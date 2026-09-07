Ceuta prepara su vuelta al cole más complicada: detalles y calendario escolar

Varios niños de camino a la escuela en la entrada del colegio, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). (Carlos Luján / Europa Press)

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La ciudad autónoma de Ceuta se enfrenta a la vuelta al cole más complicada de su historia. Este nuevo curso escolar da su inicio este martes 8 de septiembre sin haber cerrado la crisis migratoria que asola el municipio desde finales del mes de julio.

La entrada masiva de cerca de 80.000 personas ha tensionado todos los servicios públicos de la ciudad y ha añadido un reto extra al nuevo curso escolar. La inquietud y preocupación de familias y profesores viene principalmente por una sensación de inseguridad: en el último mes, varios grupos de migrantes han saltado las vallas y entrado en al menos siete colegios de Ceuta para resguardarse, dormir y asearse. Otros, en cambio, han servido de lugar de acogida temporal para niños y adolescentes.

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Mientras, la tensión en la calle se mantiene. En las últimas semanas, se han reportado altercados entre la población migrante y las fuerzas del orden, han surgido peleas dentro de los colectivos de migrantes y se han dado episodios de ataques a los asentamientos improvisados por parte de la propia población ceutí.

Seguridad reforzada para colegios e institutos

En este escenario, el Ministerio de Educación ha decidido contratar seguridad privada para los 35 centros educativos de la ciudad, para garantizar una vigilancia 24 horas en las instalaciones. “Lo más importante es transmitir seguridad a las familias, y con ello tranquilidad”, ha asegurado este lunes la ministra Milagros Tolón.

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Los dispositivos de seguridad se implantaron el pasado 1 de septiembre, con el regreso de los profesores a las aulas. “Da seguridad, pero es un signo de que no hay una normalidad”, explicó a Infobae Trinidad Megías, secretaria general de UGT Servicios Públicos de Ceuta y presidenta de la Junta de Personal Docente No Universitaria. La portavoz sindical ha confirmado en los últimos días que el trabajo de los docentes ha podido desarrollarse con normalidad, pero hay preocupación por cómo puede afectar a los menores.

(Foto de ARCHIVO) Migrantes alojados en un colegio, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). (Marcos Moreno / Europa Press)

“Los niños, los adolescentes, no han podido disfrutar de un mes de agosto normalizado: no salen solos a la calle, no pueden ir a los parques, no se han ido a la playa... Ahora no les podemos quitar el derecho a la educación”, reivindicaba Megías en una entrevista con este medio.

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Desde el Ministerio de Sanidad, han puesto en marcha un plan de acompañamiento psicosocial disponible para los estudiantes, el cuerpo docente y las familias. “Hemos estado trabajando con toda la comunidad educativa durante estas últimas semanas”, ha indicado Milagros Tolón, que defiende que “la rutina escolar debe comenzar”.

Vuelta a las aulas el 8 de septiembre

La vuelta al cole comienza en España a partir de este 3 de septiembre. (Magnific)

Los estudiantes ceutíes volverán a los centros este martes 8 de septiembre en todos los niveles, desde Educación Infantil hasta Bachillerato. Poco después, el jueves 10 de septiembre, lo harán los alumnos de Formación Profesional, la Escuela Oficial de Idiomas y Artes Plásticas.

El primer festivo del año llegará el 12 de octubre, por la Fiesta Nacional de España, y seguirán el 2 y el 3 de noviembre, designados como días de libre disposición con motivo de la fiesta del Día de Todos los Santos, que este año cae en domingo.

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El 7 y 8 de diciembre, la población estudiantil podrá descansar con motivo del Puente de la Constitución y unas semanas después comenzarán las vacaciones de Navidad, que se extienden del 23 de diciembre al 8 de enero.

El segundo trimestre comenzará el lunes 11 de enero y continuará hasta el parón por Semana Santa, que en 2027 se celebrará entre el 22 de marzo y el 2 de abril para los ceutíes. Entre medias, habrá descanso el viernes 12 de febrero, en recuerdo del Tratado de Lisboa; y el 9 de marzo, Fiesta de culminación del Ramadán, Eidul Fitr.

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El tercer trimestre empezará el 5 de abril y en este tramo final los estudiantes de Ceuta tendrán dos festivos, el 17 y 18 de mayo, con motivo de la Pascua Musulmana. Las clases terminarán oficialmente el 30 de junio, si bien las actividades lectivas acabarán el 23 de junio, una semana antes.