México va por la esposa de García Luna: pide a EEUU detener a mujer con fines de extradición

Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, es buscada por México por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de dinero. (AP Foto/John Minchillo/Especial)

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El Gobierno de México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) señala por su presunta participación en una red de corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero.

La solicitud fue confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mediante el oficio UDT-06395/2026, obtenido a través de una solicitud de transparencia solicitada por el medio Milenio. La dependencia explicó que la petición fue presentada a solicitud de la FGR y que actualmente se encuentra bajo estudio de las autoridades estadounidenses.

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Aunque la Cancillería no precisó la fecha en que fue presentada, señaló que la solicitud se realizó con fundamento en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, disposición que permite pedir la detención urgente de una persona antes de que sea presentado formalmente todo el expediente de extradición.

Una acusación que se remonta a 2023

La orden de aprehensión contra Pereyra Gálvez data de 2023. El 19 de julio de ese año, la FGR informó que existían órdenes de captura contra la esposa y varios hermanos de García Luna por delitos como delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Según las investigaciones de la Fiscalía, Pereyra habría formado parte de una estructura integrada por más de medio centenar de personas que presuntamente obtuvo contratos irregulares para el equipamiento de cárceles federales.

México solicitó a Estados Unidos la detención provisional de Linda Cristina Pereyra con fines de extradición. REUTERS/David Dee Delgado

La FGR sostiene que esas operaciones habrían provocado un daño superior a 5 mil 112 millones de pesos al erario.

El caso ya ha derivado en detenciones tanto en México como en otros países. Entre ellas se encuentra la del empresario Alexis Weinberg, quien fue aprehendido en España y posteriormente obtuvo su libertad bajo fianza. También fueron detenidos una hermana y un sobrino de García Luna.

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Sin embargo, pese a que la orden de aprehensión contra Pereyra fue emitida en 2023, México no había solicitado durante 2024 ni 2025 su detención provisional ante Estados Unidos, de acuerdo con las respuestas previas de la SRE a solicitudes de información.

La nueva petición abre ahora una ruta judicial que podría prolongarse.

Ciudadanía estadounidense, un obstáculo para México

La detención provisional no significa que la extradición vaya a concretarse de manera inmediata. El tratado bilateral no establece un plazo específico para que Estados Unidos decida si detiene o no a la persona reclamada.

Genaro García Luna cumple una sentencia de 38 años de prisión en Estados Unidos; México también mantiene tres solicitudes de extradición en su contra. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

En caso de que Pereyra sea detenida, México contará con 60 días para presentar la documentación completa relacionada con la solicitud de extradición.

Otro elemento que podría complicar el procedimiento es que, de acuerdo con fuentes cercanas al caso, Linda Cristina Pereyra y sus hijos obtuvieron la ciudadanía estadounidense en 2019.

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Esta condición adquiere relevancia debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado recientemente que la nacionalidad estadounidense puede convertirse en un factor de resistencia para concretar extradiciones solicitadas por México.

La última aparición pública conocida de Pereyra ocurrió en octubre de 2024, cuando acudió personalmente a una audiencia en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, en la que el juez Brian Cogan sentenció a García Luna a 38 años de prisión tras encontrarlo culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

México también busca traer de regreso a García Luna

La solicitud contra Pereyra ocurre mientras México mantiene tres solicitudes formales de extradición contra Genaro García Luna.

México busca extraditar a García Luna. EFE/Mario Guzmán/ARCHIVO

La SRE confirmó que la última petición corresponde precisamente al caso relacionado con la presunta red de corrupción por la que ahora también se busca a su esposa.

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Las otras dos solicitudes fueron presentadas desde octubre de 2023. Una está relacionada con la causa penal 002/2021, en Sonora, vinculada con el operativo “Rápido y Furioso”, mientras que la segunda corresponde a la causa 44/2021, relacionada con presuntas irregularidades en contratos para la construcción de penales federales.

Hasta agosto pasado, las tres solicitudes permanecían bajo estudio de las autoridades estadounidenses, sin una respuesta favorable para México.

Mientras tanto, García Luna permanece recluido en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, donde cumple la sentencia impuesta por la Corte Federal de Brooklyn. Paralelamente, su apelación continúa en trámite y está prevista una audiencia para noviembre.

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Así, la petición para detener a Linda Cristina Pereyra representa un nuevo frente en la estrategia mexicana para llevar ante sus tribunales a personas vinculadas con la presunta red de corrupción atribuida al exsecretario de Seguridad Pública. Sin embargo, su ciudadanía estadounidense y la ausencia de plazos obligatorios para resolver la detención podrían convertir el proceso en una larga batalla jurídica.