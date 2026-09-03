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Checo Pérez alerta sobre el problema que enfrentarán los pilotos en el GP de Italia 2026: “Aquí será lo peor”

La velocidad del circuito italiano y las nuevas condiciones de las unidades de potencia cambiarán la estrategia de los pilotos

(REUTERS/Darko Bandic)
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El Gran Premio de Italia 2026 representará un desafío particular para los pilotos debido a las exigencias que tendrá la gestión de energía en los nuevos monoplazas, por lo que Sergio “Checo” Pérez anticipó que el circuito de Monza podría llevar esta situación a un nivel todavía mayor al que se vivió recientemente en Bélgica.

Durante el día de medios de este jueves, previo a la actividad en el trazado italiano, el mexicano explicó que los pilotos deberán ser especialmente precisos con el acelerador, pues incluso una pequeña diferencia al afrontar una curva podría tener consecuencias en el rendimiento del auto.

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Realmente todo depende. Incluso cuando bajan la energía, todo depende. Vas a entrar en esta situación en la que, si pisaste el acelerador medio por ciento de más en una curva, te va a costar incluso unas décimas. Bélgica fue muy crítico en ese sentido y espero que aquí sea el peor de todos. Así que, sí, esperemos a ver qué pasa”, explicó Checo.

Checo Pérez anticipa una clasificación complicada

Primer plano de un piloto con casco amarillo fluorescente y negro dentro de un coche de carreras blanco y negro. Se ven logotipos en el casco.

Para el piloto de la escudería Cadillac, uno de los principales problemas podría aparecer durante la clasificación, donde la administración de la energía tendrá un peso importante al buscar el mejor tiempo en una sola vuelta.

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Pérez incluso anticipó una situación poco habitual en Monza, pues los pilotos podrían comenzar a reducir marchas en plena recta antes de llegar a la primera curva, algo que cambiará la manera en que tradicionalmente se afronta el circuito.

Creo que definitivamente será a una vuelta. Sí, es a una vuelta. Al llegar a la curva uno, creo que vas a estar reduciendo marchas en la recta. A más de 300 km/h, vas a estar reduciendo marchas. Va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados”, señaló.

El rebufo podría generar caos en Monza

(Luca Bruno/Pool vía Reuters)
(Luca Bruno/Pool vía Reuters)

La necesidad de administrar la energía también podría modificar la estrategia de los equipos durante las sesiones. Una de las posibilidades es que los pilotos busquen aprovechar el rebufo de otro monoplaza para obtener mayor velocidad.

Checo recordó que esta situación ya fue relevante en Bélgica, donde la diferencia podía representar entre segundo y medio y dos segundos. Sin embargo, considera que en Monza el escenario podría ser todavía más complicado debido a la cantidad de autos que buscarán beneficiarse de la succión.

Pienso que en la generación anterior era muy, muy crítico. Creo que ahora lo será aún más, ya sabes, por la energía, básicamente por la falta de energía que vamos a experimentar. Ya vimos en Spa que era de alrededor de dos segundos a segundo y medio. Así que creo que va a estar realmente apretado”.

El piloto tapatío también anticipó que la búsqueda del rebufo podría provocar momentos caóticos en pista, ya que varios pilotos intentarán conseguir la misma ventaja.

Bueno, creo que son muchos autos. Creo que va a ser un poco caótico. Porque todos van a intentar conseguir algo de rebufo”, concluyó.

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