de esta vía no tendrá afectación inicial.

En la avenida NQS se instalarán mallas y barreras para impedir que los pasajeros suban o bajen de vehículos frente al estadio. La instrucción para quienes requieran dejar o recoger a una persona es utilizar únicamente los paraderos autorizados de Sitp y transporte público.

Los desvíos cambiarán desde la noche del 1 de octubre

Entre las 10:00 p. m. del 1 de octubre y las 9:00 a. m. del 2 de octubre, quienes vayan en sentido sur-norte por la avenida NQS y busquen tomar la calle 53B Bis, la calle 57 o la calle 57A hacia el oriente deberán continuar por la NQS y usar la diagonal 61C.

Los conductores que circulen por la NQS hacia el norte y necesiten tomar la calle 53B al oriente podrán desviarse por la calle 51, seguir por la carrera 27 hacia el norte y conectar con la calle 53 o la calle 53B.

Mapa con trazados de desvío en líneas punteadas rojas y negras junto al Estadio Nemesio Camacho El Campín
Las restricciones de movilidad se extienden desde las 10:00 p. m. del 1 de octubre en la transversal 28 y la carrera 28 - crédito Secretaría Distrital de Movilidad

Para quienes se movilicen de norte a sur por la avenida carrera 24 o la transversal 28 y quieran llegar a la avenida calle 53 al occidente, la ruta prevista será transversal 25 al sur, diagonal 53C al oriente, carrera 24 al sur y, finalmente, avenida calle 53 al occidente.

El perímetro de control se ampliará el 2 y 3 de octubre

Desde las 9:00 a. m. del viernes 2 de octubre hasta las 6:00 a. m. del domingo 4 se aplicará un cierre perimetral adicional. Entre las vías afectadas estarán la diagonal 61C, entre la NQS y la avenida carrera 24; la carrera 28, entre las diagonales 61D y 61C; y las carreras 27A Bis, 27, 26A y 26 en ese mismo tramo.

También habrá acceso controlado en la diagonal 61C Bis, la diagonal 61B, la avenida calle 57, la diagonal 53C y la transversal 27A. La organización deberá garantizar el ingreso y la salida de los residentes dentro del perímetro de control entre el 1 y el 4 de octubre.

Durante el desarrollo de los conciertos, los ciclistas podrían ser canalizados a un carril de la calzada oriental de la avenida NQS, entre la calle 53B y la calle 57A, si la congestión peatonal obliga a tomar esa medida. La decisión deberá coordinarse con la Secretaría Distrital de Movilidad.

Mapa con trazados de desvío en líneas punteadas rojas y negras junto al Estadio Nemesio Camacho El Campín
La Secretaría de Movilidad definió rutas de desvío por vías como la calle 51 y la transversal 25 para el tráfico vehicular - crédito Secretaría Distrital de Movilidad

Taxis tendrán una zona provisional durante la evacuación

Los asistentes contarán con una zona amarilla temporal para taxis y vehículos especiales en la diagonal 61B, entre la calle 57 y la transversal 25. Estará habilitada durante la evacuación, de 10:00 p. m. a 3:00 a. m. los días 3 y 4 de octubre.

La recomendación principal para quienes asistirán a los conciertos es priorizar TransMilenio y Sitp, planear los viajes con anticipación y atender las instrucciones de los agentes de tránsito, la Policía y el personal logístico desplegado en el sector.

Temas Relacionados

BTS en BogotáEstadio El CampínCierres viales por BTS BogotáColombia-NoticiasColombia-Servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: el partido está por comenzar, siga el minuto a minuto

El “Verdolaga” jugará ante el “Tiburón”, vigente campeón del fútbol colombiano, en el duelo que también contará con la presencia de Luis Fernando Muriel como gran figura

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: el partido está por comenzar, siga el minuto a minuto

Piden a la Corte Constitucional revisar si la conducta de Iván Name incidió en la validez de la reforma pensional

El vicepresidente de la Cámara, Simón Molina, presentó un memorial para que el reciente fallo del Consejo de Estado sea incorporado en el expediente que estudia la Ley 2381 de 2024

Piden a la Corte Constitucional revisar si la conducta de Iván Name incidió en la validez de la reforma pensional

Centro Democrático definió su pulso con Salvación Nacional: “Las discrepancias son exclusivamente con Enrique Gómez”

El colectivo político uribista descartó alianzas con “sectarios”, pero afirmó que las diferencias no se sostienen con la totalidad de los miembros del colectivo que fue el primero en respaldar a Abelardo de la Espriella para la Presidencia

Centro Democrático definió su pulso con Salvación Nacional: “Las discrepancias son exclusivamente con Enrique Gómez”

La Policía Nacional proyecta incorporar 10.000 auxiliares al año y profesionalizarlos para ampliar su presencia territorial

El plan contempla contratos de hasta cinco años para los jóvenes que ingresen, con capacitación en procedimientos, preparación táctica y derechos humanos

La Policía Nacional proyecta incorporar 10.000 auxiliares al año y profesionalizarlos para ampliar su presencia territorial

Hugo Rodallega ‘explotó’ contra la Dimayor por horario del partido Pereira vs. Santa Fe: “No es saludable”

El delantero se quejó por la alta temperatura en la tarde del 29 de septiembre en Yopal, donde el cuadro rojo superó a los matecañas por 2-1 en la Liga BetPlay

Hugo Rodallega ‘explotó’ contra la Dimayor por horario del partido Pereira vs. Santa Fe: “No es saludable”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

La Liendra, fanático declarado de Cristiano Ronaldo, cuestionó su salida de la selección de Portugal y le hizo una petición

La Liendra, fanático declarado de Cristiano Ronaldo, cuestionó su salida de la selección de Portugal y le hizo una petición

Hamilton anunció su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá para 2027: todo lo que debe saber

Alejandro Palacio contó cómo fue ‘desprenderse’ del personaje de Rafael Orozco: “Fue un duelo cuando me quité el bigote”

Mägo de Oz confirmó un único concierto en Bogotá para febrero de 2027: la preventa abrirá el 1 de octubre de 2026

Apolo 7 da el salto a una nueva era con su sencillo ‘Todo Me Habla De Tí’: “Ya no estamos casados con ningún sonido en particular”

Deportes

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: el partido está por comenzar, siga el minuto a minuto

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: el partido está por comenzar, siga el minuto a minuto

Hugo Rodallega ‘explotó’ contra la Dimayor por horario del partido Pereira vs. Santa Fe: “No es saludable”

Real Madrid prolongó la estadía de un colombo-español en sus divisiones menores, mientras adelanta su proceso en la selección Colombia sub-17

Sencia se refirió a los roces con Millonarios y Santa Fe por las obras del nuevo El Campín, que tendrá capacidad para 60.000 espectadores en 2028

James Rodríguez será capitán de Atlético Nacional por primera vez: también debutará como titular ante Junior de Barranquilla