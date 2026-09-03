José Manuel Restrepo destacó la posesión de Mauricio Gaona como embajador ante la ONU: “Colombia fortalece su voz ante el mundo”

José Manuel Restrepo sostuvo que la llegada de Mauricio Gaona a la embajada ante la ONU forma parte de una estrategia de política exterior - crédito @jrestrp/X

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José Manuel Restrepo, vicepresidente del gobierno de Abelardo de la Espriella, destacó por medio de un video publicado en su cuenta de X, la experiencia de Mauricio Gaona, nuevo embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La grabación fue realizada en la Cancillería y muestra un diálogo entre ambos sobre la representación del país ante el organismo multilateral.

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“Hoy, aquí en la Cancillería, me encontré con el doctor Mauricio Gaona”, señaló José Manuel Restrepo. Luego indicó que el académico asumió la misión de representar a Colombia ante las Naciones Unidas.

El vicepresidente destacó la trayectoria del nuevo embajador y afirmó que su incorporación busca aportar experiencia a la política exterior. “Es un académico muy reconocido en nuestro país”, sostuvo Restrepo durante el video publicado en sus redes sociales.

José Manuel Restrepo destacó el rol de Mauricio Gaona en la nueva agenda multilateral de Colombia - crédito @jrestrp/X

Mauricio Gaona se refirió al lugar de Colombia en el Consejo de Seguridad

En la misma grabación, Gaona expresó que recibe la designación con “placer y honor”. También definió su llegada a la representación diplomática como un servicio al país en un período que consideró relevante para la agenda internacional colombiana.

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El embajador afirmó que Colombia atraviesa un momento particular por su participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Según sus palabras, el país volverá a ocupar la presidencia de ese órgano, una instancia que reúne a Estados con responsabilidades en asuntos vinculados a la paz y la seguridad.

“Servirle a Colombia” fue la expresión que utilizó Gaona para describir su nueva función. En su intervención, vinculó el trabajo diplomático con la presencia del país en los debates que se desarrollan dentro de la ONU.

Restrepo señaló que el nuevo representante contribuirá con “talento” y conocimiento a la posición colombiana en los espacios multilaterales. También anticipó preparativos para la participación del país en la próxima Semana de las Naciones Unidas.

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José Manuel Restrepo destacó a Mauricio Gaona como nuevo embajador de Colombia ante la ONU - crédito @jrestrp/X

La inteligencia artificial y la computación cuántica estarán en la agenda de la ONU

El vicepresidente mencionó que la representación de Colombia ante la ONU tendrá entre sus asuntos de trabajo las tecnologías de la cuarta revolución industrial. En esa lista ubicó a la inteligencia artificial, la computación cuántica y otras innovaciones que, según planteó, forman parte de las discusiones globales.

La referencia a esos temas apareció como parte de la preparación para la agenda internacional que acompañará la participación colombiana en la organización. Restrepo sostuvo que la delegación buscará intervenir en los debates sobre “los grandes temas de la humanidad”.

Gaona coincidió en que se prevé una programación de actividades con numerosos compromisos. “Va a ser una agenda muy movida, muy dinámica y esperamos contar con, con la participación, naturalmente, del Gobierno y del señor vicepresidente.”, afirmó.

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El embajador no detalló en el video cuáles serán las reuniones, los países con los que Colombia prevé mantener encuentros ni las fechas de la participación oficial, pero sí remarcó que la agenda estará vinculada con las tareas del Gobierno en el escenario multilateral.

El experto constitucionalista Mauricio Gaona asumirá la representación de Colombia en el organismo multilateral y trabajará de la mano con el canciller designado Omar Bula Escobar - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

José Manuel Restrepo planteó una política exterior con mayor presencia internacional

En el tramo final de la publicación, José Manuel Restrepo aseguró que Gaona tendrá un papel en la estrategia de relacionamiento exterior del gobierno de Abelardo de la Espriella. Lo definió como “un actor muy importante” para una nueva etapa de vínculos multilaterales.

El vicepresidente sostuvo que la designación busca reforzar la presencia de Colombia en los foros internacionales. “Colombia fortalece su voz ante el mundo”, expresó al cierre de la grabación, en la que también vinculó el nombramiento con un mayor protagonismo del país.

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El mensaje que acompañó el video celebró la posesión de Gaona y señaló que su experiencia será relevante para representar a Colombia en el Consejo de Seguridad y en la próxima Asamblea General de la ONU. Además, el texto publicado por Restrepo indicó que el Gobierno pretende impulsar una relación multilateral “con mayor liderazgo”, orientada a defender los intereses nacionales y a participar en las conversaciones sobre nuevas tecnologías.