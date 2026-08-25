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“La silla eléctrica y la cama de hospital”: La odisea de una hondureña que busca autodeportarse con equipo médico vital

Volver a Honduras se ha convertido en la única opción para Gladis Jiménez, pero para una persona con movilidad nula, la autodeportación está lejos de ser una salida accesible

Aparatos como la silla eléctrica, la cama de hospital y el elevador son parte del equipo médico vital del que depende Gladis para lograr su retorno (Cortesía: N+ Univisión).
Aparatos como la silla eléctrica, la cama de hospital y el elevador son parte del equipo médico vital del que depende Gladis para lograr su retorno (Cortesía: N+ Univisión).
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Para la inmigrante hondureña Gladis Jiménez, la vida se transformó radicalmente en un instante. Un devastador accidente automovilístico ocurrido hace casi dos años la dejó con parálisis, privándola por completo de la movilidad de su cuerpo.

Desde aquel trágico día, su esposo se convirtió en su pilar fundamental, asumiendo con devoción el rol de cuidador principal y sostén económico de la familia. Sin embargo, una inesperada intervención de las autoridades migratorias estadounidenses quebró de golpe esa frágil estabilidad: su cónyuge fue detenido y deportado a Honduras, dejando a Gladis y a su pequeña hija en una extrema vulnerabilidad física y económica.

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El trágico accidente que cambió el destino de Gladis aún permanece grabado en su memoria con desgarradora nitidez. Ella misma relató para el medio N+ UNIVISION cómo el vehículo en el que viajaban perdió el control y a partir de ese segundo, su rutina diaria pasó a depender íntegramente del cuidado y el trabajo de su esposo.

Sin embargo, el mes pasado el destino volvió a golpear a su familia. La detención y posterior expulsión de su esposo por parte de Migración extinguió de golpe la única fuente de ingresos con la que cubrían el alquiler, los servicios y los costosos insumos médicos.

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Gladis Jiménez quedó con parálisis tras un accidente de auto. La situación se complicó aún más cuando su esposo, su principal cuidador y apoyo económico, fue deportado a Honduras.

Ante la imposibilidad de generar ingresos debido a sus severas limitaciones motrices y la falta de una red de apoyo prolongada dado que la familiar que la cuida temporalmente debe regresar a trabajar, Gladis se ve obligada a considerar la autodeportación.

La autodeportación (o retorno voluntario) es el proceso mediante el cual un inmigrante que se encuentra sin un estatus legal regularizado en el país decide, de manera voluntaria, abandonar el territorio nacional por sus propios medios o acogiéndose a programas gubernamentales. Este mecanismo busca evitar procesos judiciales prolongados, una orden de expulsión formal en el récord migratorio o el tiempo en centros de detención.

La odisea de viajar con equipo médico e incertidumbre consular

El proceso de retorno para una persona con discapacidad motriz severa implica desafíos logísticos y humanos gigantescos. Gladis no puede abordar un vuelo comercial convencional sin asistencia médica especializada y autorización previa de las aerolíneas.

Además, su supervivencia y calidad de vida dependen del traslado indispensable de una voluminosa serie de aparatos médicos que la acompañan día a día. Tal como ella misma detalló durante la entrevista: «La silla eléctrica, la silla de baño, la manual, la cama de hospital, el elevador de que me levantan... todas las cosas que necesito».

A esta complejidad logística se le suma un profundo temor institucional. Al intentar entregarse o procesar su salida voluntaria ante las autoridades, Gladis teme ser llevada a un centro de detención donde no existan las condiciones sanitarias requeridas para su parálisis, o peor aún, ser separada de su pequeña hija, quien al ser ciudadana estadounidense posee una condición jurídica distinta.

A pesar de la existencia de programas como CBP Home para la deportación voluntaria, el caso de Gladys evidencia las dificultades y la falta de apoyo para inmigrantes con condiciones médicas severas que necesitan regresar a sus países.

A pesar de acudir al consulado de Honduras en busca de un auxilio humanitario integral, las respuestas e intervenciones disponibles han sido mínimas frente a la magnitud de sus necesidades. Asimismo, los requerimientos de información extendidos al DHS para conocer opciones o protocolos especiales para personas en situación de vulnerabilidad médica continúan sin respuesta oficial.

Ante este panorama de extrema vulnerabilidad, organizaciones de apoyo a migrantes y miembros de la comunidad hondureña en el exterior han comenzado a movilizarse activamente. Su objetivo es difundir su historia para movilizar recursos, gestionar pasajes aéreos especializados y brindar la ayuda humanitaria urgente que le permita a Gladis y a su hija emprender un regreso seguro, digno y adaptado a sus necesidades médicas.

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