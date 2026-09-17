Juicio de los Cuadernos: declaran los testigos de los allanamientos durante la investigación

El Tribunal Oral Federal 7 retomó este jueves las audiencias en el juicio por los Cuadernos de la corrupción con más testimonios de quienes participaron en operativos, allanamientos y otros procedimientos que se ordenaron durante la investigación del caso, entre 2018 y 2019.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli tienen que decidir si admiten un careo que pidió el acusado ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta con dos exejecutivos de Techint, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, quienes lo incriminaron cuando declararon como testigos que le pagaron un millón de dólares de manera ilegal. Ambos estuvieron acusados en la causa pero luego fueron sobreseídos.
La defensa del acusado exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta reclamó este martes un careo entre su cliente y dos ex ejecutivos de Techint que declararon como testigos haberle pagado un millón de dólares de manera ilegal, en el marco del juicio por los “cuadernos de la corrupción”.