Judiciales

Juicio de los Cuadernos: declaran los testigos de los allanamientos durante la investigación

Retomó este jueves el juicio a la expresidenta Cristina Kirchner, y otros 85 acusados, por supuestos sobornos en la obra pública nacional durante su gobierno

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El Tribunal Oral Federal 7 retomó este jueves las audiencias en el juicio por los Cuadernos de la corrupción con más testimonios de quienes participaron en operativos, allanamientos y otros procedimientos que se ordenaron durante la investigación del caso, entre 2018 y 2019.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli tienen que decidir si admiten un careo que pidió el acusado ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta con dos exejecutivos de Techint, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, quienes lo incriminaron cuando declararon como testigos que le pagaron un millón de dólares de manera ilegal. Ambos estuvieron acusados en la causa pero luego fueron sobreseídos.

11:32 hsHoy

Juicio de los Cuadernos: la defensa de Roberto Baratta pidió un careo con ex ejecutivos de Techint

En una nueva audiencia declararon policías que participaron en allanamientos a las casas de Oscar Centeno, su ex mujer Hilda Horowitz, Roberto Baratta y la sede de Techint. La defensa del ex funcionario pidió un careo con Luis Betnaza y Héctor Zabaleta

La defensa del acusado exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta reclamó este martes un careo entre su cliente y dos ex ejecutivos de Techint que declararon como testigos haberle pagado un millón de dólares de manera ilegal, en el marco del juicio por los “cuadernos de la corrupción”.

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