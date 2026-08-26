Chile y Estados Unidos no llegaron a un acuerdo por rebaja al arancel del 12,5 por ciento

La segunda reunión entre los representantes comerciales de ambos países fue harto más corta que la primera.

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Sin llegar a un acuerdo finalizó este martes en la Cancillería chilena en Santiago la segunda reunión entre la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, y el delegado adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, a fin de negociar una rebaja al arancel de 12,5% aplicado por el país norteamericano a buena parte de las exportaciones nacionales como el salmón, las frutas frescas, vinos y productos del sector forestal.

La primera cita entre ambos funcionarios fue el lunes, en el cual se revisaron las prioridades de la canasta exportadora chilena y se intercambiaron antecedentes respecto de la importancia que tienen estos productos, tanto para la economía nacional como para el mercado estadounidense.

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El objetivo de la segunda reunión era engrosar la lista de productos chilenos exentos de arancel, sin embargo, ésta fue harto más corta que la primera y finalizó en absoluta reserva, asunto que activó las alarmas de los gremios productivos nacionales, sobre todo teniendo en cuenta que la visita de Goettmann tenía un perfil más político que técnico.

Finalizado el encuentro, el único que hizo declaraciones fue el biministro Claudio Alvarado, quien aseguró que el Gobierno se encuentra abocado a “entregar toda la información y antecedentes necesarios para que el tema arancelario vuelva a los pisos originales, y no nos genere una afectación desde el punto de vista de las exportaciones”, consignó BioBíoChile.

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El tributo impacta a 20 de los 34 principales envíos nacionales hacia el mercado estadounidense como el salmón, las frutas frescas, vinos y productos del sector forestal.

La preocupación de los gremios

Así las cosas, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, pidió a las autoridades hacer respetar el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por ambos países en 2004, y recordó que “este arancel tiene un costo de USD 400 millones solo para la fruta fresca de exportación, que pega directamente en la rentabilidad de los agricultores”.

En tanto, el presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), Fernando García, señaló que desde su sector esperan que las conversaciones desemboquen en “una relación comercial basada en reglas claras, permanentes y recíprocas, que entreguen certezas y permitan tomar decisiones de inversión de largo plazo”.

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Todo, en medio de las críticas de la oposición por la ausencia del Canciller Francisco Pérez Mackenna -quien se encuentra de gira por China, Vietnam y Japón-, en estas dos reuniones, y los reparos de excancilleres como Mariano Fernández, quien tildó al ministro de aprendiz y falto de “muñeca política”.

Debido a esto, esta jornada la subsecretaria Estévez contó finalmente detalles de la cita y afirmó que “no hubo un cierre de negociación, en eso quiero ser clara. Más bien fue una visita que permitió dar continuidad a las negociaciones, que avanzan de manera seria y técnica”.

En entrevista con Radio Infinita, la funcionaria de la Subrei explicó que analizaron “producto por producto, como salmones y frutas. Revisamos también nuestros vinos, que son de nuestra canasta exportadora icónica”, y a renglón seguido afirmó que las negociaciones siguen en curso, pero que “no firmaremos ningún acuerdo que no sea conveniente para las empresas locales”.

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Cabe señalar que las conversaciones entre ambas administraciones se vienen dando desde 2025 y a mediados de abril de este año, una delegación de la Subrei llegó hasta Washington D.C. para mantener reuniones técnicas con representantes de la USTR. Posteriormente, en julio, el canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió con el representante comercial de ese país, Jamieson Greer.