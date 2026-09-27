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EN VIVO | Clima en México hoy 27 de septiembre: ¿dónde se esperan lluvias por efecto del huracán Polo?

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06:07 hsHoy
Huracán Polo baja a categoría 4
Huracán Polo baja a categoría 4 (@conagua_clima)

El pronóstico del clima en México para este domingo 27 de septiembre estará marcado por el huracán Polo, el monzón mexicano y una zona de baja presión con potencial ciclónico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Polo, aún como huracán de categoría mayor, se desplazará al sur-suroeste de Baja California. Su circulación favorecerá lluvias, chubascos, oleaje elevado y rachas fuertes en Baja California Sur.

El monzón mexicano provocará lluvias puntuales intensas en Durango, Sinaloa y Nayarit, muy fuertes en Chihuahua y fuertes en Sonora.

En el sur y sureste, se esperan lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Jalisco, Colima y Guerrero tendrán precipitaciones muy fuertes.

Además, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a Guerrero y Oaxaca reforzará las lluvias. El ambiente será caluroso a muy caluroso en el noroeste, noreste y península de Yucatán.

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