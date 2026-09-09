José Antonio Kast envió al Congreso una reforma al mercado de capitales y medidas para acceder a la vivienda

El Gobierno de Chile planteó procesos más simples y digitales con una regulación financiera adaptada a los riesgos de cada operación (EFE/ Senado de Paraguay)

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El presidente de Chile, José Antonio Kast anunció una reforma al mercado de capitales y un paquete de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, con un proyecto de ley que ingresó al Congreso e incluye un fondo para adquirir créditos hipotecarios, un sistema de ahorro voluntario con aporte estatal para reunir el pie de la primera casa y cambios para ampliar las vías de financiamiento de empresas y proyectos en etapas tempranas.

Kast presentó la iniciativa este miércoles junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una ceremonia en el Palacio Presidencial Cerro Castillo, en Viña del Mar.

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Uno de los ejes principales de la propuesta es la creación del Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI), concebido para comprar créditos hipotecarios originados por instituciones financieras. El Ejecutivo sostuvo que ese instrumento busca asegurar una fuente estable de recursos para el financiamiento habitacional de largo plazo y favorecer mejores condiciones de acceso al crédito.

La iniciativa sumó además el Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV), un mecanismo destinado exclusivamente a reunir el pie necesario para comprar la primera vivienda.

Durante la presentación, Kast explicó ese punto con una referencia directa al funcionamiento del beneficio. “Si uno ahorra lo suficiente para avanzar con el pie, el Estado pone el resto. Si yo junto el 7% del 10% para el pie, el Estado me pone el 3%, siendo esto un gran incentivo y facilita mucho que las familias puedan postular a la vivienda propia”, afirmó.

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Además, el proyecto incorpora medidas para ampliar el acceso al financiamiento de compañías de distinto tamaño y de iniciativas en desarrollo. En la descripción oficial, el Gobierno indicó que la reforma habilita más caminos para levantar recursos a través de bonos, fondos de inversión, capital de riesgo y el mercado bursátil.

Ese capítulo busca reducir obstáculos de entrada al mercado de capitales y dar lugar a procedimientos más ágiles para quienes buscaran financiamiento. La propuesta apuntó a facilitar el uso de instrumentos ya existentes y a adaptar el funcionamiento del sistema a una operatoria más simple.

“Con la reforma se definirán procesos más simples y digitales, regulación adaptada a los riesgos y reglas actualizadas para el funcionamiento del mercado financiero”, señaló el Ejecutivo al detallar el alcance del proyecto enviado al Congreso.

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Jose Antonio Kast anunció en Chile una reforma al mercado de capitales y un paquete de medidas para facilitar el acceso a la vivienda (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Otro de los pilares de la iniciativa estuvo centrado en la actualización de las normas que rigen la actividad financiera. El Gobierno planteó que la reforma procura adecuar la regulación a los riesgos de cada operación y modernizar las reglas bajo las que funciona el sistema.

Dentro de ese mismo paquete apareció el capítulo denominado Chile como centro financiero regional, con medidas dirigidas a disminuir barreras para la llegada de capital internacional y para el desarrollo, desde el país, de servicios financieros destinados a clientes del exterior. La intención oficial es fortalecer el posicionamiento de la plaza financiera chilena y ampliar su capacidad de captar negocios.

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La propuesta fue trabajada antes de su ingreso formal con parlamentarios, reguladores y representantes del sector financiero. Ese proceso previo formó parte de la preparación del proyecto que el Ejecutivo decidió enviar al Congreso como una reforma integral.

Junto con el texto legal, la administración de Kast presentó un informe con el impacto fiscal estimado para la implementación de las medidas. De acuerdo con ese documento, el costo sería de 260.677 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos USD 281 millones, en el período comprendido entre 2027 y 2031.

El Gobierno indicó que esa estimación incorpora el efecto positivo esperado sobre el crecimiento. En la exposición del proyecto, el mandatario vinculó además el impulso a la vivienda con la actividad económica y el empleo, en particular por su efecto sobre la construcción.

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“En la medida que comiencen las construcciones de vivienda, también va a mejorar el tema del empleo para nuestros compatriotas”, dijo Kast al referirse al alcance que, a su juicio, podría tener la iniciativa una vez puesta en marcha.

En su discurso, el presidente planteó que el proyecto podría recibir aportes durante su tratamiento legislativo y remarcó la necesidad de diálogo con los distintos sectores políticos.

“Lo más importante es que los ministros puedan ir compartiendo con los distintos parlamentarios para ver qué cosas incluso se pueden mejorar. Siempre los proyectos se pueden mejorar con la colaboración y la discusión interna en las distintas comisiones”, señaló.

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El Ejecutivo estimó un costo fiscal de 260.677 millones de pesos chilenos entre 2027 y 2031 y vinculó la reforma de vivienda con la construcción y el empleo (EFE/ Elvis González)

También agradeció la presencia de legisladores en la presentación y expresó su expectativa de que la propuesta avanzara con respaldo amplio. “Hay muchas cosas que nos pueden poner en distancia, pero con la certeza de que en esto va a haber un gran apoyo para la vivienda propia y para el ahorro de la vivienda, les agradezco la asistencia”, sostuvo.

(Con información de EFE)