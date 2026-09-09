iPhone 18 Pro provoca una lluvia de memes tras su presentación en el evento Apple Event 2026

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El nuevo iPhone 18 Pro ya fue presentado oficialmente y, como suele ocurrir cada vez que Apple revela una nueva generación de sus teléfonos, el anuncio no tardó en abandonar el terreno tecnológico para convertirse en material de memes.

Después de conocer las características y precios de los nuevos dispositivos, los usuarios de redes sociales comenzaron a hacer bromas sobre el costo que tendrán los equipos, especialmente al compararlo con otros gastos que podrían realizar con una cantidad similar de dinero.

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El iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se empezarán a vender desde el 18 de setiembre. (Apple)

El Apple Event de septiembre sirvió como escenario para conocer al iPhone 18 Pro y al iPhone 18 Pro Max, dos de los modelos que rápidamente se colocaron entre los principales temas de conversación.

Pero mientras Apple presumía las novedades de sus dispositivos, en internet la conversación tomó otro camino: ¿cuánto habrá que ahorrar para poder comprar uno?

La respuesta tampoco ayudó a evitar las bromas.

El precio del iPhone 18 Pro provoca las primeras burlas

El iPhone 18 Pro y 18 Pro Max fueron presentados de manera oficial en el Apple Event. (Apple)

El iPhone 18 Pro tendrá un precio inicial de 1,199 dólares, cantidad que equivale aproximadamente a 20 mil 240 pesos mexicanos.

Para quienes prefieran dividir el gasto, Apple también contempla una alternativa mensual de 49.95 dólares, alrededor de 840 pesos, calculada a 24 meses.

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Y ahí fue donde las redes sociales encontraron otro motivo para hacer memes.

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La posibilidad de pagar el teléfono a plazos se convirtió en uno de los elementos perfectos para el humor de internet. Entre bromas sobre comprometerse durante dos años con el teléfono y comparaciones con otros gastos, el anuncio rápidamente generó reacciones.

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Sin embargo, quienes tengan la mira puesta en el modelo más grande tendrán que preparar todavía más dinero.

El iPhone 18 Pro Max sube todavía más la cuenta

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El iPhone 18 Pro Max tendrá un precio inicial de 1,299 dólares, unos 21 mil 900 pesos mexicanos.

La diferencia frente al modelo Pro es de 100 dólares, mientras que el pago mensual quedaría en 54.12 dólares, aproximadamente 910 pesos, también considerando un plazo de 24 meses.

Además del precio, ambos modelos estarán disponibles en burdeos, gris glaciar, plata y negro.

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En cuanto al almacenamiento, Apple ofrecerá configuraciones de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB, por lo que el costo aumentará dependiendo de la capacidad seleccionada.

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Y aunque las características técnicas pueden generar interés entre los aficionados a la tecnología, el precio se convirtió en uno de los aspectos que más fácilmente podía alimentar el humor en redes.

¿Cuándo se podrá comprar el iPhone 18 Pro?

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Después de la presentación, los usuarios tendrán que esperar algunos días para poder adquirir los nuevos dispositivos.

De acuerdo con la información presentada por Apple, las reservas comenzarán este sábado 12 de septiembre, mientras que los equipos estarán disponibles para su compra a partir del viernes 18 de septiembre.

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Así que quienes ya estén haciendo cuentas para conseguir uno tendrán algunos días para decidir si quieren desembolsar más de 20 mil pesos por el modelo Pro o acercarse a los 22 mil por la versión Pro Max.

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Mientras tanto, las redes sociales ya hicieron lo que mejor saben hacer ante este tipo de anuncios: convertir una presentación tecnológica en una oportunidad para bromear.

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El iPhone 18 Pro todavía no llega a las manos de los consumidores, pero ya consiguió convertirse en protagonista de los memes. Y, como ocurre cada año con los nuevos teléfonos de Apple, probablemente el precio seguirá siendo uno de los principales temas de conversación entre quienes quieren estrenarlo y quienes simplemente prefieren reírse de cuánto cuesta.