Recapturaron en Chile un peligroso reo que se había fugado de la cárcel: planeaba matar a un alcalde

El “Indio Juan” tiene un amplio prontuario que incluye detenciones en Uruguay y Brasil.

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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago volvió a poner tras las rejas este martes a Juan Abdón Flores Valenzuela (53 años), alias “Indio Juan”, peligroso delincuente que huyó de la ex Penitenciaría disfrazado de gendarme en febrero pasado mientras cumplía presidio perpetuo por femicidio, tiempo en el cual se dedicó a planear junto a una banda narco el asesinato del alcalde de la comuna de San Bernardo, Christopher White, crimen que estaba previsto para el 17 de septiembre próximo.

Tras permanecer 188 días prófugo, el “Indio Juan” fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) el lunes en la mítica población La Bandera de la comuna de San Ramón. Al cierre de su formalización este martes, el fiscal Marcos Pastén lamentó la filtración a la prensa del ataque contra el alcalde White que el “Indio Juan” preparaba junto a la banda que, de acuerdo a Emol, opera en los sectores sur y poniente de Santiago, con el objetivo de neutralizar sus políticas antidelincuencia -como la erradicación del comercio ambulante y la destrucción de casas narco-, que disminuían las ganancias del grupo.

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“Lamento que haya sido conocida en la forma que fue conocida, porque eso, de alguna forma, vulnera la reserva que nosotros necesitamos para poder realizar diligencias”, aseguró el persecutor.

Pastén agregó que “las medidas de protección se han decretado, esto ha sido puesto en conocimiento del señor alcalde, y nosotros seguimos trabajando en áreas de recabar antecedentes que nos permitan eventualmente, poder hacer las formalizaciones que correspondan”, consignó el medio citado.

Y es que la filtración se produjo precisamente este martes, pues tras ser informado por el Ministerio Público del plan en su contra que fraguaba el “Indio Juan” y su banda, el alcalde White sufrió una severa crisis ansiosa y descompensación física, razón por la cual fue internado en un centro de salud por cerca de cinco horas.

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El alcalde de San Bernardo, Christopher White, sufrió una crisis ansiosa cuando se enteró del plan para asesinarlo y tuvo que ser internado.

El historial del “Indio Juan”

Juan Abdón Flores Valenzuela acumula graves antecedentes penales a lo largo de décadas, incluso con detenciones por robo en países como Uruguay y Brasil. Sin embargo, el hecho que lo puso tras las rejas de por vida fue el crimen de su ex pareja, Norma Quiroga, quien ya lo había denunciado por violencia intrafamiliar, ocurrido el 15 de marzo de 2021.

Esa mañana, disfrazado con una peluca, el “Indio Juan” esperó dentro de un auto a que la mujer saliera de su casa camino a su trabajo y le disparó en el tórax, dándole muerte.

Un mes después la policía lo detuvo y gracias a las cámaras de seguridad, la Fiscalía logró acreditar su participación en el asesinato. Además, los persecutores demostraron que el “Indio Juan” ejercía violencia física y psicológica sobre la víctima, razón por la cual fue condenado en septiembre de 2024 a cadena perpetua.

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La vuelta del “Indio Juan” a la cárcel.

La fuga

El 25 de febrero de este año, Flores Valenzuela se escapó de la ex Penitenciaría de Santiago. Para lograrlo, se vistió con ropas falsas de gendarme y aprovechó el cambio de turno de los funcionarios para burlar los anillos de seguridad junto a otro reo, Tomás González Quezada (alias el “Pelao”), quien cumplía una pena de 16 años de prisión por actos anarquistas y aún permanece prófugo.

Debido a la gravedad del escape, la dirección de Gendarmería removió de sus cargos a tres jefes del recinto penal e inició indagatorias por posible corrupción interna.