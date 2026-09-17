Juicio de los Cuadernos: declaran los testigos de los allanamientos durante la investigación

El Tribunal Oral Federal 7 retomó este jueves las audiencias en el juicio por los Cuadernos de la corrupción con más testimonios de quienes participaron en operativos, allanamientos y otros procedimientos que se ordenaron durante la investigación del caso, entre 2018 y 2019.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli tienen que decidir si admiten un careo que pidió el acusado ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta con dos exejecutivos de Techint, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, quienes lo incriminaron cuando declararon como testigos que le pagaron un millón de dólares de manera ilegal. Ambos estuvieron acusados en la causa pero luego fueron sobreseídos.