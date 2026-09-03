En fotos: la jura de Pablo Yaradola y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal porteña

La jura de los jueces Pablo Yaradola y Pablo Bertuzzi
03 Sep, 2026 03:15 p. m. EST
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Los camaristas federales Mariano Llorens, Eduardo Farah, los ministros de Justicia Juan Bautista Mahiques y de Seguridad Alejandra Monteoliva y los jueces que juraron en el Tribunal de Apelaciones Pablo Yaradola y Pablo Bertuzzi
El nuevo integrante de la sala I de la Cámara Federal en Comodoro Py Pablo Yaradola
El camarista Eduardo Farah tomó juramento a sus colegas
La jueza federal María Eugenia Capuchetti, su colega Sebastián Casanello, el senador por la provincia de Buenos Aires y exjuez federal Guillermo Montenegro junto a sus ex colegas los jueces federales Ariel Lijo, Julián Ercolini y Marcelo Martinez De Giorgi. También asistió el integrante del Tribunal Oral Federal 3 y presidente de la Asociación de Magistrados Andrés Basso
El flamante juez de la Cámara Federal Pablo Yaradola y el ministro de Justicia de la Nación Juan Bautista Mahiques
El juez de la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques junto a los jueces Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens, Pablo Yaradola y al viceministro de Justicia Santiago Viola
El senador por la provincia de Buenos Aires Guillermo Montenegro se ubicó entre sus ex colegas del fuero federal porteño los jueces Sebastián Casanello, Ariel Lijo y Julián Ercolini
El juez de la Cámara Federal Eduardo Farah se dirige a su colega Pablo Bertuzzi al tomarle juramento. Acompañan el camarista Mariano Llorens y los ministros Mahiques y Monteoliva
El ministro de Justicia de la Nación Juan Bautista Mahiques
El juez de la sala II de la Cámara Federal Eduardo Farah junto al camarista de Casación Penal Gustavo Hornos
El viceministro de Justicia de la Nación Santiago Viola
El juez Pablo Bertuzzi recibió el saludo de colegas, familiares y amigos
El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el juez Pablo Bertuzzi
El abrazo de los jueces Pablo Yaradola y Pablo Bertuzzi tras prestar juramento
El juez Pablo Bertuzzi firma como vocal titular de la sala I de la Cámara Federal porteña
El flamante integrante de la sala I de la Cámara Federal porteña Pablo Yaradola junto al viceministro de Justicia de la Nación Santiago Viola
El juez federal Ariel Lijo saludó al nuevo integrante de la Cámara Federal porteña Pablo Yaradola
La jueza federal María Eugenia Capuchetti y el juez Pablo Yaradola
El ministro de Justicia de la Nación Juan Bautista Mahiques y los jueces de la Cámara Federal Eduardo Farah y Mariano Llorens
Tras la jura llegaron los aplausos y saludos; la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el juez Pablo Bertuzzi
Los ministros de Justicia y Seguridad de la Nación, Juan Bautista Mahiques y Alejandra Monteoliva y el nuevo integrante de la Cámara Federal, el juez Pablo Yaradola
Los ministros Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva y los jueces que juraron este jueves Pablo Yaradola y Pablo Bertuzzi (RSFotos)
El juez de la Cámara Federal de Casación Javier Carbajo
El juez Eduardo Farah toma juramento a su nuevo colega Pablo Yaradola
El juez Pablo Yaradola presta juramento
El juez federal Ariel Lijo
El abrazo de los dos nuevos colegas, los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yaradola
El integrante de la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y los jueces de la Cámara Federal Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Pablo Yaradola
El momento de la jura del juez Pablo Bertuzzi
El juez Eduardo Farah toma juramento a su colega Pablo Bertuzzi
Los camaristas Mariano LLorens y Eduardo Farah
El juez federal Julián Ercolini
El senador por la provincia de Buenos Aires y ex juez federal porteño Guillermo Montenegro
La jura del nuevo integrante de la Cámara Federal porteña Pablo Yaradola
El juez de la Cámara Federal de Casación Diego Barroetaveña
El abrazo tras jurar del juez Pablo Bertuzzi con el ministro de Justicia de la Nación Juan Bautista Mahiques
La ministra de Seguridad de la Nación Alejandra Monteoliva y los jueces Pablo Yaradola y Pablo Bertuzzi
Los jueces Pablo Yaradola y Pablo Bertuzzi
Los camaristas Mariano LLorens y Eduardo Farah
El juez de la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques junto al secretario general del máximo tribunal penal federal del país Juan Montensano Rebón
El camarista Eduardo Farah toma juramento a su colega Pablo Bertuzzi
La ex jueza de la Cámara Federal de Casación Liliana Catucci
La ministra de Seguridad de la Nación Alejandra Monteoliva
El camarista Eduardo Farah toma juramento a su nuevo colega Pablo Yaradola
El juez federal Ariel Lijo
Diego Iglesias, quien ocupa el cargo de fiscal titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR)