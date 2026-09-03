América Latina

El órgano electoral de Bolivia abrió un debate nacional para reformar el sistema electoral

La instancia encargada de administrar los comicios reunió en Tiquipaya a autoridades nacionales y a delegados de los nueve tribunales departamentales para iniciar la elaboración de ajustes a tres leyes

TSE
La reforma del sistema electoral buscará recoger observaciones técnicas y experiencias de la administración de elecciones para convertirlas en un proyecto normativo (APG)
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Bolivia inició con un debate nacional el proceso de reforma de su sistema electoral este miércoles en Cochabamba. El Órgano Electoral reunió a autoridades nacionales y departamentales para comenzar la elaboración de una propuesta de cambios a las normas que regulan los comicios, los partidos y el funcionamiento institucional del sistema democrático.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, quien planteó que la revisión abarcará la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley 026 del Régimen Electoral y la Ley 1096 de Organizaciones Políticas. La jornada se instaló en Tiquipaya, en el departamento de Cochabamba, con la participación de vocales del TSE y representantes de los nueve tribunales electorales departamentales.

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El inicio del proceso marcó la primera etapa formal de una reforma anunciada por el órgano electoral tras el último ciclo de votaciones. Según plantearon las autoridades, el trabajo buscará recoger observaciones técnicas y experiencias acumuladas en la administración de elecciones para convertirlas en un proyecto normativo.

Gustavo Avila 3
Gustavo Ávila planteó revisar la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley 026 del Régimen Electoral y la Ley 1096 de Organizaciones Políticas

Ávila sostuvo que la discusión debía desarrollarse con una base amplia y alejada de intereses sectoriales. Indicó que los tribunales departamentales presentarán planteamientos propios sobre problemas detectados en la aplicación de la legislación vigente y sobre aspectos que requieren ajustes antes de futuras convocatorias electorales.

Entre los asuntos incorporados a la discusión figuran los mecanismos de cómputo electoral, la inscripción y sustitución de candidaturas, la paridad de género, la alternancia, la regulación de debates, la difusión de encuestas y la incorporación de herramientas tecnológicas a los procesos electorales.

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Las autoridades electorales también abrieron la revisión de plazos y procedimientos que, en comicios recientes, generaron dificultades operativas o controversias políticas. Uno de los puntos observados fue la posibilidad de habilitar o inhabilitar candidaturas hasta 72 horas antes de la votación, una disposición que quedó bajo cuestionamiento durante el desarrollo de procesos anteriores.

La decisión de avanzar con una modificación normativa surgió después de un periodo electoral extenso que comenzó en diciembre de 2024. Ese ciclo incluyó las elecciones judiciales parciales, las generales de 2025 y los comicios regionales y municipales realizados en marzo de este año.

Durante ese periodo se registraron recursos judiciales que postergaron la elección judicial, prevista inicialmente para 2023, y se acumularon disputas por decisiones vinculadas a candidaturas. A eso se sumaron cuestionamientos sobre reglas que continuaron vigentes pese a cambios en las formas de hacer campaña y en la circulación de información política.

En ese contexto, el TSE ya había señalado meses atrás la necesidad de revisar medidas como la prohibición de circulación de vehículos en la jornada electoral y la ausencia de una regulación específica para medios digitales dentro del esquema de propaganda electoral.

Elecciones judiciales en Bolivia y con estos epigrafes
Los tribunales electorales departamentales presentarán propuestas sobre problemas detectados en la aplicación de la legislación vigente antes de futuras convocatorias electorales (Cámara de Diputados)

Durante su intervención, Ávila afirmó que corresponde al órgano electoral elaborar y presentar las propuestas de modificación normativa, al remarcar la independencia institucional del organismo frente a otros poderes del Estado.

El titular del TSE señaló que esa atribución no excluye el diálogo con otros actores, pero sostuvo que la conducción del proceso debe permanecer en manos del órgano constitucional encargado de administrar los comicios. Anticipó que las propuestas que surjan de esta etapa serán socializadas en los distintos departamentos del país.

(Con información de EFE y El Deber)

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