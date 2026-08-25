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En matadero clandestino en Silvania, Cundinamarca, decomisaron 8.500 kilos de carne de caballo: un hombre fue capturado

El ciudadano capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por delitos contra la salud pública, bajo los artículos 371 y 372 del Código Penal, que castigan la contaminación de alimentos y aguas, así como la corrupción de productos alimenticios y medicinas

Megatoma de seguridad en Silvania: desmantelado matadero clandestino de carne equina que contaminaba el río Subía - crédito Gobernación de Cundinamarca
Megatoma de seguridad en Silvania: desmantelado matadero clandestino de carne equina que contaminaba el río Subía - crédito Gobernación de Cundinamarca
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Las autoridades de Silvania, en una operación coordinada, lograron impedir la distribución de carne de origen equino sacrificada en condiciones ilegales, evitando así un riesgo sanitario para consumidores de la región. La incautación de 8.500 kilogramos de carne y la captura de un implicado marcan un golpe relevante contra el sacrificio irregular de animales en Cundinamarca.

El operativo, realizado en el marco de la Megatoma de seguridad, permitió desmantelar un matadero clandestino que, según la investigación, era responsable de la contaminación del río Subía por la descarga de residuos sin tratamiento. Las aguas utilizadas por comunidades y predios rurales aguas abajo enfrentaban así un peligro para sus actividades agrícolas, pecuarias y domésticas.

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Las autoridades municipales, la Fiscalía Seccional de Cundinamarca, la Policía departamental y la Decimotercera Brigada del Ejército participaron en la intervención conjunta.

Las autoridades de Silvania, en una operación coordinada, lograron impedir la distribución de carne de origen equino sacrificada en condiciones ilegales, evitando así un riesgo sanitario para consumidores de la región - crédito Gobernación de Cundinamarca
Las autoridades de Silvania, en una operación coordinada, lograron impedir la distribución de carne de origen equino sacrificada en condiciones ilegales, evitando así un riesgo sanitario para consumidores de la región - crédito Gobernación de Cundinamarca

El general (r) Luis Fernando Navarro, secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, precisó: “En una acción conjunta entre Administración Municipal de Silvania, la Fiscalía Seccional de Cundinamarca, la Policía del departamento y la Decimotercera Brigada del Ejército, se desmanteló un matadero clandestino donde se sacrificaban equinos de manera ilegal. Esta actividad generaba afectaciones hídricas y un grave riesgo para la salud pública”.

La carne, que provenía del sacrificio irregular de veinte caballos presuntamente trasladados desde Caquetá, fue incautada antes de llegar a la cadena de comercialización, lo que evitó su consumo en Bogotá y Cundinamarca, donde no habría cumplido con los requisitos sanitarios.

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El ciudadano capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por delitos contra la salud pública, bajo los artículos 371 y 372 del Código Penal, que castigan la contaminación de alimentos y aguas, así como la corrupción de productos alimenticios y medicinas.

El operativo, realizado en el marco de la Megatoma de seguridad, permitió desmantelar un matadero clandestino que, según la investigación, era responsable de la contaminación del río Subía por la descarga de residuos sin tratamiento - crédito Gobernación de Cundinamarca
El operativo, realizado en el marco de la Megatoma de seguridad, permitió desmantelar un matadero clandestino que, según la investigación, era responsable de la contaminación del río Subía por la descarga de residuos sin tratamiento - crédito Gobernación de Cundinamarca

El material decomisado fue trasladado al frigorífico municipal de Granada para su destrucción conforme a los protocolos sanitarios establecidos, impidiendo así que la carne llegara a los mercados.

El general (r) Navarro subrayó que la vigilancia continuará: las instituciones mantendrán las acciones de inspección y control para detectar cualquier actividad clandestina que amenace la salud pública, las fuentes hídricas, la biodiversidad y el bienestar animal en el departamento, reforzando la protección ambiental y sanitaria en la región.

Incautaron carne de caballo y otros productos en mal estado en un matadero clandestino de Antioquia

Las autoridades desmantelaron una instalación ilegal dedicada al sacrificio de caballos, incautaron una importante cantidad de carne equina y detuvieron a un responsable, al tiempo que evitaron que los residuos siguieran contaminando el río Subía, fuente vital para las actividades cotidianas de comunidades rurales - crédito Paulo Whitaker/Reuters
Las autoridades desmantelaron una instalación ilegal dedicada al sacrificio de caballos, incautaron una importante cantidad de carne equina y detuvieron a un responsable, al tiempo que evitaron que los residuos siguieran contaminando el río Subía, fuente vital para las actividades cotidianas de comunidades rurales - crédito Paulo Whitaker/Reuters

En una operación llevada a cabo por la Policía Nacional en la vereda Miraflores, municipio de Donmatías, al norte de Antioquia, se incautaron 9 toneladas de carne de caballo, res y cerdo que, según las autoridades, eran procesadas en un matadero clandestino sin permisos ni controles sanitarios. Durante el procedimiento, los uniformados capturaron a una persona en flagrancia y aseguraron 95 cerdos y una res vivos, así como cuchillos, pipetas de gas, sopletes y una bomba, elementos utilizados en el procesamiento irregular de la carne.

La Seccional de Carabineros y Protección Ambiental informó que el valor total de los productos decomisados asciende a $276.500.000. El operativo forma parte de una estrategia institucional para prevenir el sacrificio ilegal de animales y garantizar condiciones sanitarias en la cadena de producción y comercialización de alimentos de origen animal.

El capturado enfrenta cargos por corrupción de alimentos y muerte al animal, conforme a los artículos 372 y 339A del Código Penal. Todos los productos y equipos quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales y sanitarias, que determinarán su destino según los resultados de las inspecciones.

El hallazgo de este matadero clandestino generó alerta por los riesgos a la salud pública, ya que la carne incautada estaba expuesta a contaminación, bacterias y carecía de refrigeración adecuada. Las autoridades reforzaron los controles en la zona para evitar que productos en mal estado lleguen al consumo humano.

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Matadero clandestinoCarne de CaballoSilvania, CundinamarcaUn hombre capturadoColombia-Noticias

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