A qué equipo le va Yanet García, la recién eliminada de La Casa Los Famosos México 2026

Tras convertirse en la cuarta eliminada de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la conductora volvió a ser tendencia por una pasión que comparte con su familia. (Ilustración: Jovani Pérez)

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Este martes 25 de agosto, la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México vivió una de sus noches más inesperadas con la salida de Yanet García, quien se convirtió en la cuarta habitante en abandonar la competencia.

La eliminación ocurrió bajo una dinámica diferente a la habitual, por lo que la conductora no quedó fuera como consecuencia de una votación tradicional realizada por los seguidores del programa. En esta ocasión, fueron sus propios compañeros quienes tuvieron en sus manos la decisión que terminó con su participación en el reality.

La salida de García provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde algunos espectadores reconocieron el esfuerzo que realizó durante su estancia en la casa y aprovecharon para recordar distintos momentos de su trayectoria. Entre ellos apareció una etapa especialmente importante de su vida: sus comienzos como meteoróloga en Monterrey.

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La famosa fue confirmada para el reality de Televisa (Jovani Pérez/Infobae)

Precisamente su origen regiomontano también permite conocer una de las grandes pasiones que ha mantenido a lo largo de los años y que, incluso después de mudarse a Estados Unidos, continúa formando parte de su identidad.

La conductora, modelo y health coach certificada ha hablado públicamente sobre la importancia que tiene el futbol en su vida y sobre cómo esa afición nació dentro de su propia familia.

“No importa donde esté, siempre voy a llevar en mi corazón a mi familia, a mis Tigres y a mi México, creo que el amor no cambia, no importa donde esté”, contó la también modelo y health coach certificada, que desde hace años cumple su sueño de vivir en ‘La Gran Manzana’.

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"La chica del clima" apareció a cuadro en varias ocasiones con el jersey del América (Instagram)

La frase deja claro que su relación con el futbol no está vinculada únicamente a una preferencia deportiva. Para García, el equipo representa también una conexión con sus raíces y con las personas que la acompañaron durante su infancia.

“Me encantan los Tigres porque soy regia y todo empezó en mi familia. Toda mi familia le va a Tigres, son superaficionados. Mi abuelito que en paz descanse trabajaba en la universidad, entonces viene de familia”.

De esta manera, la respuesta es clara: Yanet García es aficionada de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, una pasión que, según sus propias palabras, heredó de su entorno familiar.

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Una tradición que va más allá del futbol

La conductora quedó fuera del reality tras una inesperada dinámica de salvación y sus declaraciones de años anteriores revelan el profundo vínculo que mantiene con el futbol.

Para la presentadora, seguir al conjunto regiomontano también significa compartir momentos con sus seres queridos. Los partidos, las reuniones y las celebraciones forman parte de los recuerdos que construyó alrededor de esta afición.

“Representa una tradición, definitivamente, la tradición de juntarte en familia, de ver el futbol, de apoyar a tu equipo, yo creo que representa unión para mí, juntarte con tus amigos y familia a disfrutar de un buen partido”.

La conexión familiar incluso se hizo más evidente durante los festejos de uno de los campeonatos conseguidos por el conjunto universitario.

La también modelo y health coach dejó el programa este martes 25 de agosto, pero su relación con el futbol mexicano volvió a llamar la atención entre sus seguidores.

“En una ocasión que ganaron un campeonato, toda mi familia en Santiago, la tradición ahí es que cuando un equipo gana algún campeonato, todos se suben a los carros y hacen como una caravana, con las canciones de los Tigres, sacando la bandera, celebrando.”

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Así, la pasión futbolera de Yanet García tiene un fuerte componente sentimental. Aunque actualmente radica en Nueva York, la conductora asegura que la distancia no modifica el vínculo que mantiene con sus raíces regiomontanas.

¿Por qué salió de La Casa de los Famosos México?

(Captura de pantalla YouTube)

La eliminación de García también tuvo una particularidad. A diferencia de las expulsiones habituales de los domingos, su salida no estuvo determinada por la cantidad de votos recibidos del público.

Los participantes tuvieron que elegir, mediante una dinámica especial, a cuál de los habitantes considerados como “muebles” querían conservar dentro de la competencia. Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez fueron enviados al Exilio, quedando posteriormente a merced de la decisión de sus compañeros.

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La modelo regiomontana fue eliminada por votación interna con apenas un punto de diferencia y aseguró que se va en paz consigo misma tras haber sido fiel a sus valores dentro del reality. (Captura de pantalla YouTube)

Los habitantes de la casa tuvieron que votar para salvar a uno de los tres participantes. La decisión no benefició a García y, como consecuencia, la conductora terminó abandonando el reality.

Prisma García señala un presunto fraude en La Casa de los Famosos México tras la eliminación de su hermana Yanet García. (YouTube / X)

Aunque su aventura dentro de La Casa de los Famosos México 2026 llegó a su fin, su salida volvió a poner sobre la mesa una faceta que la ha acompañado durante toda su vida: el amor por su tierra, su familia y, especialmente, por Tigres.