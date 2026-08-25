Más de 3% de los hogares en CDMX enfrenta carencias en seguridad, salud mental y acceso a tecnología, revela estudio

Una pendiente empinada en la Ciudad de México concentra viviendas de concreto y ladrillo junto a un entramado de cables aéreos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La desigualdad en la Ciudad de México abarca dimensiones mucho más amplias que la simple diferencia de ingresos entre familias. Factores como la seguridad alimentaria, la salud mental, el acceso a la cultura y la tecnología, así como la percepción de la inseguridad en ciertos entornos configuran el bienestar de los hogares capitalinos, de acuerdo con la IBERO.

Estas conclusiones surgen de un análisis reciente publicado en la revista Wellbeing, Space and Society, el cual utilizó información de la Encuesta de Bienestar Social Multidimensional de 2024. El estudio recopiló datos mediante entrevistas en cientos de hogares, cubriendo las 16 alcaldías de la capital del país con una metodología representativa y probabilística.

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Uno de los resultados más relevantes es que los hogares identificados con bajo bienestar, que representaron el 3.02% de la muestra, registraron un índice promedio de 26.59, situándose en desventaja en varios aspectos fundamentales.

Carencias y exclusión social

El informe reveló que los hogares con menor bienestar enfrentan, de manera simultánea, carencias en empleo, alimentación y salud mental, así como una mayor presencia de depresión y ansiedad y una menor satisfacción con la vida. Además, la exposición al delito es mayor, junto con una percepción generalizada de inseguridad.

Según los investigadores, el problema central no radica en un solo indicador, sino en la acumulación de estas desventajas. Las familias menos favorecidas se encuentran en una posición desfavorable en múltiples áreas: salud, seguridad, acceso cultural y tecnológica, así como en la satisfacción vital. En contraste, quienes se ubican en el nivel más alto de bienestar no solo cuentan con mayores ingresos, sino que también reportan mejor salud mental, mayor acceso a actividades culturales y entornos más seguros.

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Una infografía de Infobae detalla cómo las carencias acumuladas en empleo, salud, seguridad y tecnología afectan a los hogares con menor bienestar en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, aseguró que estas formas de exclusión social no se limitan a la falta de recursos materiales, sino que reflejan barreras estructurales complejas que afectan el desarrollo integral de las personas.

Brecha digital y acceso cultural

La investigación también destacó la desigualdad en el acceso a la tecnología, ya que los hogares con menor bienestar muestran rezago digital y dependen casi exclusivamente del teléfono móvil, muchas veces sin acceso a internet por módem. Por su parte, los grupos con mayores niveles de bienestar disfrutan de mejor conectividad y más dispositivos, lo que facilita su participación en actividades culturales y educativas.

La distancia en el acceso a la cultura es igualmente notoria. Mientras los hogares de bienestar alto tienen más oportunidades para involucrarse en dinámicas de este sector, los de niveles bajo y medio enfrentan dificultades incluso para asistir a eventos cercanos o para dedicar tiempo a la lectura. El costo, la disponibilidad de tiempo y los traslados actúan como barreras adicionales.

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Finalmente, los investigadores manifestaron que estos resultados corresponden a un estudio transversal en la Ciudad de México, por lo que no es posible establecer relaciones de causa y efecto entre las variables analizadas.