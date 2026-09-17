América Latina

Chile permitirá que venezolanos con pasaporte vencido salgan del país con un simple salvoconducto

Sin embargo, quienes entraron al territorio chileno por fronteras no habilitadas podrán requerir el beneficio pero tendrán prohibición de reingresar

En los últimos días varios ciudadanos venezolanos no pudieron salir del país pues tenían sus pasaportes vencidos. REUTERS/Rodrigo Garrido
En los últimos días varios ciudadanos venezolanos no pudieron salir del país pues tenían sus pasaportes vencidos. REUTERS/Rodrigo Garrido
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Durante los últimos días, varios ciudadanos venezolanos que llegaron con sus pasajes comprados hasta el Aeropuerto de Santiago para viajar de vuelta a su país se encontraron con la desagradable sorpresa de que no podían abandonar Chile, pues portaban pasaportes vencidos, asunto que provocó que algunos incluso tuvieran que pasar la noche en el terminal aéreo.

Este miércoles, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó la razón del malentendido y anunció que ya implementaron una solución que estará operativa en los próximos días: un nuevo salvoconducto simple que será reconocido por ambos países.

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“¿Qué es lo que pasa? La ley de migraciones solo permite la salida del país de personas que tienen pasaporte vigente, documento válido o salvoconducto”, comenzó explicando la autoridad.

Sin embargo, entre el 2024 y el 2026 “estuvo vigente una circular emitida por el gobierno anterior que permitía la salida de ciudadanos venezolanos con pasaporte vencido. El análisis del gobierno era que dicha resolución adolecía de una ilegalidad y nos exponíamos a estar permitiendo, a través de un documento administrativo, la salida de personas de Venezuela sin cumplir con la ley”, agregó.

Un informe de abril elaborado por la ACNUR (el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) reveló que buena parte de los venezolanos que emigraron de su país no están considerando volver. En la foto, una familia venezolana en su departamento en Santiago, Chile, April 28, 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza.
Un informe de abril elaborado por la ACNUR (el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) reveló que buena parte de los venezolanos que emigraron de su país no están considerando volver. En la foto, una familia venezolana en su departamento en Santiago, Chile, April 28, 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza.

Debido a esto, el Gobierno dejó sin efecto dicha circular el 16 de agosto, “entonces, como no hay relaciones consulares con Venezuela y, por lo tanto, no se pueden expedir en Chile todavía pasaportes vigentes, la única solución para aquellos ciudadanos venezolanos que quieran salir del país con pasaporte vencido es obtener un salvoconducto”, complementó Pavez.

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Sin embargo, “el Gobierno venezolano no nos había pedido formalmente reconocer el salvoconducto que ellos tienen en su página web como oficial, pero ya hicieron la solicitud anoche”, detalló.

El secretario de Estado resumió que “hoy día tenemos la resolución, la solicitud del gobierno venezolano, y apenas la Cancillería, a través de una resolución que va a ser dictada el día de hoy o el día de mañana (jueves), va a homologar como documento de viaje ese salvoconducto expedido por el gobierno venezolano”.

Así, “todos los venezolanos que tengan ese salvoconducto van a poder salir del país, aunque no tengan pasaporte, y aunque no hayan entrado por paso habilitado (...) Esa es una dificultad que significa no tener relaciones diplomáticas ni consulares con un país, porque el trámite migratorio requiere, en el país que sale la persona y en el país que entra, la documentación que permite este tránsito. Nosotros esperamos que esto quede lo antes posible solucionado”, aseguró el ministro.

Eso sí, “las personas que ingresaron por paso no habilitado y que por este mecanismo puedan salir, van a tener la sanción de prohibición de ingreso (...) Una vez que ese trámite esté finalizado, va a ser informado en la opinión pública para que todos los ciudadanos de Venezuela puedan viajar a su país. Lamentamos que alguna falta de información o confusión haya impedido que personas con pasaje comprado hayan podido salir de Chile”, remató Pavez.

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