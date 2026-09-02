Cuba

Hospitales en Cuba trabajan con 70% de desabastecimiento: Una madre denuncia que un policlínico de Baracoa no atendió a su hija por falta de algodón

La mujer afirmó que la menor llegó con dolor de muela al centro Hermanos Martínez Tamayo, en Guantánamo, pero el personal no pudo hacer el procedimiento odontológico por carencia de insumos básicos

El video de la denuncia sobre la falta de algodón en Guantánamo superó 8.7 millones de reproducciones y registró unas 309 mil reacciones en redes sociales. (Foto cortesía Policlínico Universitario)
El video de la denuncia sobre la falta de algodón en Guantánamo superó 8.7 millones de reproducciones y registró unas 309 mil reacciones en redes sociales. (Foto cortesía Policlínico Universitario)
Guardar

Una madre cubana denunció que su hija no recibió atención por un dolor de muela debido a la falta de algodón en el policlínico Hermanos Martínez Tamayo, en Baracoa, provincia de Guantánamo. El caso, difundido en un video en redes sociales, expuso las limitaciones que enfrentan pacientes y personal médico ante la escasez de materiales básicos en el sistema público de salud de la isla.

La mujer explicó que llevó a la menor al centro asistencial para que recibiera un procedimiento odontológico, pero el personal no pudo realizarlo porque no disponía de algodón. En las imágenes se observa parte de las instalaciones y se escucha el relato de la madre, quien cuestionó que una clínica no contara con un insumo necesario para una atención dental elemental.

PUBLICIDAD

El video acumuló más de 8.7 millones de reproducciones y unas 309 mil reacciones, según los datos difundidos junto a la publicación. Entre los comentarios, otros usuarios afirmaron que debieron conseguir por sus propios medios materiales o medicamentos antes de acudir a hospitales y policlínicos.

Una madre cubana expone con frustración la imposibilidad de que su hija reciba atención dental en un policlínico de Baracoa debido a la falta de algodón, un insumo básico. El video muestra la denuncia directa de la mujer sobre la precaria situación del sistema de salud en la isla.

La falta de insumos golpea las urgencias y cirugías

La situación descrita en Baracoa se suma a denuncias recurrentes sobre la ausencia de recursos sanitarios en distintas zonas de Cuba. Pacientes y trabajadores del sector han señalado dificultades para acceder a agujas, gasas, vendajes, suturas, sondas, tubos y agua, elementos necesarios para realizar procedimientos médicos de rutina y atender emergencias.

En algunos casos, las familias llegan a los centros de salud con los materiales que consideran necesarios para que el personal pueda realizar curaciones, aplicar inyecciones o efectuar tratamientos. La escasez también ha impulsado la venta informal de kits con aguja e hilo de sutura, además de artículos usados en servicios odontológicos.

PUBLICIDAD

Los problemas alcanzan a hospitales de otras provincias. En el hospital Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, médicos han advertido sobre la falta de vendajes, suturas y otros insumos para intervenciones urgentes. La ausencia de estos recursos condiciona la capacidad de respuesta de los servicios y traslada parte de la carga a los pacientes y sus familias.

Una madre cubana denunció que su hija no recibió atención odontológica por falta de algodón en el policlínico Hermanos Martínez Tamayo de Baracoa, en Guantánamo. (Foto cortesía Policlínico Universitario)
Una madre cubana denunció que su hija no recibió atención odontológica por falta de algodón en el policlínico Hermanos Martínez Tamayo de Baracoa, en Guantánamo. (Foto cortesía Policlínico Universitario)

Miles de personas esperan operaciones en la isla

Las limitaciones no se reducen a la atención primaria o dental. La falta de materiales quirúrgicos ha incidido en la programación de cirugías y en el seguimiento de los pacientes después de una intervención. En septiembre de 2025, más de mil mujeres permanecían en lista de espera para procedimientos en la Maternidad de Línea, en La Habana, en medio de problemas con el suministro de suturas y otros artículos médicos.

También se han conocido casos de personas que enfrentaron dolor o riesgos de infección por la falta de antibióticos y analgésicos. Una paciente sufrió complicaciones después de que le practicaran una sutura con un material improvisado, de acuerdo con denuncias recogidas en el contexto de la crisis de abastecimiento por medios cubanos en el exilio.

El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel reconoció que el país dispone de alrededor del 30% de los medicamentos incluidos en el cuadro básico. A esa carencia se suman unas 98,500 personas en espera de una cirugía, una cifra que refleja la presión sobre hospitales y servicios especializados.

El caso de la menor en Guantánamo muestra cómo la escasez de recursos alcanza consultas de baja complejidad. Para una familia que busca aliviar un dolor de muela, la falta de algodón puede impedir que la atención ocurra, aun cuando el paciente logre llegar a un centro de salud.

Temas Relacionados

CubaGuantánamoSistema de saludEscasez de medicamentos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Los precios suben 1,000 pesos de un día para otro”: sin refrigeración, los cubanos deben comprar comida a diario

Las cifras oficiales reportan un alza interanual del 20.7% en julio, mientras el economista Steve Hanke estima alrededor del 72%, con precios que cambian en días y agravan la escasez

“Los precios suben 1,000 pesos de un día para otro”: sin refrigeración, los cubanos deben comprar comida a diario

Cuba registra una caída del 37.2% en la llegada de turistas internacionales entre enero y julio

La isla recibió 419,863 visitantes extranjeros en los primeros siete meses del año, en un nuevo retroceso para una actividad clave en la captación de divisas y en los planes oficiales de recuperación económica

Cuba registra una caída del 37.2% en la llegada de turistas internacionales entre enero y julio

Embajada de EE. UU. emite alerta de seguridad en La Habana por aumento de robos de vehículos

La sede diplomática pide reforzar la vigilancia ante denuncias de sustracciones de objetos, piezas y automóviles en distintos sectores de la capital cubana

Embajada de EE. UU. emite alerta de seguridad en La Habana por aumento de robos de vehículos

Emprendimientos privados buscan espacio en Cuba frente a la escasez y las restricciones

Comercio privado abrirá sucursales en tres municipios y combinará atención visual, comercio y propuestas culturales bajo el nuevo marco para las mipymes en la isla

Emprendimientos privados buscan espacio en Cuba frente a la escasez y las restricciones

El último rumor y un exilio dorado en España: los preparativos de la jerarquía cubana para el día después

Una información recorrió la isla y los centros de poder de los Estados Unidos. ¿Raúl Castro está grave? Los jerarcas del régimen de La Habana ya tendrían elegido el lugar donde pasarán el resto de sus vidas.

El último rumor y un exilio dorado en España: los preparativos de la jerarquía cubana para el día después

TECNO

Cómo se verían Los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como Power Rangers

Cómo se verían Los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como Power Rangers

Anthropic refuerza su apuesta por la IA con Fable 5.1 para código y Mythos 5.1 para investigación científica

Ciberataque masivo a tres aeropuertos en Reino Unido roba los datos de más de 8 millones de viajeros

Condenan a un exingeniero de Google por robar secretos comerciales de tecnología avanzada de IA

Uber recorta el 10% de su fuerza laboral despidiendo a más de 3.000 empleados

ENTRETENIMIENTO

George Clooney advierte a Hollywood sobre la IA: “Nos va a perjudicar de muchas formas”

George Clooney advierte a Hollywood sobre la IA: “Nos va a perjudicar de muchas formas”

Alanis Morissette demanda a su ex directora de gira por presunto chantaje relacionado con drogas

“Tengo mucha ansiedad”: Joey King habló sin filtros sobre su vida fuera de las cámaras

Michael Jackson también decía groserías: la divertida anécdota de infancia que su hija Paris recordó entre risas

Ariana Grande rompe en llanto al cerrar su gira y comenzar una pausa en su carrera: “He amado cada minuto de esto”

MUNDO

CBUM reveló su récord en pecho plano y explicó por qué evita la fuerza máxima

CBUM reveló su récord en pecho plano y explicó por qué evita la fuerza máxima

Nepal, una semana después: tirolesas sobre el río y más de 1.200 muertos por el colapso de un glaciar

Cómo es Pico Cão Grande, uno de los paisajes más singulares de África

Trump propuso rebautizar el estrecho de Ormuz como “Estrecho Trump” en medio de la escalada con Irán

Drones contra tiburones: así busca Sídney recuperar la seguridad en sus playas