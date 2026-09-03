El deslumbrante look nupcial con el que llegaron Ángela Aguilar y Christian Nodal a Premios Juventud 2026 (RS)

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Ángela Aguilar y Christian Nodal llegaron juntos a los Premios Juventud 2026 en Starlite Marbella, España, donde la cantante apareció con un atuendo blanco de inspiración nupcial que concentra las miradas de la alfombra roja.

La pareja participó en la primera edición de la gala fuera del continente americano, con tres nominaciones para cada uno y números musicales preparados durante jornadas de ensayo.

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La aparición ocurre mientras Ángela Aguilar mantiene en marcha un nuevo proyecto discográfico. La intérprete confirma que su próximo álbum ya está terminado e incluirá canciones compuestas en inglés durante un viaje reciente a Nashville, Estados Unidos.

El vestuario de Aguilar genera reacciones inmediatas entre asistentes y usuarios de redes sociales. La confección, el color y la silueta del atuendo remiten a una estética de novia, una referencia que toma fuerza por su matrimonio con Nodal, celebrado el 24 de julio de 2024.

Ángela Aguilar luce un atuendo blanco en Starlite Marbella

Ángela Aguilar llegó a la alfombra roja de Starlite Marbella con una propuesta que se aleja de los vestidos convencionales de gala. El look incorpora elementos asociados con la moda nupcial y se convierte en uno de los temas centrales de la noche.

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La cantante complementa su imagen con accesorios y un peinado que mantiene la línea elegante del conjunto. Christian Nodal la acompaña con un atuendo formal que crea contraste con el blanco elegido por su esposa.

La pareja posó ante las cámaras antes de ingresar al recinto español. La escena reúne a dos de las figuras más seguidas de la música mexicana y abre una nueva aparición pública de ambos fuera de México.

El estilo de Aguilar despierta comentarios por la cercanía visual con un vestido de novia. La artista no presenta el atuendo como una renovación de su look de boda, pero la asociación aparece de inmediato entre los usuarios que siguen su carrera y su vida personal.

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El matrimonio de la pareja sigue como uno de los asuntos que mayor atención genera en redes. Aguilar y Nodal se casan en una ceremonia privada en Morelos, luego de que su relación se hiciera pública durante 2024.

Premios Juventud 2026 realiza su primera gala fuera de América

Los Premios Juventud 2026 se celebran por primera vez en Europa. La sede elegida es Marbella, ciudad española que recibe a artistas latinos para una edición que busca ampliar el alcance internacional de la ceremonia.

Ángela Aguilar y Christian Nodal forman parte de los invitados musicales de la noche. Ambos suben al escenario con presentaciones preparadas durante varios días de ensayos previos a la gala.

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La presencia de los cantantes también responde a sus nominaciones. Cada uno suma tres candidaturas dentro de las categorías dedicadas a la música mexicana y regional.

Aguilar compite con “China de los ojos negros”. La información disponible también señala que la intérprete aparece considerada en otras ternas relacionadas con álbumes y canciones del año, así como colaboraciones musicales.

Christian Nodal recibe una nominación a mejor álbum de música mexicana por “¿Quién + cómo yo?”. El disco se coloca entre los materiales que compiten en una categoría marcada por los lanzamientos del regional mexicano.

El cantante también figura en mejor canción mariachi por “Un vals”. Su tercera candidatura se ubica dentro de las ternas de música regional mexicana, aunque no se detalla la categoría específica.

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Christian Nodal y Ángela Aguilar preparan números musicales

La llegada de la pareja a España no se limita al desfile por la alfombra roja. Ángela Aguilar y Christian Nodal participan en segmentos musicales de la ceremonia, después de una serie de ensayos previos.

Los dos artistas mantienen carreras separadas dentro del género mexicano. La presencia en una misma gala permite que compartan espacio ante una audiencia internacional, sin que se conozcan detalles sobre si sus números serán individuales o si incluirán una colaboración.

Nodal llega a la premiación luego de promover “¿Quién + cómo yo?”, uno de sus lanzamientos recientes. El material le da una nueva presencia en las categorías de los premios dedicadas a los intérpretes de música mexicana.

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Aguilar, por su parte, sostiene la promoción de “China de los ojos negros” mientras prepara el lanzamiento de un álbum inédito. La cantante anticipa que el proyecto incluye composiciones en inglés, una ruta distinta a la de sus producciones anteriores.

Durante una entrevista con Jomari Goyso para Despierta América, Aguilar habla de su futuro personal y profesional. Ante la pregunta sobre cómo se imagina en una década, responde: “Cantando, feliz, siendo mamá”.

La artista precisa que la idea no representa el anuncio de un embarazo ni una fecha definida para convertirse en madre. “Pues es que a ver, si tengo veintidós, en diez años tendría treinta y dos”, señala durante la conversación.

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Ángela Aguilar descarta confirmar rumores de embarazo

(@nodal)

Desde su boda con Christian Nodal, la pareja enfrenta versiones sobre un supuesto embarazo. Los rumores surgen en distintas ocasiones a partir de fotografías, videos, prendas amplias y comentarios publicados en redes sociales.

Ninguna de esas versiones cuenta con confirmación de Aguilar, Nodal o sus representantes. La cantante tampoco anuncia un embarazo durante su entrevista, en la que habla de maternidad como un deseo a futuro.

Las especulaciones vuelven a circular en julio y agosto de 2026. Algunos usuarios interpretan imágenes de una presentación y una reunión por el cumpleaños 58 de Pepe Aguilar como señales de un posible embarazo.

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Las publicaciones se basan en apreciaciones sobre la ropa que utiliza la cantante, cambios en su figura y el hecho de que no habría consumido alcohol durante la celebración. No existe información pública que confirme esas versiones.

Aguilar también reconoce que pasó un periodo alejada de los medios y de la exposición pública. Durante la charla con Goyso, confirma que ese aislamiento formó parte de una etapa personal que ahora deja atrás con nueva música.

La cantante indica que escribió parte de su siguiente álbum en Nashville y confirma: “Sí, ya. Ya lo tengo”, al referirse al material discográfico. Hasta ahora no revela la fecha de lanzamiento ni el número de canciones que integrarán el proyecto.