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Matías Almeyda muestra su alegría tras vencer al América en la Leagues Cup 2026: “Nos está marcando el camino correcto”

El equipo regiomontano remontó ante las Águilas y llevó el partido hasta la tanda desde los once pasos

Matías Almeyda, técnico de Monterrey, llamó a la unión entre aficionados mexicanos y argentinos después de las discusiones que se generaron por el Mundial (REUTERS)
Matías Almeyda celebró que Monterrey alcanzó la final de la Leagues Cup tras vencer al América en penales, luego de empatar 2-2 durante el tiempo regular (REUTERS)
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Matías Almeyda celebró que Monterrey alcanzó la final de la Leagues Cup tras vencer al América en penales, luego de empatar 2-2 durante el tiempo regular. El técnico argentino consideró que disputar una definición apenas tres meses después de iniciar su proceso confirmó el rumbo que buscaba para Rayados.

El equipo regiomontano remontó ante las Águilas y llevó el partido hasta la tanda desde los once pasos. La falla de Alan Cervantes inclinó la serie a favor de Monterrey, que aseguró su lugar en la final del torneo.

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“Uno compite siempre para poder llegar a las finales. Y bueno, en tres meses lograr una final creo que nos está marcando el camino correcto”

Al final del partido, Almeyda valoró el funcionamiento de su plantel ante un América que presentó resistencia durante los 90 minutos. El “Pelado” sostuvo que el partido fue parejo y que el desempeño de Rayados le dejó buenas sensaciones antes de la definición por penales.

El conjunto Rayado trajo de vuelta al último entrenador campeón con Chivas.
El conjunto Rayado trajo de vuelta al último entrenador campeón con Chivas. (Jesús Avilés | Infobae México)

El argentino destacó que su grupo respondió a las exigencias de la competencia, marcada por viajes y horarios extensos. Para el estratega, la disposición de los jugadores se convirtió en una de las bases del avance de su equipo.

La clasificación también permitió que Rayados cumpliera por cuenta propia con uno de sus objetivos dentro de la competencia. Aunque el equipo ya tenía asegurado su lugar en la “Conca” por otros resultados, la victoria ante América reforzó el trabajo realizado de Matías durante este inicio de torneo.

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“Creo que fue un gran partido ante un rival que es durísimo y que creo que fue parejo en el correr de los noventa minutos. Y después, bueno, los penales sabemos cómo son. A veces va a favor, a veces en contra, pero ya estaba contento con, con la actuación y con, con, con todo lo que vienen haciendo estos chicos, estos muchachos, durante toda esta copa”

¿Cómo fue el partido entre Rayados y Águilas?

Monterrey abrió el marcador con una anotación de Diego Rossi. América respondió con Ramón Juárez, quien igualó el encuentro y devolvió al conjunto norteño a la pelea por el pase a la final.

Las Águilas recuperaron la ventaja gracias a Alan Cervantes. El mediocampista azulcrema apareció para marcar el segundo tanto de su equipo, en un momento en el que el conjunto azulcrema buscó controlar el ritmo del partido. Rayados mantuvo la presión y encontró el empate mediante Lucas Ocampos. El argentino marcó el 2-2 y evitó que el América resolviera la semifinal durante el tiempo regular.

El argentino habría ya platicado con Rayados. EFE/ Fernando Villar
El argentino habría ya platicado con Rayados. EFE/ Fernando Villar

Con el marcador igualado, ambos equipos definieron al finalista desde el manchón penal. Monterrey aprovechó la oportunidad después de que Cervantes fallara su cobro y selló una victoria que le permitió avanzar a la disputa por el título.

Rayados enfrentará a Toluca por el título de la Leagues Cup

Ahora, Monterrey enfrentará a Toluca en la final de la Leagues Cup. Los Diablos Rojos obtuvieron su boleto después de vencer 2-0 a León en la otra semifinal del torneo.

El duelo pondrá frente a frente a dos equipos que superaron series exigentes para llegar a la última instancia. Rayados dejó fuera al América en penales, mientras Toluca resolvió su compromiso ante León durante el tiempo regular.

Cabe recordar que el último antecedente entre Rayados y Escarlatas en instancias de eliminación directa fue en las Semifinales del Apertura 2025 donde empataron 3 a 3 en el marcador global, pero Toluca avanzó por posición en la tabla.

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