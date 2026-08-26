Cámara de seguridad registró el asalto armado a escoltas de un camión de valores en Bogotá: los ladrones les quitaron sus armas de dotación

Autoridades investigan asalto a custodios de valores captado en cámaras de Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

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Un asalto a custodios de un carro de valores se registró este martes 25 de agosto de 2026 al mediodía en el barrio Perdomo, al sur de Bogotá, dejando en evidencia la capacidad de acción de grupos criminales dedicados al hurto.

El hecho, ocurrido en la localidad de Ciudad Bolívar, quedó grabado por una cámara de seguridad instalada en la zona y ahora es pieza central en la investigación adelantada por las autoridades.

El video muestra cómo varios hombres armados se aproximaron a los empleados encargados del traslado de valores. Los sujetos, con movimientos rápidos, intimidaron a sus víctimas y los obligaron a entregar los elementos que transportaban.

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El asalto duró sólo unos segundos, tras lo cual los delincuentes huyeron del lugar.

Las imágenes captadas son determinantes para el avance de las pesquisas, ya que ofrecen detalles sobre la forma de actuar de los asaltantes, su vestimenta y la ruta de escape utilizada tras cometer el delito.

Asalto a custodios de valores en Perdomo quedó grabado por cámaras de seguridad - crédito @PasaenBogota/X

Las autoridades de Bogotá ya iniciaron las labores de revisión de cámaras cercanas y recolección de testimonios para establecer el monto exacto del dinero sustraído y esclarecer las circunstancias del escape.

El caso ha generado preocupación entre comerciantes y vecinos del sector, quienes reclaman mayor presencia policial y medidas de prevención para evitar nuevos episodios similares.

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El asalto a los custodios de valores destaca la vulnerabilidad en la seguridad de servicios logísticos y pone de relieve el reto de enfrentar la criminalidad urbana en sectores residenciales de la capital.

Tras el asalto registrado en el barrio Perdomo, varios usuarios de redes sociales expresaron sus impresiones. “Creo que estaban tan alertas que se despertaron apenas entraron los ladrones”, afirmó uno.

Otro internauta sugirió: “El tipo que se botó al piso tiene que ser cómplice, según la reacción”. Mientras tanto, un tercer usuario resumió su percepción de la situación de seguridad en la capital: “En Bogotá roban, atracan, violan, maltratan, empujan, etc., apague y vámonos”.

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Hombres armados roban a empleados de carro de valores en Ciudad Bolívar - crédito @PasaenBogota/X

Ataque con bate en San Antonio deja herido a un ciudadano y alarma a vecinos de Bogotá

Un ataque violento registrado la noche del lunes 24 de agosto de 2026 en el barrio San Antonio, localidad Antonio Nariño, al sur de Bogotá, terminó con un ciudadano gravemente herido y reavivó el debate sobre la seguridad en la capital.

El crimen ocurrió cuando un habitante de calle sorprendió a un hombre que llegaba a su vivienda en bicicleta, lo golpeó con un bate y le robó el vehículo.

El asalto fue documentado por cámaras de seguridad ubicadas en la zona, que captaron el instante exacto en el que la víctima descendía de la bicicleta y era abordada de manera repentina.

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El agresor actuó con rapidez, logrando escapar a pie con el botín, pese a los intentos de una mujer que, tras presenciar la escena, salió corriendo detrás del atacante. Otro vecino acudió para auxiliar al herido, prestando los primeros apoyos en el lugar y solicitando ayuda médica urgente.

Las imágenes del ataque circularon rápidamente por redes sociales, donde la indignación de los residentes y usuarios no tardó en hacerse sentir. Los comentarios reflejaron frustración y temor ante la escalada de violencia.

El robo de la bicicleta se registró en la localidad Antonio Nariño cuando la víctima llegaba a su vivienda - crédito Captura de video

“Este tipo de basuras son las que realmente NO tienen forma de rehabilitación, son plaga para la sociedad”, escribió un usuario. Otros se refirieron a la necesidad de implementar medidas más severas y pidieron mayor presencia policial en el sector, recordando estrategias de seguridad pasadas como el F2 o “Mano negra”.

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El hombre agredido fue trasladado a un centro asistencial con lesiones de consideración. La intervención oportuna de vecinos y testigos permitió la atención inmediata, aunque el responsable logró huir antes de la llegada de las autoridades.

La policía inició la búsqueda del atacante, revisando grabaciones, recopilando testimonios y haciendo un llamado a la ciudadanía para aportar información.

El caso incrementó la preocupación por la frecuencia de hechos similares en barrios residenciales y motivó a los habitantes del sector a exigir refuerzos en la vigilancia y acciones concretas para proteger la integridad de quienes transitan por la zona.