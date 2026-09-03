México

Majo Aguilar, Enjambre y más músicos mexicanos se suman al luto nacional por el tecladista de Camilo Séptimo

Tras el asesinato de Jonathan Meléndez, la escena artística nacional se unió para despedirlo

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Jonathan Meléndez, tecladista y cofundador de Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una colaboradora de la familia en un departamento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

La noticia generó una ola de mensajes de condolencia entre decenas de artistas mexicanos que se solidarizaron con la banda a través de redes sociales.

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Camilo Séptimo confirmó la muerte de Meléndez mediante un comunicado publicado en sus cuentas de Instagram y X.

iVivirán por siempre en nuestros corazones. Descansen en Paz”, señaló el grupo, que también dedicó palabras a Ana Paula, esposa del músico, y a la hija menor de la pareja.

Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo, y su familia, fueron asesinados en Atizapán de Zaragoza. (Instagram: camiloseptimomx)
Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo, y su familia, fueron asesinados en Atizapán de Zaragoza. (Instagram: camiloseptimomx)

Qué se sabe del multihomicidio en Atizapán de Zaragoza

Las cuatro víctimas fueron localizadas la noche del 1 de septiembre dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda.

Todas presentaban signos de violencia y estaban maniatadas, según confirmó la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reconstruyó que el presunto agresor, identificado como Diego Sebastián “N” y señalado como socio de negocios de Meléndez, ingresó al edificio a las 17:24 horas del 1 de septiembre, antes de que llegara el músico. Ana Paola le abrió la puerta del departamento.

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COMUNICADO

De acuerdo con la fiscalía, el atacante habría sometido a Ana Paola y a la niña, a quienes maniató y disparó en la cabeza con un arma equipada con silenciador. Los cuerpos fueron localizados en el baño de la recámara principal.

La empleada doméstica de 21 años fue hallada después en el cuarto de servicio con un impacto de bala en la espalda.

La institución detalló que el perro de la familia, un golden retriever, también fue encontrado amarrado y sin vida. Según la indagatoria, Ana Paola habría sujetado al animal por instrucción del agresor para evitar que alertara a otras personas.

Un niño de seis años, hijo de la pareja, fue localizado con vida y sin lesiones, y quedó bajo resguardo de las autoridades.

Diego Sebastián “N” fue detenido la mañana del 2 de septiembre con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Antes de esa captura ya había sido detenido Gerardo “N”, también investigado por su probable participación en los hechos.

Hombre con gafas de sol sonríe mientras toca varios teclados en un escenario, con gradas vacías de color azul al fondo.
Jonathan Meléndez murió en un multihomicidio en el municipio de Atizapán de Zaragoza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reacciones de los músicos mexicanos ante la muerte de Honas

La publicación del comunicado de Camilo Séptimo sumó decenas de mensajes de artistas y bandas mexicanas que expresaron su pésame a través de comentarios en redes sociales:

  • Enjambre: “Un abrazo fraternal, están en nuestras oraciones. Nuestro más sentido pésame”.
  • Daniela Spalla: “Lo siento mucho chicos. Un abrazo fuerte a todos”.
  • Silvana Estrada: “Lo siento mucho, no hay palabras. Mi más grande pésame”.
  • Majo Aguilar: “Mucha fuerza”.
  • Odisseo: “Los abrazamos con el alma”.
  • Ximena Sariñana: “Lo siento mucho amigos, no hay palabras, todo nuestro apoyo y mucha fuerza para todos ustedes y las familias”.
  • Little Jesus: “Lo sentimos mucho. Les mandamos mucho amor”.
  • Motel: “Los acompañamos en su dolor, un fuerte abrazo”.
  • La Gusana Ciega: “Abrazo”.
  • Clubz: “Lo sentimos mucho amigos. Les mandamos mucha luz y mucha fuerza. Abrazo grande”.

Otros artistas también dejaron constancia de su cercanía con el tecladista. Rubytates escribió: “Gracias por todo Honas, te amamos para siempre hermano del alma”.

Enjambre anuncia concierto en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México el 29 de agosto de 2026, marcando un hito en su carrera. - (Ocesa)
Enjambre anuncia concierto en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México el 29 de agosto de 2026, marcando un hito en su carrera. - (Ocesa)

Bruses expresó: “Muchísimo, inmenso amor también al bebé sobreviviente, lo siento mucho. Estamos de luto con ustedes”.

Donovan Morales, Midnight Generation, Raymix y Girl Ultra también se pronunciaron.

Raymix escribió:

“No hay palabras para describir cómo nos sentimos acá sus fans. DEP Honas, aún no lo creo de verdad”. Midnight Generation cerró con un mensaje directo al músico: “Te queremos Honas, gracias por todo lo que dejaste, te veremos pronto carnal”.

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