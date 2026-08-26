Marco Rubio recibe a Roberto Velasco en EEUU en medio de negociaciones por aranceles con México

La reunión ocurre mientras los equipos de México y Estados Unidos buscan un acuerdo para frenar nuevos gravámenes, en un momento de tensión comercial por el choque entre Washington y Ottawa sobre el futuro del T-MEC

Guardar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este miércoles en Washington D.C. al canciller de México, Roberto Velasco, en un encuentro que coincide con las negociaciones en curso entre ambos países para evitar la imposición de más aranceles, de acuerdo con un reporte de la agencia EFE.

Posan sonrientes y se dan la mano antes del encuentro

Un video difundido del encuentro muestra a ambos funcionarios saludándose de mano y posando sonrientes ante las cámaras, minutos antes de iniciar una reunión a puerta cerrada en la sede del Departamento de Estado. Según el reporte de EFE, ni Rubio ni Velasco respondieron ahí a las preguntas de los reporteros presentes sobre la guerra arancelaria entre Estados Unidos y Canadá, la cual pone en entredicho el futuro del T-MEC, el tratado de libre comercio firmado por las tres naciones en 2018.

PUBLICIDAD

El canciller mexicano había llegado un día antes a Washington, procedente de una visita de dos días a Corea del Sur, donde adelantó en su cuenta de X que sostendría “diversas reuniones sobre temas prioritarios de la agenda bilateral”, comenzando por su homólogo estadounidense, quien —de acuerdo con el mismo reporte de EFE— es el primer secretario de Estado de origen latino en ocupar ese cargo.

Ebrard también negocia en paralelo en Washington

El encuentro entre Velasco y Rubio se da mientras el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, se encuentra también en la capital estadounidense, donde busca negociar un pacto que evite la imposición de aranceles adicionales, según información difundida por EFE. Ambas visitas ocurren en un momento en que la relación comercial entre los tres socios del T-MEC atraviesa tensiones derivadas del conflicto arancelario entre Washington y Ottawa.

PUBLICIDAD

El titular de Economía se reúne en la capital de Estados Unidos en busca de un entendimiento comercial, en medio de fricciones entre los socios del T-MEC por el choque tarifario entre Washington y Ottawa, informa EFE

Antecedentes: llamada de junio y presión por extradiciones

Rubio y Velasco ya habían sostenido una conversación telefónica el pasado 8 de junio, en la que —según relató entonces el canciller mexicano— revisaron la cooperación en materia de seguridad, migración y comercio en un ambiente que describió como “muy cordial, muy respetuoso”.

El encuentro de este miércoles se produce, además, en un contexto en el que el gobierno estadounidense ha presionado a México por la entrega de diez funcionarios y exfuncionarios señalados por la justicia de ese país por presuntos vínculos con la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado previamente que se requieren pruebas contra los funcionarios mencionados antes de proceder.

PUBLICIDAD

La reunión ocurre mientras los equipos de México y Estados Unidos buscan un acuerdo para frenar nuevos gravámenes, en un momento de tensión comercial por el choque entre Washington y Ottawa sobre el futuro del T-MEC

Alerta de seguridad en Mexicali, previa a la reunión

La reunión llega además horas después de que Estados Unidos emitiera una alerta de seguridad para sus connacionales en Mexicali, Baja California, la noche del lunes 24 de agosto, por una “amenaza potencial” cuya naturaleza no fue especificada públicamente. Tras la alerta, la embajada de Canadá en México también actualizó su portal de consejos de viaje para incorporar la advertencia emitida por la misión diplomática estadounidense, que suspendió actividades oficiales y desplazamientos de su personal a esa ciudad fronteriza.

La tarjeta informativa difundida hoy 25 de agosto señala que no hay indicios que confirmen una amenaza inminente, mientras se mantiene el intercambio de información con autoridades estadounidenses y se refuerzan recorridos preventivos

Contexto: comunicación permanente entre ambos gobiernos

El encuentro entre Velasco y Rubio se da apenas días después de que la propia presidenta Sheinbaum señalara, durante su conferencia matutina, que existe “comunicación permanente” entre los equipos de ambos gobiernos, incluyendo al secretario de Relaciones Exteriores, como parte de las gestiones para atender los temas pendientes de la relación bilateral: seguridad, migración y aranceles. Hasta el momento, no se ha dado a conocer un pronunciamiento oficial conjunto sobre los temas específicos abordados en la reunión de este miércoles en Washington.

PUBLICIDAD