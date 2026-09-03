María León respalda a Sasha Sokol y destaca su valentía en el caso Luis de Llano

María León - Infobae México

Guardar

La actriz y cantante María León habló sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano durante la alfombra roja de El Club del Pie Izquierdo, película en la que comparte créditos con Mónica Huarte y Adrián Uribe.

Aunque reconoció que no conoce a profundidad lo ocurrido recientemente, la cantante destacó la importancia de que las víctimas puedan alzar la voz. “Me siento muy, muy mal de opinar con algo de lo que estoy tan desinformada”, admitió.

PUBLICIDAD

Aun con esa reserva, León expresó su respaldo a Sasha Sokol. “A Sasha la adoro, la quiero muchísimo y le deseo que esté bien, que esté contenta, que esté tranquila y le mando todo mi amor”, dijo ante los medios.

María León respalda a Sasha Sokol

Luis de Llano sostuvo una relación sentimental con Sasha cuando ella tenía 14 y él, 39 años (Foto: Instagram)

La actriz explicó que, al no haber leído a detalle el caso, prefería ser cuidadosa con sus palabras. “La verdad es que estoy opinando sin saber lo que pasó. No he leído lo que pasó”, señaló durante el encuentro.

Sin embargo, consideró importante que situaciones de este tipo puedan sentar un precedente para quienes han sufrido abuso o acoso. “El hecho ya de que se deje un precedente para las víctimas de abuso, de acoso, me parece espectacular”, afirmó.

PUBLICIDAD

León también destacó el valor que, desde su perspectiva, tuvo Sasha al hablar públicamente. “Creo que bueno que tuvo esa valentía porque abre las puertas y deja un precedente precioso de la justicia para todas”, expresó.

Su experiencia en El Club del Pie Izquierdo

Elenco de El club del pie izquierdo (Instagram/panuco_official)

Más allá de la polémica, María León llegó a la alfombra roja celebrando su primer protagónico cinematográfico. La actriz se mostró agradecida por haber trabajado junto a un elenco que incluye a Mónica Huarte, Adrián Uribe, Mauricio Isaac, Yuridia del Valle y Paloma Woolrich, entre otros.

“Me siento muy honrada”, comentó al hablar de la experiencia. También recordó que parte de la conexión entre las integrantes del elenco surgió porque tomaron clases de baile juntas antes del rodaje.

PUBLICIDAD

“Prácticamente fuimos el pie, el club del pie izquierdo dentro del club del pie izquierdo”, bromeó. Para León, aquella convivencia permitió que se generara un vínculo especial entre quienes participaron en la cinta.

María León también habló de Aldo Rendón

María León llega a Juego de voces (Foto: Televisa)

Durante la conversación, la actriz también fue cuestionada sobre otros temas relacionados con el entretenimiento y aprovechó para hablar de sus compañeros y de la convivencia que se genera en proyectos donde los participantes pasan mucho tiempo juntos.

León explicó que los vínculos pueden hacerse más fuertes cuando las personas comparten experiencias intensas y se encuentran alejadas de su entorno habitual. “Cuando generas estos vínculos en un lugar en el que te aíslan del mundo, se generan vínculos mucho más fuerte”, reflexionó.

PUBLICIDAD

La actriz también envió un mensaje de apoyo a Aldo Rendón, quien salió del reality por motivos relacionados con su salud. “Espero que Aldo esté superbién”, expresó, antes de mandarle un abrazo y desearle que pueda recuperarse rodeado de las personas que lo quieren.

Así, entre cine, televisión y una polémica que prefirió abordar con cautela, María León dejó clara su postura: no quiso hablar de un caso que reconoce no conocer completamente, pero sí defendió la importancia de escuchar a las víctimas y de que existan precedentes para ellas.