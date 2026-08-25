FAO propone institucionalizar la ración fresca que alimenta a 1.3 millones de escolares en Honduras

La FAO propone institucionalizar la ración fresca en la alimentación escolar de Honduras con frutas, verduras y otras fuentes de nutrientes.

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Diez años después de la aprobación de la Ley de Alimentación Escolar, Honduras enfrenta el desafío de fortalecer uno de sus programas sociales de mayor alcance: garantizar que millones de niños y niñas reciban en sus centros educativos no solo alimentos, sino una dieta más diversa, nutritiva y adecuada a sus necesidades.

La representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Honduras, Fátima Espinal, en entrevista a Infobae señala que el país ha avanzado durante la última década, pero identificó áreas que requieren fortalecimiento para que el programa alcance un mayor impacto nutricional y consolide su institucionalidad.

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Actualmente, entre 1,2 y 1,3 millones de niños y niñas hondureños se benefician del Programa Nacional de Alimentación Escolar en centros educativos gubernamentales. La meta oficial del programa ha sido atender a alrededor de 1,3 millones de estudiantes de prebásica y básica en los 18 departamentos del país.

De acuerdo con Espinal, la entrega tradicional se ha concentrado principalmente en la denominada ración seca, integrada por productos como arroz, frijoles, aceite y harina. El punto central de la propuesta de la FAO es modificar progresivamente la composición de esa alimentación.

Para la FAO, el siguiente desafío no consiste únicamente en mantener la cobertura, sino en mejorar la calidad y diversidad de los alimentos que llegan a las escuelas, explicó Espinal a Infobae.

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La FAO plantea que la alimentación escolar se vincule con pequeños productores y con la agricultura familiar mediante compras locales.

Por ello, plantea institucionalizar la ración fresca con una cobertura equivalente a la ración seca, incorporando frutas, verduras y otras fuentes de nutrientes.

Una alimentación más adecuada

Entre las experiencias que ya han demostrado que esta transición es posible se encuentran proyectos piloto desarrollados con apoyo de organismos de cooperación. Uno de ellos incluso evaluó la incorporación de pescado producido localmente en la alimentación escolar.

Uno de los casos que la representante de la FAO destaca es el trabajo realizado en zonas del occidente del país, particularmente en Santa Bárbara, donde se probó la inclusión de pescado en las comidas escolares.

La experiencia permitió demostrar la viabilidad técnica, operativa y social de incorporar este producto en los menús escolares y evidenció sus aportes nutricionales, entre ellos proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales y ácidos grasos omega-3.

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Espinal fue enfática en que la propuesta no se limita a cambiar un alimento por otro. La intención es avanzar hacia un modelo que conecte la alimentación escolar con la producción local.

Desafíos que identifica la FAO

En su evaluación, la FAO señala tres áreas que deberían fortalecerse. La primera es la coordinación institucional. El programa involucra a distintas instituciones del Estado y, según el organismo, se necesita una articulación más robusta entre las secretarías que tienen responsabilidades dentro del marco establecido por la ley.

La FAO recomienda, entre otras medidas, aprobar un reglamento de aplicación del Decreto 125-2016 y fortalecer el funcionamiento del Comité Técnico Interinstitucional de Alimentación Escolar.

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Otro de los objetivos es mejorar la coordinación entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería, PRONADERS y la Secretaría de Educación para avanzar hacia una cobertura total de los huertos escolares.

El segundo desafío está relacionado con la participación de la agricultura familiar. La propuesta es que el reglamento de la ley establezca un porcentaje específico de las compras de alimentación escolar que deberá proceder de productores familiares.

La FAO considera que esta medida permitiría fortalecer la producción local y, al mismo tiempo, diversificar los alimentos que reciben los estudiantes.

El tercer reto está relacionado con los menús. Aunque existen esfuerzos para unificarlos, Espinal considera que todavía hay dificultades para adaptar las comidas a las necesidades nutricionales y a los hábitos alimentarios de las distintas regiones de Honduras.

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Por ello, la FAO también plantea fortalecer la educación alimentaria y nutricional, incluyendo la capacitación de docentes y comités de padres de familia para promover hábitos saludables dentro y fuera de las aulas.

La FAO considera además que la calidad de los alimentos debe ir acompañada de condiciones adecuadas para prepararlos y servirlos.Por eso recomienda, cuando sea posible, mejorar las cocinas y los comedores escolares.

La institución también considera importante implementar el reglamento que regula la venta de alimentos en los centros educativos gubernamentales, de manera que la promoción de una alimentación saludable no se limite únicamente a la comida entregada por el programa.

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Los próximos pasos

De cara al encuentro regional de la Red de Alimentación Escolar Sostenible (RAES) que tendrá lugar hoy en Comayagua, la FAO no plantea que Honduras tenga que asumir nuevos compromisos. Por el contrario, reconoce el compromiso que el país ha mantenido con la alimentación escolar y la seguridad alimentaria de la niñez.

La FAO plantea que la alimentación escolar se vincule con pequeños productores y con la agricultura familiar mediante compras locales.

Para la FAO, dos acciones serán determinantes en los próximos cinco años: aprobar el reglamento de aplicación de la Ley de Alimentación Escolar e institucionalizar la entrega de ración fresca, vinculándola con la agricultura familiar.

El marco legal existe desde 2016, cuando el Congreso Nacional aprobó el Decreto 125-2016, mediante el cual se estableció la Ley de Alimentación Escolar. La normativa busca garantizar que los estudiantes de los centros educativos públicos tengan acceso a una alimentación adecuada, sana, inocua y nutritiva.

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Fátima Espinal representante de la FAO en Honduras reiteró a Infobae que el país, ya logró construir un programa con una cobertura de entre 1,2 y 1,3 millones de estudiantes. Para la FAO, el desafío de los próximos años será que esa cobertura se traduzca también en mayor diversidad nutricional, más alimentos frescos y una mayor participación de los productores locales.