España

El Gobierno y las comunidades autónomas aguardan al informe PISA que mide el sistema educativo tras varias ediciones en caída y sin los datos de Cataluña

La comunidad autónoma se ha quedado fuera del estudio en esta edición por el sesgo en la elección de los estudiantes, con un 23% del alumnado excluido de la muestra

Varios niños a su llegada al colegio, a 11 de septiembre de 2023 en Valencia. (Jorge Gil / Europa Press)
Varios niños a su llegada al colegio, a 11 de septiembre de 2023 en Valencia. (Jorge Gil / Europa Press)
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El martes se publica el informe PISA que mide el sistema educativo español. En 2023, cuando se publicaron los resultados de 2022, el rendimiento en las áreas de matemáticas y lectura continuaba con su caída entre los alumnos y las alumnas españolas. El Informe PISA 2022 revelaba los peores datos en estas dos materias desde 2003: la competencia lectora caía 14 puntos (calificación de 485 puntos) y la competencia en matemáticas bajaba 11 (se queda en 474 puntos) respecto al informe de 2012. Con todo ello, España obtuvo un 473, una cifra que no presentaba diferencias estadísticamente significativas con la media de la OCDE (472) ni con la de la Unión Europea (474).

El Gobierno se escudaba en este argumento y en que la medición se veía condicionada por la alteración que supuso la pandemia y en que la LOMLOE (la ley educativa aprobada por el Gobierno de Sánchez) no se había aplicado en su totalidad. En esta edición, ni la pandemia ni la anterior ley educativa podrán servir de excusa si los datos vuelven a empeorar.

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Sin los datos de Cataluña

Además, este nuevo informe esta marcado por la ausencia de Cataluña, que se ha quedado fuera del informe en esta edición por el sesgo en la elección de los alumnos. El 23,2 % del alumnado quedó excluido de la muestra cuando los organizadores del informe recomiendan que sea menor al 5%.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ya alertó a la Generalitat de Cataluña en abril de 2025 que había errores técnicos en las pruebas PISA que estaba realizando entre el alumnado de esa comunidad autónoma, ya que avisó de que se habían observado unas tasas de exclusión de estudiantes superiores a las establecidas. No obstante, no conocieron el impacto que tendría este error técnico hasta marzo de 2026, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) -organizadora de estas pruebas a nivel internacional- comunica que los resultados obtenidos en Cataluña no podrán ser comparables con el resto del país.

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El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha defendido este lunes la financiación por objetivos en las universidades pública adaptando el modelo a cada centro y a su idiosincrasia. (Europa Press)

De esta forma las pruebas PISA 2025, que miden el nivel de conocimiento y competencias de los estudiantes de 15 y 16 años, no tendrán validez a nivel comparativo con los de otras comunidades autónomas ni con los de anteriores ediciones catalanas por esta incidencia técnica.

El Ministerio de Educación señala que una vez que las pruebas comenzaron en toda España, recibieron una comunicación de la empresa contratada por la OCDE para la aplicación de las pruebas indicando que «se estaban observando unas tasas de exclusión del alumnado superiores a las establecidas».

Personal técnico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa contacta con los correspondientes niveles técnicos del Consell Superior d’Avaluació Educativa en Cataluña y se producen comunicaciones «únicamente a nivel técnico» sobre estas incidencias.

El Ministerio recalca que estas conversaciones técnicas, «no tuvieron traslación a otros niveles de ambas Administraciones, dado que, en aquel momento, no se podía valorar, técnicamente, el alcance ni las posibles consecuencias que dichas incidencias podrían tener».

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