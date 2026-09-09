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Canelo Álvarez ya está en Europa de cara a su pelea contra Mbilli: “Gracias por venir”

El tapatío tendrá una preparación diferente afuera de su gimnasio de San Diego

Canelo Álvarez ya se encuentra en Europa para seguir su preparación de cara a la pelea que tendrá contra Christian Mbilli (Instagram | Karol Skotniczny)
Canelo Álvarez ya se encuentra en Europa para seguir su preparación de cara a la pelea que tendrá contra Christian Mbilli (Instagram | Karol Skotniczny)
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Canelo Álvarez ya se encuentra en Europa para seguir su preparación de cara a la pelea que tendrá contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso supermediano.

Cabe recordar que hace algunos días Álvarez adelantó que pasaría cerca de dos meses en España para preparar su combate ante Mbilli. El objetivo de este plan es adaptarse al cambio horario para ajustar los últimos aspectos de su puesta a punto, y no tener los mismos errores que tuvo en el enfrentamiento ante William Scull, con quien peleó en mayo de 2025 en tierras árabes.

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Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)
Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

Antes de instalarse en Gandía, en la Comunidad Valenciana, donde completará la etapa final de su campamento, el boxeador mexicano viajó a Katowice, Polonia, para someterse a evaluaciones físicas.

Canelo realizó esas pruebas en la Academia de Educación Física Jerzy Kukuczka, sede que también ha recibido a excampeones mundiales como Oleksandr Usyk y Anthony Joshua, como inicio de su preparación europea y para acreditar su buen estado físico.

“Gracias, Canelo”, publicó en Instagram Karol Skotniczny, especialista de esa academia. “Gracias por visitar el panel de diagnóstico completo. ¡Mucha suerte en tu próxima pelea!”

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Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)
Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

¿Cómo llegará Canelo Álvarez para si pelea contra Mbilli?

El regreso de Saúl Álvarez al encordado ha generado grandes expectativas tras la derrota que sufrió ante Terence Crawford en septiembre de 2025, que le costó perder todos los títulos de la división de los supermedianos luego de mantenerse durante años como monarca absoluto.

La pelea será diferente para el boxeador mexicano que se subirá al ring siendo el retador, algo inusual en sus combates. Además, marcará su retorno luego de haber sido sometido a una cirugía del codo que postergó su regreso.

Segunda pelea en Arabia para Canelo

El enfrentamiento ante Mbilli será la segunda función de Canelo en tierras árabes, pues cabe recordar que el contrato que firmó con el jeque árabe Turki Al-Sheikh por cuatro peleas lo obligó ir a Arabia Saudita para disputar tres peleas.

William Scull brindó su pronóstico para la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford (AP)
William Scull brindó su pronóstico para la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford (AP)

La primera función del jalisciense en Riad, se llevó a cabo el 3 de mayo de 2025 en la ANB Arena, donde recuperó el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de las 168 libras tras vencer a William Scull por decisión unánime con tarjetas 15-113, 116-112 y 119-109.

Aunque el mexicano ganó aquella función, las sensaciones no fueron las mejores luego de que el estilo del peleador cubano se le complicó. Scull se la pasó moviéndose casi todo el combate, mientras que Canelo nunca encontró la oportunidad de conectarlo. Aún así, logró imponerse al final de los doce asaltos.

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