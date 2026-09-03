En fotos: la jura de Pablo Yaradola y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal porteña

Los nombramientos fueron oficializados ayer por decretos del presidente Javier Milei. Todas las postales de la jornada

Jura de los jueces Yadarola y Bertuzzi
La jura de los jueces Pablo Yaradola y Pablo Bertuzzi
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Los camaristas federales Mariano Llorens, Eduardo Farah, los ministros de Justicia Juan Bautista Mahiques y de Seguridad Alejandra Monteoliva y los jueces que juraron en el Tribunal de Apelaciones Pablo Yaradola y Pablo Bertuzzi
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El nuevo integrante de la sala I de la Cámara Federal en Comodoro Py Pablo Yaradola
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El camarista Eduardo Farah tomó juramento a sus colegas
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La jueza federal María Eugenia Capuchetti, su colega Sebastián Casanello, el senador por la provincia de Buenos Aires y exjuez federal Guillermo Montenegro junto a sus ex colegas los jueces federales Ariel Lijo, Julián Ercolini y Marcelo Martinez De Giorgi. También asistió el integrante del Tribunal Oral Federal 3 y presidente de la Asociación de Magistrados Andrés Basso
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El flamante juez de la Cámara Federal Pablo Yaradola y el ministro de Justicia de la Nación Juan Bautista Mahiques
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El juez de la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques junto a los jueces Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens, Pablo Yaradola y al viceministro de Justicia Santiago Viola
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El senador por la provincia de Buenos Aires Guillermo Montenegro se ubicó entre sus ex colegas del fuero federal porteño los jueces Sebastián Casanello, Ariel Lijo y Julián Ercolini
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El juez de la Cámara Federal Eduardo Farah se dirige a su colega Pablo Bertuzzi al tomarle juramento. Acompañan el camarista Mariano Llorens y los ministros Mahiques y Monteoliva
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El ministro de Justicia de la Nación Juan Bautista Mahiques
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El juez de la sala II de la Cámara Federal Eduardo Farah junto al camarista de Casación Penal Gustavo Hornos
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El viceministro de Justicia de la Nación Santiago Viola
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El juez Pablo Bertuzzi recibió el saludo de colegas, familiares y amigos
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El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el juez Pablo Bertuzzi
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El abrazo de los jueces Pablo Yaradola y Pablo Bertuzzi tras prestar juramento
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El juez Pablo Bertuzzi firma como vocal titular de la sala I de la Cámara Federal porteña
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El flamante integrante de la sala I de la Cámara Federal porteña Pablo Yaradola junto al viceministro de Justicia de la Nación Santiago Viola
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El juez federal Ariel Lijo saludó al nuevo integrante de la Cámara Federal porteña Pablo Yaradola
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La jueza federal María Eugenia Capuchetti y el juez Pablo Yaradola
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El ministro de Justicia de la Nación Juan Bautista Mahiques y los jueces de la Cámara Federal Eduardo Farah y Mariano Llorens
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Tras la jura llegaron los aplausos y saludos; la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el juez Pablo Bertuzzi
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Los ministros de Justicia y Seguridad de la Nación, Juan Bautista Mahiques y Alejandra Monteoliva y el nuevo integrante de la Cámara Federal, el juez Pablo Yaradola
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Los ministros Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva y los jueces que juraron este jueves Pablo Yaradola y Pablo Bertuzzi (RSFotos)
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El juez de la Cámara Federal de Casación Javier Carbajo
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El juez Eduardo Farah toma juramento a su nuevo colega Pablo Yaradola
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El juez Pablo Yaradola presta juramento
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El juez federal Ariel Lijo
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El abrazo de los dos nuevos colegas, los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yaradola
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El integrante de la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y los jueces de la Cámara Federal Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Pablo Yaradola
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El momento de la jura del juez Pablo Bertuzzi
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El juez Eduardo Farah toma juramento a su colega Pablo Bertuzzi
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Los camaristas Mariano LLorens y Eduardo Farah
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El juez federal Julián Ercolini
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El senador por la provincia de Buenos Aires y ex juez federal porteño Guillermo Montenegro
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La jura del nuevo integrante de la Cámara Federal porteña Pablo Yaradola
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El juez de la Cámara Federal de Casación Diego Barroetaveña
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El abrazo tras jurar del juez Pablo Bertuzzi con el ministro de Justicia de la Nación Juan Bautista Mahiques
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La ministra de Seguridad de la Nación Alejandra Monteoliva y los jueces Pablo Yaradola y Pablo Bertuzzi
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Los jueces Pablo Yaradola y Pablo Bertuzzi
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Los camaristas Mariano LLorens y Eduardo Farah
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El juez de la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques junto al secretario general del máximo tribunal penal federal del país Juan Montensano Rebón
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El camarista Eduardo Farah toma juramento a su colega Pablo Bertuzzi
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La ex jueza de la Cámara Federal de Casación Liliana Catucci
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La ministra de Seguridad de la Nación Alejandra Monteoliva
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El camarista Eduardo Farah toma juramento a su nuevo colega Pablo Yaradola
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El juez federal Ariel Lijo
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Diego Iglesias, quien ocupa el cargo de fiscal titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR)

FOTOS: RSFotos

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