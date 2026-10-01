Especialistas confirman que niños que juegan con dinosaurios tienen una elevada creatividad y aprenden con mayor facilidad

Tres niños juegan con figuras de dinosaurios en un arenero de madera junto a un cartel con la leyenda ¡AVENTURA SAURIA! en el jardín de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los niños que aman los dinosaurios suelen convertir esa afición en una vía de aprendizaje y exploración: memorizan nombres científicos, comparan especies, reconstruyen escenas de un pasado que no conocieron y hacen preguntas sobre la vida, la muerte y el planeta.

Es por esta razón que la psicología del desarrollo describe ese entusiasmo como un interés intenso, frecuente en la infancia temprana que es una afición ideal para los más pequeños.

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Una investigación de Judy DeLoache, Gabrielle Simcock y Suzanne Macari, publicada en Developmental Psychology, encontró que casi un tercio de los niños pequeños desarrolla intereses extremadamente intensos por categorías de objetos o actividades y tanto los dinosaurios como los trenes, vehículos y animales suelen ser los favoritos de los niños.

La evidencia indica que este tipo de interés puede favorecer el aprendizaje porque el niño busca información, memoriza nombres complejos, clasifica especies y hace preguntas. En el caso de los dinosaurios, suele ejercitar vocabulario, atención, memoria y razonamiento sobre categorías —por ejemplo, distinguir entre herbívoros y carnívoros o entre distintas eras.

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Una niña sonríe mientras manipula juguetes de dinosaurios sobre el suelo de una habitación decorada con murales y peluches de la misma temática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dinosaurios abren espacio para la imaginación y el pensamiento creativo

La creatividad no consiste solo en dibujar o inventar personajes. También incluye combinar conocimientos, imaginar alternativas y encontrar explicaciones para preguntas nuevas.

En este sentido, un niño que juega con dinosaurios puede crear ecosistemas, decidir qué come cada especie, imaginar un enfrentamiento o explicar por qué desaparecieron.

Esa actividad mezcla información aprendida con ficción. El niño puede saber que el Tyrannosaurus rex vivió millones de años antes que los seres humanos y, a la vez, inventar una expedición para buscar fósiles. La precisión científica y el juego simbólico pueden convivir sin problema.

Los estudios sobre intereses conceptuales señalan que los niños desarrollan conocimientos organizados sobre el tema que les atrae. La investigación de Kathy Johnson y sus colegas revisó intereses por objetos como los dinosaurios y encontró una relación entre su permanencia, ciertas habilidades cognitivas y un entorno familiar con comunicación, actividades educativas y tiempo de juego libre.

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La evidencia apunta a que los menores que cuentan con curiosidad, atención sostenida y oportunidades para jugar tienden a profundizar más en aquello que les gusta, tal como los dinosaurios. El interés puede convertirse en un terreno para ejercitar habilidades que ya están en desarrollo.

El juego libre ofrece una parte de esas oportunidades. Construir un hábitat con bloques, ordenar figuras por tamaño, elaborar un mapa de la era Jurásica o inventar nombres para una especie permite que el niño tome decisiones y pruebe ideas. Los adultos pueden acompañar con libros, museos, dibujos o preguntas, sin imponer una meta escolar.

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La afición también puede impulsar el lenguaje. Cuando un niño explica la diferencia entre un saurópodo y un terópodo, utiliza palabras nuevas, organiza datos y adapta su explicación a quien lo escucha. Esa práctica fortalece la comunicación, aunque no significa que todos los niños aficionados a los dinosaurios desarrollarán las mismas habilidades.

El gusto puede durar meses o años. Un seguimiento de niños de 4 a 6 años halló que los intereses conceptuales se mantienen durante una etapa de la infancia, aunque su presencia baja al iniciar la escuela formal.

El cambio no implica que el interés haya sido perjudicial; los niños amplían sus temas de conversación, juegos y relaciones.

Un niño interactúa con figuras de juguete en una habitación decorada con papel tapiz, carteles y ropa de cama con motivos de dinosaurios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amar los dinosaurios no basta para relacionarlo con el autismo

Un tema que suele inquietar a los niños que muestran pasión por los dinosaurios es el hecho de que un interés muy intenso suele estar relacionado con personas autistas; sin embargo, no se trata de un signo que por si mismo permita un diagnostico.

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Muchos niños con desarrollo típico tienen pasiones absorbentes por temas específicos, y la investigación de DeLoache documenta que este fenómeno se presenta desde edades tempranas en una proporción amplia de menores.

Los criterios clínicos del trastorno del espectro autista incluyen patrones restringidos o repetitivos de conducta, intereses o actividades, pero requieren más elementos. También deben existir dificultades persistentes en la comunicación e interacción social, y los rasgos deben generar limitaciones que afecten la vida cotidiana.

Por eso, que un niño conozca decenas de especies, hable todos los días de fósiles o prefiera juguetes de dinosaurios no es suficiente para sacar conclusiones. La valoración debe considerar su desarrollo completo: cómo se comunica, cómo juega con otros niños, cómo responde a cambios de rutina, si presenta malestar intenso y cuál es su nivel de autonomía.

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En algunos niños autistas, los intereses específicos pueden ofrecer bienestar, concentración y una vía para relacionarse con otras personas. Un estudio sobre motivación de intereses especiales en adultos autistas reporta que la curiosidad y el disfrute de adquirir conocimiento tienen un peso alto en esa experiencia.

Una repisa de madera en una habitación infantil alberga juguetes de dinosaurios, libros temáticos y un retrato fotográfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para familias y docentes, el punto no es eliminar la afición ni convertirla en una etiqueta.

Si el interés por los dinosaurios permite conversar, leer, clasificar, dibujar o compartir tiempo con otros, puede aprovecharse como un recurso.

Si existen preocupaciones más amplias sobre lenguaje, convivencia o conducta, la consulta corresponde a un pediatra o especialista en desarrollo infantil.