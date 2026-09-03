América Latina

La Corte Suprema chilena podría remover a 53 jueces que salieron del país de vacaciones estando con licencia médica

El máximo tribunal invoca el artículo 80 de la Constitución, argumentando que dicha conducta afecta la probidad, la fe pública y la confianza de la ciudadanía

Vista del Palacio de los Tribunales de Justicia, en Santiago, sede de la Corte Suprema de Chile.
Vista del Palacio de los Tribunales de Justicia, en Santiago, sede de la Corte Suprema de Chile.
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La Corte Suprema comenzó este miércoles la revisión extraordinaria de 53 cuadernos de remoción en contra de magistrados, relatores y jueces del escalafón primario del Poder Judicial que salieron del país de vacaciones estando con licencia médica, asunto que llevará varios días y podría terminar con la carrera de varios de ellos.

Aunque inicialmente se contabilizaron 56 casos -número que luego ascendió a 58 expedientes tras la revisión de las Cortes de Apelaciones-, el Tribunal Constitucional (TC) acogió requerimientos que suspendieron la tramitación de 5 de ellos, dejando un total de 53 casos bajo revisión.

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La Corte Suprema evalúa si los implicados no han cumplido con el requisito constitucional de “buen comportamiento” exigido para ejercer sus funciones, según lo estipulado en el Artículo 80 de la Constitución.

Durante este proceso el máximo tribunal escuchará los alegatos de la parte acusadora y la defensa, en audiencias reservadas de 30 minutos para cada uno. Eso sí, los ministros del máximo tribunal no adoptarán resoluciones inmediatas, sino que emitirán sus respectivos votos una vez que concluya la vista de la totalidad de los 53 casos contemplados en la tabla.

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial del interior de la sede de la Corte Suprema de Justicia de Chile, en Santiago, Chile. REUTERS/Iván Alvarado
FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial del interior de la sede de la Corte Suprema de Justicia de Chile, en Santiago, Chile. REUTERS/Iván Alvarado

Doble proceso

Sin embargo, varios abogados acusan que sus defendidos ya pasaron por investigaciones en sus cortes locales, resultando algunos sobreseídos, otros absueltos, y otros con sanciones que ya fueron aplicadas. Debido a esto, aducen que no corresponde volver a sumariarlos por los mismos hechos, asunto que afecta los principios de certeza jurídica y el debido proceso.

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Dicho argumento fue compartido incluso desde el Colegio de Abogados de Nueva York, desde donde advirtieron la ilegalidad de reabrir una causa que ya fue resuelta.

En tanto, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mariela Hernández, advirtió que “lo que está en juego son principios esenciales para el funcionamiento del Estado de derecho: la independencia judicial, la inamovilidad de los jueces, el debido proceso y la certeza jurídica”.

Por su parte, el presidente de la Organización de Trabajadores Judiciales, Marcelo Acevedo, sostuvo que “efectivamente hay casos que va a ameritar la remoción, y casos que no tienen mérito. Donde no hay mérito para remoción es precisamente en el caso más mediático, que es el caso del juez Daniel Urrutia, que tiene dos salidas del país, pero están justificadas”, remató.

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