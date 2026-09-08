México

Morena formaliza ante el Pleno del Senado la salida de Enrique Inzunza de su bancada

El trámite llega 12 días después de que el legislador hiciera pública su decisión a finales de agosto en una carta difundida en redes sociales

El oficio dirigido a Higinio Martínez Miranda busca que el Pleno conozca la separación del legislador, tras una solicitud firmada por Nicolás Bellizia Aboaf y emitida por instrucción del coordinador Ignacio Mier Velazco. REUTERS/Luis Cortes
El oficio dirigido a Higinio Martínez Miranda busca que el Pleno conozca la separación del legislador, tras una solicitud firmada por Nicolás Bellizia Aboaf y emitida por instrucción del coordinador Ignacio Mier Velazco. REUTERS/Luis Cortes
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El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República solicitó formalmente al presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, dar a conocer al Pleno la salida del senador Enrique Inzunza Cázarez de la bancada guinda, según un oficio firmado por el secretario técnico de la bancada, Nicolás Bellizia Aboaf.

El documento, fechado el 7 de septiembre de 2026, señala que la comunicación se realiza por instrucciones del coordinador Ignacio Mier Velazco y con base en la carta que el propio Inzunza envió para separarse del grupo con efectos a partir del 26 de agosto de 2026.

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La separación del senador del grupo guinda, anunciada desde agosto, fue turnada al Pleno con casi dos semanas de demora, un lapso que exhibe cómo los procedimientos internos pueden administrar tiempos e interpretaciones
La separación del senador del grupo guinda, anunciada desde agosto, fue turnada al Pleno con casi dos semanas de demora, un lapso que exhibe cómo los procedimientos internos pueden administrar tiempos e interpretaciones

Un trámite con 12 días de retraso

Aunque Inzunza había hecho pública su decisión desde finales de agosto mediante una carta difundida en redes sociales, el oficio correspondiente no había llegado a la Mesa Directiva sino hasta esta semana, lo que mantuvo en suspenso la formalización de su salida.

Con la notificación al Pleno, se da cumplimiento al procedimiento que marca el Reglamento del Senado para que un legislador quede fuera de un grupo parlamentario. El escrito de Morena invoca los artículos 70 y 77 de la Constitución, así como disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso y del Estatuto del Grupo Parlamentario de Morena.

@InzunzaCazarez
@InzunzaCazarez

Las razones detrás de la ruptura

La separación de Inzunza ocurre en medio de señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo ubica entre un grupo de funcionarios sinaloenses presuntamente vinculados con una facción del Cártel de Sinaloa. El senador ha calificado las acusaciones como una “feroz campaña de calumnias” y ha insistido en que no existen pruebas públicas que las sustenten.

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Pese a la presión, Inzunza rechazó pedir licencia a su cargo, lo que le permite conservar el fuero constitucional y continuar como senador independiente. En su carta a Mier, sostuvo que no daría “elementos a la derecha conservadora” para cuestionar al movimiento de la Cuarta Transformación.

Consecuencias inmediatas para Inzunza

El reacomodo en el Senado podría concretarse durante la cuarta semana de septiembre. Crédito: gallegoso

Con la salida formalizada, Morena procederá a reasignar la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, que Inzunza encabezaba. De acuerdo con Ignacio Mier, esa decisión corresponde exclusivamente a los grupos parlamentarios conforme al peso de cada bancada en el Senado.

El coordinador morenista adelantó que la redistribución de comisiones podría concretarse durante la cuarta semana de septiembre. Además, al quedar sin grupo parlamentario, Inzunza recibirá su subvención de manera directa, y no a través de la bancada, como ocurre habitualmente con los legisladores sin bancada.

Inzunza también forma parte de las comisiones de Defensa Nacional, Justicia y Jurisdiccional, aunque no se ha precisado si estas membresías sufrirán cambios adicionales.

Sí se pronunció, aunque de forma indirecta. Aquí el ajuste con ese ángulo agregado:

Sheinbaum ya había fijado postura

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre el caso antes de que Inzunza formalizara su salida. En la mañanera del 25 de agosto, consideró que el senador debería solicitar licencia, como ocurrió con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. “Cada quien tiene que hacer también una decisión (...) considero lo mismo en todos los 10 casos que están bajo investigación de la Fiscalía, pero cada quien tiene una decisión frente a la gente, frente al pueblo”, declaró.

Sin embargo, cuando se le ha preguntado directamente por la separación de Inzunza de la bancada, la mandataria ha evitado ampliar sus comentarios. Al ser cuestionada tras el anuncio del senador, respondió que ya había fijado su postura en ocasiones anteriores, y en conferencias posteriores mantuvo la misma línea sin referirse a las acusaciones en su contra.

Pese a la distancia con Morena, Inzunza ha insistido en que su salida de la bancada no significa un alejamiento del proyecto: ha señalado que continuará respaldando las iniciativas impulsadas por la presidenta, en un intento por marcar diferencia entre su ruptura administrativa con el partido y su afinidad política con el gobierno federal.

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