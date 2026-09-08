El secretario de Estado Marco Rubio buscará consolidar la alianza con Colombia, Ecuador y Perú en una nueva gira

La primera escala de Marco Rubio en Barranquilla incluye reuniones con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella y con el canciller Omar Bula (BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

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El secretario de Estado, Marco Rubio inicia este martes una gira por Colombia, Ecuador y Perú con la expectativa de avanzar en acuerdos comerciales y ampliar la cooperación con estos tres gobiernos sudamericanos en una agenda que combina seguridad, narcotráfico, inversiones y respaldo político de Estados Unidos en la región.

Antes de partir desde Miami hacia Barranquilla, el secretario de Estado dijo que espera cerrar “acuerdos comerciales sólidos y beneficiosos con los tres países en un futuro próximo” y encuadró el recorrido en un momento de sintonía entre Washington y varios gobiernos latinoamericanos. Según explicó, la visita se concentra en países con los que la administración de Donald Trump busca fortalecer vínculos en seguridad y crecimiento económico.

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La primera escala de la gira es Barranquilla, donde Rubio tiene prevista una reunión con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y con el canciller Omar Bula.

El encuentro aparece planteado como un paso para relanzar la relación bilateral después de la llegada del nuevo Gobierno colombiano y para abrir una etapa de trabajo conjunto ante desafíos vinculados con el orden público, la estabilidad regional y el desarrollo.

Sobre Colombia, el funcionario destacó el reciente proceso electoral y el vínculo político con el nuevo mandatario. “Eligieron a alguien a quien conozco muy bien”, dijo al referirse a De la Espriella, a quien definió como un dirigente alineado con Washington.

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La escala colombiana tiene un componente fuerte de seguridad. Rubio vinculó a las organizaciones narcoterroristas con el tráfico de drogas, la trata de personas, la inmigración ilegal, la corrupción y el reclutamiento de menores, y sostuvo que la cooperación entre ambos países busca consolidar el control estatal en zonas afectadas durante años por grupos armados y redes criminales.

Rubio vinculó la agenda de seguridad con el combate al terrorismo, la delincuencia organizada transnacional y las redes de narcotráfico en América Latina (Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS/File Photo)

Después de Colombia, el secretario de Estado tiene previsto viajar a Quito para reunirse con el presidente Daniel Noboa. El viaje marca su segunda visita a Ecuador como jefe de la diplomacia estadounidense, después de la realizada en septiembre de 2025 para estrechar la cooperación en seguridad.

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Rubio describió a Ecuador como uno de los socios más cercanos de Estados Unidos en materia de seguridad dentro de la región y planteó que la relación bilateral puede ampliarse. “Creo que podemos hacer más cosas con ellos en el ámbito económico”, afirmó al anticipar el encuentro con Noboa.

Al mencionar la decisión colombiana de autorizar acciones conjuntas contra el narcotráfico en su territorio, Rubio recordó que ese tipo de operaciones ya ocurrió en suelo ecuatoriano. De ese modo, presentó al país andino como un antecedente de cooperación activa con Washington frente al crimen organizado.

La reunión en Quito queda asociada a dos ejes: la continuidad del trabajo en seguridad y la posibilidad de sumar iniciativas económicas. Dentro del enfoque regional de la administración Trump, Ecuador aparece como un aliado ya consolidado en un campo y con posibilidades de expansión en el otro.

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En Ecuador, Marco Rubio se reunirá con Daniel Noboa para dar continuidad a la cooperación en seguridad y explorar nuevas iniciativas económicas (Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Luego, la última escala del recorrido está prevista en Lima, donde Rubio tiene programado un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori. Al referirse a Perú, el funcionario puso el foco en la situación interna del país y sostuvo que llega a esta etapa después de un período de inestabilidad política.

Rubio señaló que los peruanos celebraron elecciones recientemente y expresó la intención de trabajar con la nueva administración. “Esperamos colaborar estrechamente con la presidenta Keiko Fujimori”, dijo al adelantar la reunión.

Aunque las referencias sobre la agenda peruana son más acotadas que en los casos de Colombia y Ecuador, la visita a Lima queda integrada al mismo esquema diplomático. Seguridad, cooperación económica y cercanía política forman el marco de un encuentro que, según lo planteado por Rubio, busca dejar atrás la incertidumbre institucional de los últimos tiempos y abrir una etapa de trabajo más directa con el nuevo Gobierno.

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A lo largo de sus declaraciones, Rubio insistió en que la gira apunta a producir resultados concretos en el corto plazo. “Una de nuestras prioridades es reforzar nuestra presencia en el hemisferio occidental”, afirmó antes del despegue, y vinculó esa meta con la profundización de la relación con Colombia, Ecuador y Perú.

El recorrido oficial, previsto entre el 8 y el 10 de septiembre, queda centrado en la intención de sellar acuerdos y fortalecer una red de cooperación con tres países sudamericanos a los que Washington busca integrar en una agenda común de comercio, seguridad y coordinación política.

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(Con información de EFE)