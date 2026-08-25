Christian Morales Burgos juró como nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia

El Ministerio de Economía de Bolivia quedó bajo la conducción de Christian Morales en medio de presión fiscal, falta de divisas y problemas de combustible (Captura de video)

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Christian Morales Burgos juró este martes como nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, en reemplazo de José Gabriel Espinoza, en un cambio de mando que dejó al frente de la cartera a un funcionario del núcleo técnico del área y que ahora deberá asumir una agenda marcada por la presión fiscal, la falta de divisas y las dificultades de abastecimiento de combustible.

“Nuestro compromiso será preservar la estabilidad, fortalecer las finanzas públicas, generar condiciones para la inversión, la producción y el empleo, y seguir recuperando la confianza en nuestra economía. Tenemos claro que cada decisión económica impacta directamente en la vida de las personas. Por eso nuestro trabajo tendrá siempre como prioridad generar estabilidad, oportunidades y mejores condiciones para las familias bolivianas”, declaró con optimismo el nuevo ministro.

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La designación se produce después de la salida de Espinoza, que dejó el cargo tras la censura aprobada por la Asamblea Legislativa. Con ese relevo, el Gobierno entregó la conducción económica a Morales, quien hasta este martes ocupaba el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público y llegaba al ministerio con conocimiento directo del funcionamiento interno de la estructura que ahora deberá encabezar.

“Asumo hoy esta responsabilidad con profundo agradecimiento, con plena conciencia del trabajo que tenemos por delante. Gracias por la confianza depositada en mi persona, por este reto de asumir el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que lo hago con humildad, con responsabilidad y con la determinación de trabajar cada día por las y los bolivianos de nuestro hermoso país”, dijo.

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Por otro lado, Morales planteó una línea de gestión enfocada en el control de los fondos públicos y en una postura firme frente a posibles irregularidades. “No vamos a tolerar actos de corrupción ni el uso indebido de los recursos del Estado. Vamos a cuidar cada recurso que pertenece a nuestra población”, aseguró.

Christian Morales llegaba al Ministerio de Economía desde el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público con conocimiento directo de la estructura del área (X)

El cambio se formalizó en un momento de tensión para la administración económica. La nueva autoridad recibió una cartera atravesada por varios frentes abiertos, entre ellos la situación fiscal, las gestiones relacionadas con financiamiento externo, la escasez de dólares, los problemas vinculados al combustible y la presión acumulada sobre la economía boliviana.

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“En estos meses, Bolivia ha enfrentado grandes desafíos económicos. Hemos respondido con decisiones responsables, poniendo siempre por delante el interés nacional. Hoy tenemos avances importantes que debemos consolidar y una transformación económica que debe continuar”, afirmó.

“Somos parte de un gobierno, de un equipo, de un proyecto que tiene una responsabilidad clara con los bolivianos: fortalecer nuestra economía, proteger a las familias y generar las condiciones para que Bolivia crezca. Daremos continuidad a las medidas que se han venido implementando y profundizaremos aquellas que están dando resultados”, agregó.

Morales es economista y cuenta con una maestría en Economía, además de un posgrado en Dirección Financiera. A esa formación sumó cursos de especialización del Fondo Monetario Internacional, organismo financiero internacional, en programación macroeconómica, análisis de sostenibilidad de deuda y manejo de inversiones.

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Hasta su designación, se desempeñó como viceministro del área. Antes, fue director general de Crédito Público en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y director de Tesorería y Crédito Público en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Según la información difundida sobre su trayectoria, acumuló más de 17 años de experiencia en funciones jerárquicas dentro de entidades públicas y privadas, tanto a nivel gubernamental como municipal. A lo largo de ese recorrido ocupó cargos como director general, jefe de unidad, tesorero y responsable de distintas áreas vinculadas con finanzas y crédito.

Su experiencia también incluyó trabajo en proyecciones de ingresos y gastos de entidades públicas, elaboración y supervisión de flujos de caja, desarrollo de proyectos y negociación de financiamiento con organismos multilaterales y bilaterales. A eso se sumó su participación en análisis de sostenibilidad de deuda y en la elaboración de planes, políticas estratégicas y procedimientos de endeudamiento dentro del marco del Plan Nacional de Endeudamiento y el Programa Anual de Endeudamiento.

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Christian Morales acumuló más de 17 años de experiencia en finanzas públicas, crédito y tesorería en entidades estatales y municipales de Bolivia (X)

Otro de los puntos señalados en su perfil fue su actuación en escenarios de estrés de liquidez dentro del sector público. En esas situaciones trabajó con entidades del nivel central y territorial en propuestas vinculadas con generación de recursos, control del gasto y diversificación de fuentes de financiamiento.