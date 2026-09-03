El gobierno de Brasil amenaza con represalias contra la Unión Europea tras el veto las importaciones de carne

Brasil afirmó que ya entregó garantías técnicas a la Unión Europea para demostrar el cumplimiento de las normas comunitarias en toda la cadena de producción (REUTERS/Adriano Machado)

Guardar

El Gobierno de Brasil criticó el veto de la Unión Europea a las importaciones de carne y otros productos animales y advirtió que aplicará represalias si no logra una salida rápida al conflicto, en una escalada comercial que golpeó a uno de los principales abastecedores de proteína animal del bloque y abrió un nuevo frente de tensión para el comercio agropecuario del país sudamericano.

La decisión europea comenzó a regir este jueves y alcanzó a la carne bovina, la carne aviar, el pescado, los huevos y la miel procedentes de Brasil, después de que la Unión Europea consideró insuficientes las pruebas presentadas por el país sobre el cumplimiento de las normas comunitarias para el uso de antimicrobianos a lo largo de toda la cadena de producción. Frente a esa medida, los ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura brasileños expresaron “profunda preocupación” y sostuvieron que ya entregaron garantías técnicas para demostrar que la exigencia sanitaria estaba atendida.

PUBLICIDAD

En su comunicado, el gobierno brasileño dejó planteado que, si las conversaciones con el bloque no conducen de inmediato a una solución que le permita recuperar el acceso al mercado, se reservará el derecho de recurrir a instrumentos de reciprocidad previstos en su legislación. También indicó que evalúa acudir a los mecanismos de solución de controversias contemplados en el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, así como a los procedimientos de la Organización Mundial del Comercio.

Datos del Ministerio de Agricultura brasileño señalaron que las exportaciones de los rubros alcanzados por la medida sumaron USD 2.026 millones en 2025, con USD 1.064 millones correspondientes a carne bovina y USD 781,4 millones a carne de aves. La magnitud de esos montos explicó la dureza de la respuesta de Brasil, que ocupa una posición central en el comercio mundial de proteína animal.

PUBLICIDAD

En el caso de la carne vacuna, el mercado europeo tuvo un peso singular por el tipo de cortes que adquiere y por su valor dentro del negocio exportador. Durante 2025, el bloque recibió más de 92.000 toneladas de productos bovinos brasileños por un valor superior a 713 euros, lo que convirtió a ese destino en una plaza relevante para los frigoríficos del país.

Las exportaciones brasileñas alcanzadas por la medida sumaron USD 2.026 millones en 2025, con la carne bovina y la carne aviar como principales rubros afectados (REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo)

La restricción, por eso, no sólo cerró una salida comercial de volumen, sino también un mercado apreciado por el perfil de los embarques que absorbía.

El núcleo de la disputa quedó fijado en la capacidad de Brasil para demostrar que cumplía los estándares europeos sobre antibióticos y resistencia microbiana durante todas las etapas de producción. La suspensión se apoyó en ese punto y amplió sus efectos a varios productos de origen animal.

PUBLICIDAD

En mayo, el país sudamericano ya había sido retirado de la lista de naciones habilitadas por la UE en relación con esas normas sanitarias, en una señal previa de que el conflicto podía escalar.

La Comisión Europea, brazo ejecutivo del bloque, sostuvo que las importaciones desde Brasil podrán retomarse cuando el país pruebe que se ajusta plenamente a las reglas del bloque. Del lado brasileño, la respuesta insistió en que ya fueron implementadas las medidas necesarias para satisfacer esas exigencias y que la documentación pertinente ya estaba en poder de las autoridades europeas.

El gobierno también reafirmó la solidez de su sistema de defensa agropecuaria y sostuvo que sus exportaciones cumplen con estándares de seguridad, calidad y sostenibilidad exigidos en más de 150 mercados.

PUBLICIDAD

La Unión Europea suspendió desde este jueves las compras a Brasil de carne bovina, carne aviar, pescado, huevos y miel por objeciones sanitarias sobre el uso de antimicrobianos (REUTERS/Pilar Olivares)

Como parte de ese proceso, Brasil aceptó una auditoría europea en sus cadenas de carne aviar y miel, una revisión que, según el gobierno, no se exige a otros socios comerciales. Esa inspección tiene fecha prevista de conclusión para el 4 de septiembre, un dato que queda incorporado como uno de los próximos hitos en la negociación técnica. Brasil confía en que ese diálogo permita una salida “rápida, objetiva, transparente y fundamentada en criterios científicos”, libre de presiones de carácter proteccionista.

La suspensión europea llegó, además, en un momento especialmente sensible para los exportadores brasileños, porque coincidió con una desaceleración de los embarques de carne vacuna hacia China, el principal comprador externo del sector. Las empresas brasileñas quedaron cerca de agotar la cuota de importación fijada por Beijing para este año, una situación que no impidió nuevas operaciones, pero sí encareció su ingreso, ya que las ventas por encima de ese límite comenzaron a enfrentar aranceles más altos.

PUBLICIDAD

(Con información de EFE)