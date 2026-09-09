Colombia

Ministro de Agricultura propuso dejar de usar la palabra “campesinos” para “elevarles el estatus” y armó polémica: el Ministerio tuvo que salir a aclarar

Indalecio Dangond explicó que esa denominación describe una condición social y territorial, mientras la expresión agropecuaria comprende a actores con distintos perfiles económicos

El pronunciamiento del ministro de Agricultura fue hecho a través de las cuentas del Ministerio de Agricultura en X - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook
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El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Indalecio Dangond, salió a responder las críticas por la decisión del Gobierno de Abelardo De La Espriella de reemplazar la palabra “campesino” por expresiones como “productor agropecuario” y “pequeño empresario del campo”.

La decisión provocó críticas de sectores políticos que consideran que el cambio de lenguaje puede invisibilizar una identidad colectiva vinculada con las luchas por la tierra y las condiciones de vida en el ámbito rural.

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La representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, cuestionó la medida y afirmó que desconoce una identidad construida durante décadas.

- crédito María Fernanda Carrascal/Facebook
La representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, cuestionó la medida y afirmó que desconoce una identidad construida durante décadas - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook

“Hierve la sangre escuchar semejante barbaridad en un país como Colombia, donde la violencia, el despojo y la exclusión de las instituciones se han ensañado especialmente contra el campesinado. Es, además, una declaración que desconoce de frente la Constitución Política”, indicó Carrascal.

Pronunciamiento del Ministerio de Agricultura

El funcionario, a través de los canales oficiales del Ministerio de Agricultura, afirmó que ambos términos no son sinónimos y corresponden a categorías diferentes.

La controversia comenzó el 8 de septiembre, cuando Dangond confirmó ante las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes que el Ejecutivo dejaría de usar “campesino” para referirse a los productores de alimentos. La orientación, según se informó, ya había sido comunicada dentro del Ministerio de Agricultura.

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Ministerio de Agricultura - crédito @MinAgricultura/X
El funcionario, a través de los canales oficiales del Ministerio de Agricultura, afirmó que ambos términos no son sinónimos y corresponden a categorías diferentes - crédito @MinAgricultura/X

En esa intervención, el ministro aseguró que la administración buscaría elevar el reconocimiento de quienes trabajan en el sector rural. “No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo”, dijo ante los congresistas.

Dangond dijo que el campesinado alude a una condición social y territorial

Tras los cuestionamientos, Dangond precisó que el uso de nuevas categorías no apunta a negar la existencia ni los derechos del campesinado. En un pronunciamiento posterior, sostuvo que la diferencia entre las denominaciones permite identificar las distintas realidades que coexisten en las zonas rurales.

‘Campesino’ y ‘productor agropecuario’ no son sinónimos”, expresó el ministro. Según explicó, la primera definición identifica “una condición social, económica, territorial o de agricultura familiar”.

El titular de Agricultura señaló que “productor” o “empresario agropecuario” constituye una categoría más amplia, debido a que incluye desde pequeños productores hasta empresarios del campo.

Indalecio Dangond es administrador de empresas con cerca de 40 años de experiencia en financiación agropecuaria y desarrollo rural, tanto en el sector público como en el privado - crédito Universidad del Externado
Indalecio Dangond señaló que “productor” o “empresario agropecuario” constituye una categoría más amplia, debido a que incluye desde pequeños productores hasta empresarios del campo - crédito Universidad del Externado

“Para cerrar la discusión: ‘campesino’ y ‘productor agropecuario’ no son sinónimos. ‘Campesino’ identifica una condición social, económica, territorial o de agricultura familiar. ‘Productor o empresario agropecuario’ es una categoría productiva más amplia: incluye desde el pequeño productor hasta el empresario del campo”, señaló el funcionario a través de la cuenta oficial de X.

Indalecio Dangond afirmó que el reconocimiento de estas distinciones no implica una división del sector rural. “Reconocer las diferencias no divide al campo. Por el contrario, nos permite diseñar mejores políticas para todos”, sostuvo.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció ante la Cámara de Representantes el inicio de los pagos del seguro agrario para pequeños agricultores afectados por el vendaval que impactó la zona bananera de Santa Marta, en Magdalena.

Según explicó, cada productor beneficiado recibirá 17,5 millones de pesos. El evento climático dejó daños en unas 3.000 hectáreas de cultivos. De esa superficie, 450 hectáreas correspondían a unidades productivas de menor escala.

Dangond defendió los seguros como una herramienta para proteger los ingresos rurales frente a eventos asociados al cambio climático. A su juicio, este mecanismo permite prever recursos públicos para responder a emergencias agropecuarias y reduce la necesidad de distribuir auxilios después de los daños.

“Porque necesitamos que con este cambio climático estos siniestros no le quiten la renta a los productores. Fíjense una cosa, hace quince días hubo un vendaval en la zona bananera de Santa Marta, del Magdalena. ¿Qué hacen los seguros agrarios? Que el Gobierno pueda planear los recursos para atender los siniestros en el sector agropecuario y después no tenga que salir a darles ayudas que al final del día se entregan en su mayoría con criterio político y sin tener en cuenta la buena gestión de uno frente a la mala gestión de otro”, afirmó Dangond.

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