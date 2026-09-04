Sociedad

Miedo en la escuela del tiroteo en Santa Fe: alumnos se asustaron por una explosión, se tiraron por una ventana y hay heridos

El estruendo de un camión que circulaba a 70 metros del establecimiento desató una huida masiva. Los estudiantes saltaron de un primer piso hacia un parasol y ocho debieron ser atendidos por lesiones de distintas gravedades

Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe - Ian Cabrera
Ocho estudiantes resultaron heridos en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal tras el estallido de un neumático de camión en Santa Fe (Leo Galletto)
Guardar

Ocho estudiantes terminaron heridos este jueves en la Escuela N.º 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, tras una reacción de pánico masivo provocada por la explosión del neumático de un camión que circulaba por la Ruta Provincial 2, a unos 70 metros del edificio. El estruendo desató una estampida: varios alumnos saltaron desde el primer piso hacia un parasol que no resistió la caída. El episodio sacudió al mismo establecimiento donde, apenas cinco meses atrás, un alumno mató a otro dentro del aula. Este antecedente habría provocado esta reacción.

La detonación se produjo durante la mañana, en el horario de clases. Personal policial intervino en el lugar tras recibir el aviso de que había estudiantes que requerían atención médica. Los primeros estudiantes llegaron a la guardia del hospital local alrededor de las 7.15. Entre las lesiones que se registraron figuraron una herida con suturas en la cabeza y dentro de la boca, fractura de muñeca y tabique, traumatismo de tobillo, y traumatismo en la pierna y el sacro. Cuatro de los alumnos recibieron el alta en forma inmediata —los médicos determinaron que presentaban cuadros de pánico sin lesiones físicas de gravedad—, mientras que los otros cuatro quedaron en observación para curaciones y estudios preventivos.

PUBLICIDAD

El caso más delicado fue el de una joven de 17 años. Fue trasladada en ambulancia al Hospital Regional Jaime Ferré de Rafaela con diagnóstico de traumatismo de tórax moderado y cuatro costillas fracturadas. Al cierre del último parte disponible, permanecía internada con evolución estable.

Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe - Ian Cabrera
Una adolescente de 17 años fue derivada al Hospital Jaime Ferré de Rafaela con traumatismo de tórax y cuatro costillas fracturadas (Leo Galletto)

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, confirmó que todos los alumnos atendidos en San Cristóbal ya tenían el alta. “Por suerte, hasta ahora no tenemos nada que sea de gravedad, pero le estamos haciendo seguimiento”, afirmó en declaraciones a la emisora LT10.

PUBLICIDAD

Goity explicó que la reacción de los alumnos no puede leerse de manera aislada. El 30 de marzo pasado, en el mismo establecimiento y prácticamente en el mismo horario, un adolescente disparó dentro del aula y mató a otro estudiante, además de dejar heridos. Ese antecedente pesó sobre lo ocurrido este jueves: “Producto en gran medida de las secuelas que quedaron de lo que pasó en marzo, provocó que algunos chicos de quinto año se arrojaran del primer piso sobre un parasol”, señaló el ministro en diálogo con la radio Aire. La reacción fue especialmente pronunciada entre ese grupo de alumnos, que saltaron por las ventanas al escuchar el estampido.

El funcionario también detalló la mecánica del hecho. El camión transitaba por la Ruta Provincial 2 cuando reventó una cubierta; el ruido llegó al interior del edificio y generó una huida inmediata. “Algunos chicos saltaron por la ventana, cayeron sobre un parasol y ese parasol cedió, y hubo varios alumnos con heridas de distinta consideración”, describió. Desde la cartera educativa, el diagnóstico sobre el estado de la comunidad no deja dudas: “Esto no se va a resolver de un día para otro, hay algunas secuelas que quedan”, admitió Goity.

El antecedente del tiroteo en Santa Fe de marzo influyó en la reacción de pánico de los estudiantes, según José Goity
El antecedente del tiroteo en Santa Fe de marzo influyó en la reacción de pánico de los estudiantes, según José Goity

El Ministerio de Educación de Santa Fe sostiene desde marzo un trabajo conjunto con el área de Salud Mental, psicólogos y equipos socioeducativos que, según el ministro, nunca se interrumpió. La asistencia inicial involucró también a los ministerios de Salud, Igualdad y Desarrollo Humano y Seguridad. Desde entonces, el acompañamiento se mantiene con seguimientos individuales y espacios colectivos para docentes, alumnos, familias y el centro de estudiantes de la institución. La Escuela Mariano Moreno abarca todos los niveles, desde el inicial hasta el profesorado, lo que da una dimensión del alcance de ese trabajo.

Tras el episodio del jueves, las clases quedaron suspendidas. El ministerio no definió cuándo se retomará la actividad, y Goity descartó que la decisión responda a un protocolo fijo. “Esto se tiene que hacer de una manera situada, se tiene que hacer entendiendo que no hay recetas rígidas, sino que depende también de cuestiones subjetivas”, precisó.

Los equipos socioeducativos trabajan en el establecimiento para evaluar la situación antes de resolver si los alumnos vuelven al aula o realizan actividades domiciliarias. “Si vemos que hay condiciones para retomar las clases lo vamos a hacer. Si vemos que no hay condiciones para retomar, daremos trabajo domiciliario”, concluyó el funcionario.

Temas Relacionados

TiroteoSan CristóbalSanta FeÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Robaban vehículos para vender las piezas en Mar del Plata: el fin de la “banda del Gordo Leo”

La organización está acusada de nueve robos y hurtos. La Policía Bonaerense allanó tres domicilios, detuvo a dos sospechosos y recuperó siete autos y camionetas con pedido de secuestro

Robaban vehículos para vender las piezas en Mar del Plata: el fin de la “banda del Gordo Leo”

La historia de Hela, la perra que pasó 9 años detectando drogas para la Policía Federal y se jubila junto a su adiestradora

Entrenada desde cachorra mediante el juego, Hela participó en numerosos allanamientos y permitió localizar droga oculta en una vivienda vinculada a la organización de Mameluco Villalba

La historia de Hela, la perra que pasó 9 años detectando drogas para la Policía Federal y se jubila junto a su adiestradora

Mató a dos hombres, manejó cabarets y fue acusada por el crimen de Cabezas: quién fue “Pepita la Pistolera”

El estreno de la película protagonizada por Luisana Lopilato volvió a poner en escena la historia de Margarita Di Tullio. En Infobae al Regreso, Paulo Kablan reconstruyó su trayectoria y los episodios que forjaron su mito

Mató a dos hombres, manejó cabarets y fue acusada por el crimen de Cabezas: quién fue “Pepita la Pistolera”

Llega una nueva ola polar al AMBA para el fin de semana: qué dice el pronóstico del tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que habrá valores de hasta diez grados por debajo de la media histórica para esta época del año. También se podrían esperar chaparrones aislados

Llega una nueva ola polar al AMBA para el fin de semana: qué dice el pronóstico del tiempo

Confirmaron la extradición a Paraguay de un hombre acusado de abusar de un niño de 12 años y amenazarlo con matar a su madre

Ramón Luis Fernández es requerido por la Justicia del país vecino para ser juzgado por el delito de abuso sexual en niños. Había pedido ser juzgado en la Argentina y su defensa cuestionó las condiciones de detención que podría enfrentar en Paraguay

Confirmaron la extradición a Paraguay de un hombre acusado de abusar de un niño de 12 años y amenazarlo con matar a su madre

DEPORTES

La figura del fútbol argentino que buscó Riquelme para Boca y fue vendida en una millonaria cifra al fútbol brasileño

La figura del fútbol argentino que buscó Riquelme para Boca y fue vendida en una millonaria cifra al fútbol brasileño

Polémica en la Fórmula 1 por el inconveniente que sufrirán los autos en Monza: “No tiene sentido”

Neymar se lesionó ante Palmeiras y publicó una fuerte carta contra el encargado del campo de juego del Santos: “El peor césped”

Toni Kroos apuntó contra el Bayer Leverkusen por marginar a Andrich: “Me parece muy raro”

El mensaje de un histórico del Atlético Madrid para Julián Álvarez: “El perdón no es con palabras, es con goles”

TELESHOW

La oculista que atiende a Zulma Lobato explicó las razones médicas que impiden mejorar su vista: “No hay posibilidad”

La oculista que atiende a Zulma Lobato explicó las razones médicas que impiden mejorar su vista: “No hay posibilidad”

Las enigmáticas imágenes que publicó Wanda Nara en sus historias y el guiño a Mauro Icardi

Luisana Lopilato coincidió con Lali Espósito y fulminó a Mariano Martínez: “Pasó tanto tiempo”

Claudia Villafañe recordó cómo la engañaba Diego Maradona en su adolescencia: “Vivíamos pasillo de por medio”

La decepción de Mariela Prieto tras salir de Gran Hermano y no reencontrarse con el Turco García: “Soy una mujer intachable”

INFOBAE AMÉRICA

A los 90 años murió Hideki Shirakawa, el Nobel que convirtió el plástico en conductor de electricidad

A los 90 años murió Hideki Shirakawa, el Nobel que convirtió el plástico en conductor de electricidad

Cuba: Más del 95% de las mujeres denunció acoso en los alrededores de la Universidad de La Habana

Costa Rica: 39 atendidos, entre ellos menores, por una aparente intoxicación alimentaria en una escuela

El FMI acuerda con El Salvador nuevas metas fiscales y un desembolso de USD 140 millones

Los Simpson tuvieron su propia versión con live-action en un capítulo escrito por Ricky Gervais y casi nadie se acuerda