Eugenio Pizzuto revela el difícil momento que atravesó durante su etapa en el futbol europeo

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Eugenio Pizzuto tuvo la posibilidad de continuar su carrera en el futbol europeo, pero hubo un momento en el que entendió que necesitaba hacer una pausa y priorizar su bienestar.

Después de varios años marcados por diversas lesiones, problemas físicos y momentos complicados a nivel personal, el mediocampista dejó al Braga B de Portugal, donde tuvo una segunda oportunidad en el futbol europeo tras su breve paso por el Lille, club que lo fichó en 2020. Sin embargo, en 2023 decidió regresar a México para continuar su carrera.

Ahora, con 24 años y una nueva oportunidad en el Atlante, Pizzuto habló sobre las razones que lo llevaron a tomar aquella decisión y reconoció que la etapa que vivió en Europa terminó afectándolo también en el aspecto mental.

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Pizzuto explica por qué decidió volver a México

(LOSC)

En entrevista con el diario RECORD, el mediocampista aseguró que la combinación de distintos factores terminó influyendo en su decisión de abandonar el viejo continente y volver a su país.

“Estaba pasando por un momento en el que necesitaba un poquito más de estabilidad por todo lo sucedido. Lesiones, no sentirme bien físicamente, tal vez mentalmente estar solo, situaciones de COVID, todo eso”, explicó.

Eugenio señaló que aquellas experiencias tuvieron un impacto en su estado mental, por lo que priorizó recuperar estabilidad antes que continuar con su carrera en Europa.

“Creo que me mermó un poco mentalmente y creo que la decisión de venir a México fue más por ese tema. Un poco más por mi situación mental, por todo eso, tener un poco de estabilidad”, agregó.

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Pizzuto busca recuperar su mejor nivel con Atlante

Tras su regreso al futbol mexicano, el mediocampista pasó por Tigres y ahora afronta una nueva etapa con el Atlante, donde busca tener mayor participación y retomar la continuidad que las lesiones le habían impedido conseguir.

Eugenio considera que los problemas físicos que ha enfrentado también le permitieron conocer mejor su cuerpo y aprender a cuidarlo para evitar nuevas complicaciones.

“La verdad muy bien; todas las lesiones, como dices, me ayudaron a entender mi cuerpo mejor, a saber qué necesito en qué momentos. Obviamente, ahora estoy teniendo un poco más de participación y lo tengo que cuidar de mejor manera”, señaló.

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El mexicano considera que esa etapa complicada ya quedó atrás y asegura encontrarse en un buen momento desde el aspecto físico.

“Todos los problemas físicos que he tenido quedaron en el pasado y creo que estoy más fuerte que nunca”, sentenció.