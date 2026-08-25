Robaron más de 300 drones tras salir del AIFA a empresa china

Un moderno dron flota en el aire con un espectacular atardecer de tonos anaranjados y azules de fondo, sobre un horizonte urbano difuminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El robo de 348 equipos de DJI al salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el pasado 19 de agosto abrió un proceso legal en México y llevó a Grupo HB a bloquear los números de serie para impedir que drones y cámaras robados pudieran activarse, además de pedir a la población que no los comprara ni los revendiera.

De acuerdo con información, el cargamento fue sustraído después de abandonar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en hechos ubicados en el municipio de Zumpango, Estado de México (Edomex). La empresa detalló que la mercancía correspondía a productos de la marca DJI.

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El dato más preciso sobre el volumen del robo apareció en el listado de series compartido por la compañía: no fueron solo “más de 300” unidades, sino 348 equipos entre drones, cámaras y accesorios. Grupo HB agregó que esos artículos quedaron inutilizados para su activación por el bloqueo aplicado a sus identificadores.

Los equipos robados quedaron bloqueados y la empresa pidió no comercializarlos

En un comunicado difundido en redes sociales, la empresa informó que el robo ocurrió “al salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”. Añadió que el caso ya seguía el proceso legal correspondiente ante autoridades mexicanas.

La respuesta central de la compañía fue técnica y comercial: bloquear los números de serie. Eso significó que los productos involucrados no podrían activarse, una medida dirigida a frenar su circulación en el mercado ilegal y a reducir su valor para posibles compradores.

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El mensaje también incluyó un llamado directo a la comunidad para no adquirir, vender ni comercializar los artículos sustraídos. La firma pidió compartir la información y solicitó datos que ayudaran a ubicar el paradero del cargamento o a identificar a quienes estuvieran ofreciéndolo.

Como canal de contacto, Grupo HB difundió el correo relacionespublicas@djistoremexico.com. La empresa señaló que cualquier información útil podría servir para localizar los equipos o para avanzar contra las personas que presuntamente los estuvieran moviendo en el mercado negro.

La lista de series permitió identificar el cargamento sustraído

La compañía anexó una relación de números de serie que comenzaban con los prefijos “ANG5P5E001L1”, “ANDGQP6A001”, “ANGZP” y “ANGZN”. Ese registro fue la base para cuantificar el lote en 348 productos.

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Ese detalle permitió a la empresa fijar con mayor precisión el alcance del robo y advertir a distribuidores, compradores y usuarios sobre qué equipos habían quedado inhabilitados. La publicación circuló ampliamente en redes, donde se convirtió en la principal vía para alertar sobre la mercancía.

Según el diario, el incidente se ubicó en la salida del aeropuerto, no dentro de una tienda ni en un punto de venta abierto al público. La comunicación oficial no detalló el modo en que ocurrió el robo ni identificó a responsables.

La empresa dio a conocer los números de serie de las unidades robadas

La información disponible tampoco precisó el valor económico del cargamento ni el tipo exacto de cada unidad afectada. Lo que sí quedó asentado fue que entre la mercancía había drones, cámaras y accesorios de la marca china.

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DJI dominaba entre 70% y 80% del mercado mundial de drones civiles

El caso puso atención sobre una empresa con fuerte presencia global. DJI, nombre oficial de Da-Jiang Innovations, fue fundada en 2006 y tuvo su sede central en Shenzhen, ciudad reconocida como uno de los principales polos tecnológicos de China.

La compañía fue creada por Frank Wang cuando aún era estudiante universitario en Hong Kong, antes de establecer operaciones en Shenzhen. Con el paso del tiempo pasó de ser un proyecto pequeño a una firma con miles de empleados a nivel mundial.

Agunos de los modelos que vende la marca DJI

De acuerdo con la información del medio, DJI controlaba entre 70% y 80% del mercado mundial de drones. Ese liderazgo se apoyó en la expansión de equipos de uso civil y profesional, así como en sistemas de estabilización de cámaras.

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Entre sus productos figuraban drones para fotografía y video aéreo, como las series Mavic, Mini y Air. También vendía cámaras de acción como Osmo Action, estabilizadores de mano de la línea Ronin, micrófonos inalámbricos y herramientas para transmisión de video.

Los usos de sus equipos iban más allá del entretenimiento. La publicación señaló aplicaciones en producción de cine y televisión, agricultura de precisión, rescate de personas, inspección de infraestructura y topografía.

El 19 de agosto de 2026 robaron 348 drones, cámaras y accesorios de DJI al salir del AIFA , en hechos ubicados en Zumpango .

Grupo HB bloqueó los números de serie de los equipos, por lo que no podían activarse, y abrió el proceso legal correspondiente.

La empresa pidió no comprar ni comercializar los productos y difundió prefijos de series para identificarlos.