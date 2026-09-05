México

Asesino de tecladista de Camilo Séptimo también deberá pagar por la muerte de Nala, la perrita Golden Retriever

La mascota de la familia es una de las víctimas del multihomicida; estos son los años de cárcel que enfrentará el criminal por su asesinato

El perrito, una hembra de Golden Retriever, también es una de las víctimas de Diego Sebastián "N". (Foto: Cuartoscuro)
El perrito, una hembra de Golden Retriever, también es una de las víctimas de Diego Sebastián "N". (Foto: Cuartoscuro)
Guardar

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” enfrentarán además del cargo por homicidio múltiple una acusación por crueldad hacia los seres sintientes, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México documentó el asesinado a la mascota de la familia en Atizapán de Zaragoza. Se trata de una Golden Retriever hembra de un año de edad. Su nombre era Nala.

Las órdenes de aprehensión contra los dos hombres se cumplimentaron este 4 de septiembre, tras 8 horas con 45 minutos de actos de investigación. Los delitos imputados incluyen homicidio calificado en agravio de cuatro personas, interrupción del embarazo de una mujer con cuatro meses de gestación y maltrato animal.

PUBLICIDAD

Entre las víctimas está Jonathan Meléndez, de 38 años, tecladista y fundador de la banda de synthpop Camilo Séptimo, conocido en el medio musical como “Honas”. Fue localizado con impacto de arma de fuego en la cabeza, amordazado y maniatado en un sofá dentro de la recámara principal del departamento.

¿Cuántos años de prisión enfrentará Diego Sebastián “N” por matar a Nala?

Nala tenía un año. Fue asesinada por Diego Sebastián N (redes sociales)
Nala tenía un año. Fue asesinada por Diego Sebastián N (redes sociales)

El cuerpo de Nala apareció en el primer nivel del inmueble, dentro de un baño, con el hocico cubierto por la misma cinta industrial utilizada para maniatar a las víctimas humanas. La coincidencia en el material usado formó parte de las evidencias que vincularon el ataque contra la mascota con el resto del multihomicidio.

PUBLICIDAD

Jonathan Meléndez compartía en redes sociales imágenes de Nala conviviendo con la familia (redes sociales)
Jonathan Meléndez compartía en redes sociales imágenes de Nala conviviendo con la familia (redes sociales)

Por este delito, contemplado en el Código Penal mexiquense bajo la figura de crueldad y maltrato a los seres sintientes, los detenidos podrían recibir una pena de 3 a 6 años de prisión. 25 a 70 años son los años que enfrentarían por cada una de las cuatro víctimas humanas.

En el mismo inmueble murieron Ana Paola, esposa de Meléndez, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; la hija de ambos, de 3 años, y Aleyda Romero, mujer de 21 años que se desempeñaba como empleada del hogar. Las tres presentaron impacto de arma de fuego en la cabeza, salvo la última víctima, que recibió el disparo en la parte superior de la espalda.

¿Había otro perrito en el penthouse? Ella es Mila

Mila era amiga de Nala. No se sabe de ella, pero no fue una de las víctimas de Diego Sebastián (redes sociales)
Mila era amiga de Nala. No se sabe de ella, pero no fue una de las víctimas de Diego Sebastián (redes sociales)

El intervalo de muerte de las víctimas se ubica entre las 17:30 y las 20:00 horas, periodo que coincide con la permanencia de ambos detenidos dentro del Fraccionamiento Residencial Grand Viure. Las videocámaras de seguridad captaron el ingreso del vehículo Kia gris a las 17:23 horas, conducido por Gerardo con Diego Sebastián como acompañante.

Este último ingresó al departamento minutos después, autorizado por Ana Paola vía telefónica por la relación de confianza que mantenía con su esposo. Según el informe de la Fiscalía del Edomex, en ese momento solo se encontraba en el domicilio la empleada de 21 años y dos mascotas de la familia (entre ellas Nala).

El otro perrito, que podría ser Mila -la otra mascota de la familia- no habría sufrido daños, pero no hay información de su paradero.

Todo parece indicar que Nila no fue atacada por Diego Sebastián N. Según el informa d ela Fiscalía del Edomex, Nila estaba en el penthouse (redes sociales)
Todo parece indicar que Nila no fue atacada por Diego Sebastián N. Según el informa d ela Fiscalía del Edomex, Nila estaba en el penthouse (redes sociales)

Jonathan Meléndez llegó al edificio a las 19:28 horas acompañado de un amigo, quien permaneció abajo por instrucción del músico. “Me percaté que me lo decía con un cierto miedo”, relató el testigo ante la Fiscalía, motivo por el cual pidió ayuda en la caseta de vigilancia al no recibir respuesta.

Un niño de cinco años sobrevivió al ataque

El pequeño sobrevivió ileso al crimen de Diego Sebastián "N" X - @siete_letras
El pequeño sobrevivió ileso al crimen de Diego Sebastián "N" X - @siete_letras

El primer respondiente reportó la presencia de un menor de aproximadamente cinco años en una de las habitaciones del inmueble, sin lesiones visibles. Los elementos policiacos informaron que el niño fue entregado a sus abuelos antes de que personal especializado de la Fiscalía pudiera intervenir.

Bajo el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren a Niñas, Niños y Adolescentes, la dependencia buscará recabar su testimonio en el momento procesal oportuno. Hasta el momento, el menor no ha sido presentado para valoraciones psicológicas ni de trabajo social ante especialistas de la institución.

El móvil apuntaría a una caja fuerte con criptomonedas

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 04SEPTIEMBRE2026.- Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntos implicados en el multihomicidio de Atizapán, donde perdieron la vida Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su pequeña hija de 3 años, una joven trabajadora y su mascota, fueron trasladados del Complejo Central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) al Centro de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 04SEPTIEMBRE2026.- Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntos implicados en el multihomicidio de Atizapán, donde perdieron la vida Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su pequeña hija de 3 años, una joven trabajadora y su mascota, fueron trasladados del Complejo Central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) al Centro de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

La investigación estableció que Diego Sebastián y Gerardo buscaban una “caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins” que presuntamente resguardaba la familia. El plan contemplaba que, una vez obtenidos los recursos, Diego Sebastián le entregaría 2 millones de pesos a Gerardo “por la ayuda”.

Un día antes del ataque, el 31 de agosto, Diego Sebastián instruyó a su acompañante conseguir “un desarmador plano, un desarmador de cruz, electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de tatuajes y cubrebocas”. Estos artículos, junto con un rollo de cinta adhesiva industrial, coinciden con los indicios asegurados dentro del vehículo Kia utilizado por los agresores.

El arma llevaba silenciador y fue desechada en una barranca

El asesino de la familia de Jonathán Meléndez y su cómplice son trasladados a un penal de máxima seguridad Foto: Discalía Edomex
El asesino de la familia de Jonathán Meléndez y su cómplice son trasladados a un penal de máxima seguridad Foto: Discalía Edomex

Diego Sebastián reconoció ante las autoridades que la pistola utilizada en el ataque estaba equipada con silenciador. “La desensamblé y aventé a una barranca”, declaró, versión que coincide con los testimonios de vecinos que no reportaron haber escuchado detonaciones durante el lapso en que ocurrieron los homicidios.

Al salir del fraccionamiento, un testigo señaló que Diego Sebastián amenazó al personal de seguridad para evitar la revisión del vehículo, mostrando un arma de fuego y advirtiendo que mataría a quien revelara haberlo visto en el lugar.

Los detenidos ingresaron al penal de Barrientos

La tarde del próximo 5 de septiembre se llevará a cabo la audiencia inicial por el crimen. Crédito: FGJEM

Diego Sebastián, quien cuenta con múltiple nacionalidad y una situación económica que lo hacía susceptible de abandonar el país, fue detenido después que Gerardo. Ambos ingresaron este 4 de septiembre al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, a disposición de la autoridad judicial.

La audiencia inicial para formulación de imputación quedó fijada para las 12:30 horas de este sábado 5 de septiembre. Por el delito de interrupción del embarazo, cometido en agravio del producto de la gestación de Ana Paola, los imputados podrían recibir una pena adicional de 5 a 10 años de prisión.

Temas Relacionados

Camilo SéptimoAtizapán de ZaragozaEstado de Méxicomaltrato animalperritosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tres diputados federales de la actual legislatura han muerto de forma violenta: Zenyazen Escobar, Melesio Cuén y Benito Aguas

La LXVI Legislatura de San Lázaro ha perdido a varios legisladores por arma de fuego

Tres diputados federales de la actual legislatura han muerto de forma violenta: Zenyazen Escobar, Melesio Cuén y Benito Aguas

Estas son las líneas telefónicas que podrían ser eliminadas del registro: más de 9 millones con terminación “1” ya fueron vinculadas

El calendario para vincular la línea telefónica sigue activo y culminará hasta diciembre de 2026

Estas son las líneas telefónicas que podrían ser eliminadas del registro: más de 9 millones con terminación “1” ya fueron vinculadas

Farath Coronel: por qué llamaban “La Diabla” y “El Brujo Mexicano” al vidente asesinado

“La Diabla” en redes y “El Brujo Mexicano” en TV: así construyó su doble identidad el vidente asesinado

Farath Coronel: por qué llamaban “La Diabla” y “El Brujo Mexicano” al vidente asesinado

Asesinan al síndico de Tepuche y a su hermano: es el segundo funcionario ejecutado de la comunidad durante 2026

David Guadalupe Ramírez fue privado de la libertad y horas después se confirmó la localización de su cuerpo sin vida

Asesinan al síndico de Tepuche y a su hermano: es el segundo funcionario ejecutado de la comunidad durante 2026

Andy López Beltrán continúa su “cónclave” en Tabasco y presume campaña por una diputación en 2027

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador continúa visita “casa por casa” en el Distrito 06 del estado tabasqueño

Andy López Beltrán continúa su “cónclave” en Tabasco y presume campaña por una diputación en 2027
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

Asesinan al síndico de Tepuche y a su hermano: es el segundo funcionario ejecutado de la comunidad durante 2026

Anabel Hernández exhibe a Galilea Montijo, Lili Brillanti y Paty Navidad: buscan cobrar por su imagen

El Embajador de EEUU en México celebra la “Misión Cortafuegos”: aumenta decomiso de armas y bajan muertes por fentanilo

Tras polémica con Sheinbaum, la DEA responde que la caída de ocho narcolaboratorios en México no habría sido posible sin ellos

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México vs Resto del Mundo: cuál es el resultado del segundo duelo internacional

Exatlón México vs Resto del Mundo: cuál es el resultado del segundo duelo internacional

Farath Coronel: por qué llamaban “La Diabla” y “El Brujo Mexicano” al vidente asesinado

Aaron Mercury aclara su estado de salud tras accidente con una estructura en los Premios DIGITELLE

Surge último video de Farath Coronel regañando con ira a sus escoltas: “Le vas a pegar con el rifle”

Poncho de Nigris acusa veto en La Casa de los Famosos México: “El problema es la productora”

DEPORTES

Filipe Luis, entrenador del Mónaco, confirma que no se rendirá en fichar a Erik Lira: “Seguiré empujando por él en cada mercado”

Filipe Luis, entrenador del Mónaco, confirma que no se rendirá en fichar a Erik Lira: “Seguiré empujando por él en cada mercado”

David Faitelson exige respuestas a la Liga de Expansión MX por muerte del joven futbolista de Piratas FC

Después de ser borrado en Chivas, Diego Campillo afronta su polémico pasado y busca un lugar en el Tri de Rafa Márquez

Erik Lira acelera para evadir a la prensa afuera de la Noria mientras Charly Rodríguez firma autógrafos

Cuándo debutará Carlos Álvarez, refuerzo estelar del América