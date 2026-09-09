América Latina

Chile: el gobierno defendió la labor del Canciller tras el anuncio de interpelación en el Congreso

El biministro Claudio Alvarado llamó a la oposición a no instrumentalizar la política exterior

Primer plano de un hombre con gafas, barba y traje oscuro, sentado en una mesa. Una pequeña bandera de Chile está en el lado izquierdo. Otras personas se ven borrosas al fondo
La interpelación al Canciller Francisco Pérez quedó fijada para el lunes 28 de septiembre.
Guardar

Luego de que la oposición lograra los votos para interpelarlo en la Cámara de Diputados el próximo lunes 28 de septiembre por su “manejo deficiente” del último impasse territorial con Argentina y el arancel del 12,5% aplicado por Estados Unidos a la importación de productos nacionales, el Canciller Francisco Pérez aseguró este martes que “los parlamentarios tienen el legítimo derecho de presentar una interpelación contra un ministro de Estado, y nosotros responderemos debidamente a las preguntas que se nos hagan“.

Al respecto, Pérez recordó que “nos hemos presentado 11 veces en el Congreso, precisamente en ese esfuerzo de llevar las relaciones internacionales de Chile coordinadamente con los distintos actores del Estado, porque nuestra labor forma parte de una política de Estado, y es así como seguiremos trabajando”.

PUBLICIDAD

De paso, sostuvo que la interpelación también puede verse como “una oportunidad para detallar los avances de la política exterior. Podemos tener visiones diferentes en muchos temas, pero la defensa de los intereses de Chile ante el mundo debe ser una sola”.

“La política exterior es política de Estado y debe ser un punto de encuentro y no de división”, cerró el Canciller.

Un hombre con traje azul, corbata roja y un pin de la bandera de Chile gesticula ante un micrófono del canal TVN
El biministro Claudio Alvarado aseguró además que no retirarán el proyecto de ley ingresado la semana pasada al Senado

El respaldo del Gobierno

Por su parte, el biministro Claudio Alvarado salió también a respaldar la “buena labor” del Canciller Pérez y pidió a los partidos de izquierda no “instrumentalizar la política exterior como un factor de diferencias políticas internas”.

PUBLICIDAD

“La interpelación, en ese sentido, puede ser una buena oportunidad para clarificar todas las acciones que está llevando la Cancillería en diferentes ámbitos”, agregó.

Sin embargo, recordó que por tratarse la interpelación de una instancia pública es muy probable que ciertos temas no vayan a ser discutidos en profundidad.

“Todos tenemos que velar porque la conducción de nuestra política exterior sea lo más unitaria y transversal posible”, sostuvo Alvarado.

Al cierre, recordó que interpelar a un Secretario de Estado es “un legítimo derecho” de los diputados, pero subrayó que no se debe “convertir la fiscalización en un instrumento de diferencias políticas internas”.

Temas Relacionados

ChileInterpelaciónFrancisco PérezCancillerClaudio Alvarado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Experto salvadoreño recomienda documentar un poder legal ante el fin del TPS para proteger viviendas, cuentas y negocios

El asesor de Alianza Américas advirtió que la falta de previsión puede elevar costos y dejar bienes sin administración si una persona enfrenta detención, deportación o una salida forzada de Estados Unidos

Experto salvadoreño recomienda documentar un poder legal ante el fin del TPS para proteger viviendas, cuentas y negocios

Lula da Silva pidió al Supremo levantar el secreto judicial sobre el escándalo del banco Master

El presidente brasileño calificó de "urgente" conocer los detalles de las investigaciones que involucran a magistrados del máximo tribunal, en medio de una crisis institucional que estalla a semanas de las elecciones

Lula da Silva pidió al Supremo levantar el secreto judicial sobre el escándalo del banco Master

Autoridades dominicanas decomisan 5 mil medicamentos, estimulantes y bebidas alcohólicas en cuatro comercios chinos

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías informaron que la intervención detectó bienes sin registro sanitario, trazabilidad fiscal o etiquetado en español

Autoridades dominicanas decomisan 5 mil medicamentos, estimulantes y bebidas alcohólicas en cuatro comercios chinos

Fiscalía de Costa Rica investiga a juez por presunta asesoría a la estructura de alias "Diablo"

El Ministerio Público sostiene que el funcionario revisó documentos del caso “Colorado” sin competencia para ello y trasladó datos sobre diligencias del Organismo de Investigación Judicial a personas vinculadas con la organización criminal

Fiscalía de Costa Rica investiga a juez por presunta asesoría a la estructura de alias "Diablo"

"Pan con aceite y agua endulzada" el desayuno que retrata la escasez en Cuba

La grabación difundida en plataformas digitales detalla que cada persona solo puede retirar una unidad diaria de pan mediante el sistema estatal subsidiado, y que se complementa con aceite, sal, azúcar y una bebida llamada “lordo”

"Pan con aceite y agua endulzada" el desayuno que retrata la escasez en Cuba
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Traten igual”: Caputo aclaró por qué les pidió a alumnos que convenzan a sus padres de que saquen los dólares del colchón

“Traten igual”: Caputo aclaró por qué les pidió a alumnos que convenzan a sus padres de que saquen los dólares del colchón

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: Adeyemi pone tierra de por medio con un golazo marca de la casa

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: La Moncloa niega que el CNI alertara de una llegada masiva

Guillermo Ochoa filtra el iPhone 18 Pro Max antes de su presentación en el Apple Event

La receta de pollo con patatas y verduras al horno con la que triunfarás este otoño: una opción llena de color y con mucho sabor para sorprender a tus invitados

DEPORTES

Cómo están las negociaciones por la renovación de Scaloni a poco más de tres meses de la finalización de su contrato con la Selección

Cómo están las negociaciones por la renovación de Scaloni a poco más de tres meses de la finalización de su contrato con la Selección

El día que Owen Wilson se emocionó por el abrazo que le dio Lionel Messi tras un partido

Fuerte cuestionamiento de una estrella de la selección brasileña a Carlo Ancelotti: “Acá las cosas no funcionan así”

Lionel Messi, cerca de comprar un club de la Segunda División de España: los otros cuatro equipos detrás de su proyecto

Lewis Hamilton vs. Charles Leclerc y Fred Vasseur: la inesperada crisis en Ferrari que sacude a la F1 tras la tensa carrera en Monza

ENTRETENIMIENTO

Sandra Bullock habló por primera vez sobre la infidelidad de su exesposo Jesse James: “Estaba en una caja cerrada”

Sandra Bullock habló por primera vez sobre la infidelidad de su exesposo Jesse James: “Estaba en una caja cerrada”

Streamer pierde el dedo en Rock in Rio: intentó saltar una cerca metálica en un área restringida

“Nunca había tenido ansiedad en mi vida”: Gwyneth Paltrow habló de los episodios que comenzaron con los cambios hormonales

Tom Cruise se transforma en un magnate petrolero acusado de provocar un tsunami en el nuevo tráiler de “Digger”

A los 13 años tuvo que ser reanimada, a los 22 perdió la vida: la trágica lucha de Lucia Sisic, la última Miss Austria