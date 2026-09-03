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Olmecas se impone a los Pericos de Puebla en el Juego 3 y toma ventaja en la final de la Zona Sur

El cuadro tabasqueño rescató el primer encuentro de territorio poblano, asegurando por lo menos el regreso a casa

El cuadro tabasqueño rescató el primer encuentro de territorio poblano, asegurando por lo menos el regreso a casa. (Olmecas de Tabasco)
El cuadro tabasqueño rescató el primer encuentro de territorio poblano, asegurando por lo menos el regreso a casa. (Olmecas de Tabasco)
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Después de que la jornada del martes fue suspendida por lluvia, la Serie de Campeonato de la Zona Sur se reanudó este miércoles con el Juego 3, donde los Olmecas de Tabasco tomaron ventaja en la eliminatoria tras vencer 6-5 a los Pericos de Puebla.

Con este resultado, la novena tabasqueña aseguró por lo menos el regreso a casa para buscar el boleto a la final, pero antes deberán enfrentar todavía más dos duelos como visitantes en territorio poblano.

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Juego cerrado en Puebla

Olmecas se lleva el Juego 3 frente a Puebla. (Olmecas de Tabasco)
Olmecas se lleva el Juego 3 frente a Puebla. (Olmecas de Tabasco)

Como ocurrió en el Juego 2, que se definió en entradas extras, el tercer enfrentamiento de la Serie de Campeonato de la Zona Sur mantuvo la tensión hasta el último out.

Los Olmecas de Tabasco llegaron a tener una ventaja de 6-1, pero Pericos de Puebla reaccionó en la parte final del encuentro con par de carreras en el octavo episodio y otras dos en el noveno episodio para acercarse 6-5.

Puebla tuvo la posibilidad de igualar el marcador al colocar la carrera del empate en posición de anotar. Sin embargo, la amenaza terminó cuando Sergio Alcántara intentó avanzar a la tercera base y fue puesto fuera, una jugada que preservó la ventaja de los tabasqueños.

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El pitcher ganador de los Olmecas de Tabasco fue Ronnie Williams, quien trabajó cinco entradas, permitiendo cuatro hits y una carrera.

Calendario del resto de la serie

Cabe recordar que el Juego 3 estaba programado originalmente para este martes, pero la lluvia impidió el desarrollo del mismo y el calendario sufrió las siguientes modificaciones:

Juego 4

  • Jueves 3 de septiembre
  • Estadio Hermanos Serdán
  • 19:00 horas

Juego 5

  • Viernes 4 de septiembre
  • Estadio Hermanos Serdán
  • 19:00 horas

Día de descanso: Sábado 5 de septiembre

*Juego 6

  • Domingo 6 de septiembre
  • Estadio Centenario
  • 18:00 horas

*Juego 7

  • Lunes 7 de septiembre
  • Estadio Centenario
  • 19:30 horas

*En caso de ser necesario.

Sin embargo, la serie aún podría sufrir alteraciones en su calendario pues de acuerdo con Google Clima. se pronostica un 30% de probabilidad de lluvia para los juegos que se disputarán en Tabasco. Aunque el panorama luce más favorable que hace algunos días cuando marcaba el 75%.

Toros de Tijuana ya espera por el ganador de esta serie

Toros de Tijuana ya están en la Serie del Rey 2026. (Toros de Tijuana)
Toros de Tijuana ya están en la Serie del Rey 2026. (Toros de Tijuana)

Los Toros de Tijuana ya se encuentran instalados en la Serie del Rey tras vencer de forma contundente por 4-1 a los Sultanes de Monterrey en la Zona Norte, por lo que ahora esperan al ganador entre Olmecas y Pericos para conocer quién será su rival en la final de la Liga Mexicana de Beisbol.

Debido a ello, el equipo fronterizo tendrá más tiempo de descanso para planear de la mejor manera lo que será la Serie del Rey, mientras los equipos del Sur siguen peleando para ver quién clasifica.

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