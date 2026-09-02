Hospitales en Cuba trabajan con 70% de desabastecimiento: Una madre denuncia que un policlínico de Baracoa no atendió a su hija por falta de algodón

El video de la denuncia sobre la falta de algodón en Guantánamo superó 8.7 millones de reproducciones y registró unas 309 mil reacciones en redes sociales. (Foto cortesía Policlínico Universitario)

Guardar

Una madre cubana denunció que su hija no recibió atención por un dolor de muela debido a la falta de algodón en el policlínico Hermanos Martínez Tamayo, en Baracoa, provincia de Guantánamo. El caso, difundido en un video en redes sociales, expuso las limitaciones que enfrentan pacientes y personal médico ante la escasez de materiales básicos en el sistema público de salud de la isla.

La mujer explicó que llevó a la menor al centro asistencial para que recibiera un procedimiento odontológico, pero el personal no pudo realizarlo porque no disponía de algodón. En las imágenes se observa parte de las instalaciones y se escucha el relato de la madre, quien cuestionó que una clínica no contara con un insumo necesario para una atención dental elemental.

PUBLICIDAD

El video acumuló más de 8.7 millones de reproducciones y unas 309 mil reacciones, según los datos difundidos junto a la publicación. Entre los comentarios, otros usuarios afirmaron que debieron conseguir por sus propios medios materiales o medicamentos antes de acudir a hospitales y policlínicos.

Una madre cubana expone con frustración la imposibilidad de que su hija reciba atención dental en un policlínico de Baracoa debido a la falta de algodón, un insumo básico. El video muestra la denuncia directa de la mujer sobre la precaria situación del sistema de salud en la isla.

La falta de insumos golpea las urgencias y cirugías

La situación descrita en Baracoa se suma a denuncias recurrentes sobre la ausencia de recursos sanitarios en distintas zonas de Cuba. Pacientes y trabajadores del sector han señalado dificultades para acceder a agujas, gasas, vendajes, suturas, sondas, tubos y agua, elementos necesarios para realizar procedimientos médicos de rutina y atender emergencias.

En algunos casos, las familias llegan a los centros de salud con los materiales que consideran necesarios para que el personal pueda realizar curaciones, aplicar inyecciones o efectuar tratamientos. La escasez también ha impulsado la venta informal de kits con aguja e hilo de sutura, además de artículos usados en servicios odontológicos.

PUBLICIDAD

Los problemas alcanzan a hospitales de otras provincias. En el hospital Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, médicos han advertido sobre la falta de vendajes, suturas y otros insumos para intervenciones urgentes. La ausencia de estos recursos condiciona la capacidad de respuesta de los servicios y traslada parte de la carga a los pacientes y sus familias.

Una madre cubana denunció que su hija no recibió atención odontológica por falta de algodón en el policlínico Hermanos Martínez Tamayo de Baracoa, en Guantánamo. (Foto cortesía Policlínico Universitario)

Miles de personas esperan operaciones en la isla

Las limitaciones no se reducen a la atención primaria o dental. La falta de materiales quirúrgicos ha incidido en la programación de cirugías y en el seguimiento de los pacientes después de una intervención. En septiembre de 2025, más de mil mujeres permanecían en lista de espera para procedimientos en la Maternidad de Línea, en La Habana, en medio de problemas con el suministro de suturas y otros artículos médicos.

PUBLICIDAD

También se han conocido casos de personas que enfrentaron dolor o riesgos de infección por la falta de antibióticos y analgésicos. Una paciente sufrió complicaciones después de que le practicaran una sutura con un material improvisado, de acuerdo con denuncias recogidas en el contexto de la crisis de abastecimiento por medios cubanos en el exilio.

El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel reconoció que el país dispone de alrededor del 30% de los medicamentos incluidos en el cuadro básico. A esa carencia se suman unas 98,500 personas en espera de una cirugía, una cifra que refleja la presión sobre hospitales y servicios especializados.

PUBLICIDAD

El caso de la menor en Guantánamo muestra cómo la escasez de recursos alcanza consultas de baja complejidad. Para una familia que busca aliviar un dolor de muela, la falta de algodón puede impedir que la atención ocurra, aun cuando el paciente logre llegar a un centro de salud.