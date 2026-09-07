México

Quiénes son los 20 participantes de La Granja VIP 2026: lista completa

La segunda temporada de La Granja VIP arrancó con 19 celebridades y uno sorpresa que será revelado este lunes; María Karunna resultó es la primera nominada

Veinte marcos de neón con siluetas humanas oscuras con sombreros sobre fondo violeta con luces y el logotipo de La Granja VIP.
Una gráfica promocional de la segunda temporada de La Granja VIP presenta veinte siluetas no identificadas de participantes dentro de marcos de neón sobre un fondo violeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La segunda temporada de La Granja VIP arrancó este domingo 6 de septiembre con 20 habitantes, cuatro más que en la primera edición, y un premio de 2,000,000 de pesos para quien resulte ganador. La gala de estreno, transmitida por Azteca Uno, reveló a los últimos seis granjeros que se mantenían en secreto.

La convivencia se transmite las 24 horas del día por Disney+, mientras que Azteca Uno concentra las emisiones diarias y la gala de eliminación de cada domingo. Adal Ramones y Kristal Silva encabezan la conducción de las galas en vivo.

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Los 20 habitantes de La Granja VIP 2026

(TV Azteca/La Granja VIP)
(TV Azteca/La Granja VIP)

Los 20 participantes confirmados son:

  1. Carlos Trejo — Investigador paranormal y escritor
  2. Ivonne Montero — Actriz y cantante
  3. Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina
  4. Manelyk González — Influencer y personalidad de realities
  5. Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness
  6. Kunno — Creador de contenido y tiktoker
  7. Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora
  8. Kenny Avilés — Vocalista de Kenny y los Eléctricos
  9. Rafael Mercadante — Conductor y actor
  10. María Karunna — Cantante, integrante de Caló
  11. Mónica Escobedo — Comediante de stand up
  12. Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante
  13. Natalia Alcocer — Actriz y conductora
  14. Abigail Pak “La Coreañera” — Creadora de contenido y pianista
  15. Pimpinela Escarlata — Luchador de Lucha Libre AAA
  16. Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX
  17. Pascal Nadaud — Atleta, modelo y exparticipante de Exatlón
  18. Azalia Ojeda “La Negra” — Personalidad histórica de la telerrealidad
  19. Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante
  20. Un vigésimo lugar quedó marcado únicamente con un monigote sobre una de las camas de la granja. La producción no reveló su identidad durante la gala y confirmó que se conocerá este lunes.

De manera extraoficial se ha especulado que ese vigésimo integrante podría ser Pablo Montero.

Los seis habitantes sorpresa

Quién es Pimpinela Escarlata, leyenda de la lucha libre y participante sorpresa de La Granja VIP
Quién es Pimpinela Escarlata, leyenda de la lucha libre y participante sorpresa de La Granja VIP

La primera sorpresa fue Pimpinela Escarlata, quien llegó vestido de charro y acompañado de otros luchadores. La figura de Lucha Libre AAA conquistó el Campeonato Reina de Reinas y es reconocido como pionero en visibilizar la diversidad dentro del deporte.

Después entraron como dúo Mario “Mono” Osuna y Pascal Nadaud, ambos veteranos de Exatlón México. Osuna, exfutbolista de la Liga MX que jugó en Querétaro, Monarcas Morelia y América, ingresó junto a Nadaud, atleta y modelo con participación en varias temporadas del programa de competencia física.

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La cuarta sorpresa fue Azalia Ojeda, conocida como “La Negra” y también como “Lady Polanco” tras un video viral de 2011 en el que agredió a policías capitalinos. Ojeda estuvo en la primera edición de Big Brother México en 2002 y recientemente participó en Survivor como una de las villanas de la temporada. Junto a ella llegó Julio Camejo, actor y cantante cubano con créditos en telenovelas como Clase 406 y Destilando amor.

El sexto habitante sorpresa corresponde al persona que la producción no reveló durante la gala de estreno. En su lugar, colocaron únicamente un monigote sobre una de las camas de la granja, como si estuviera ahí para apartar su espacio.

Cómo fue el primer programa de la segunda temporada

la granja vip, adal ramones -México- 11 agosto
El conductor regresará para la segunda temporada (TV AZteca/Captura de pantalla)

Carlos Trejo fue el primero en cruzar el foro. El investigador paranormal llegó con una espada que atribuyó a Drácula: “Es la original... para aquellos que dicen que no existía”, dijo Trejo. Detrás de él ingresó Daniela Alexis, “La Bebeshita”, quien se definió por su franqueza frente a cámaras.

Niurka Marcos tuvo una de las entradas más comentadas de la noche. La actriz cubana llegó acompañada de su novio Bruno y repitió la frase que la hizo célebre en La Mansión VIP: “Yo lo traje y lo mío, me lo llevo”.

Ya dentro de la dinámica, María Karunna resultó la primera nominada de la temporada después de que Ivonne Montero decidiera salvar a Kenny Avilés de una eliminación directa.

El panel de críticos que acompañará las galas quedó integrado por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente, Rey Grupero y Alfredo Adame, éste último el ganador de la primera temporada.

Durante la gala, Natalia Alcocer generó controversia al calificar a la periodista Flor Rubio como “pésima periodista” en pleno programa. El resto del panel respaldó a Rubio y consideró que la actriz se equivocó al dirigir el ataque hacia la prensa en lugar de concentrarse en sus compañeros granjeros.

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