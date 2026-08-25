México
Agregar Infobae enGoogle

Más de 3% de los hogares en CDMX enfrenta carencias en seguridad, salud mental y acceso a tecnología, revela estudio

La investigación también reveló que existe una brecha en la actividades culturales y educativas para este sector de la población

Casas de ladrillo y bloque en una calle empinada con postes de luz, un letrero azul con las letras C D M X y un enredo de cables.
Una pendiente empinada en la Ciudad de México concentra viviendas de concreto y ladrillo junto a un entramado de cables aéreos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La desigualdad en la Ciudad de México abarca dimensiones mucho más amplias que la simple diferencia de ingresos entre familias. Factores como la seguridad alimentaria, la salud mental, el acceso a la cultura y la tecnología, así como la percepción de la inseguridad en ciertos entornos configuran el bienestar de los hogares capitalinos, de acuerdo con la IBERO.

Estas conclusiones surgen de un análisis reciente publicado en la revista Wellbeing, Space and Society, el cual utilizó información de la Encuesta de Bienestar Social Multidimensional de 2024. El estudio recopiló datos mediante entrevistas en cientos de hogares, cubriendo las 16 alcaldías de la capital del país con una metodología representativa y probabilística.

PUBLICIDAD

Uno de los resultados más relevantes es que los hogares identificados con bajo bienestar, que representaron el 3.02% de la muestra, registraron un índice promedio de 26.59, situándose en desventaja en varios aspectos fundamentales.

Carencias y exclusión social

El informe reveló que los hogares con menor bienestar enfrentan, de manera simultánea, carencias en empleo, alimentación y salud mental, así como una mayor presencia de depresión y ansiedad y una menor satisfacción con la vida. Además, la exposición al delito es mayor, junto con una percepción generalizada de inseguridad.

Según los investigadores, el problema central no radica en un solo indicador, sino en la acumulación de estas desventajas. Las familias menos favorecidas se encuentran en una posición desfavorable en múltiples áreas: salud, seguridad, acceso cultural y tecnológica, así como en la satisfacción vital. En contraste, quienes se ubican en el nivel más alto de bienestar no solo cuentan con mayores ingresos, sino que también reportan mejor salud mental, mayor acceso a actividades culturales y entornos más seguros.

PUBLICIDAD

Infografía dividida en viñetas con ilustraciones de personas, íconos y textos sobre la brecha social en la Ciudad de México.
Una infografía de Infobae detalla cómo las carencias acumuladas en empleo, salud, seguridad y tecnología afectan a los hogares con menor bienestar en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, aseguró que estas formas de exclusión social no se limitan a la falta de recursos materiales, sino que reflejan barreras estructurales complejas que afectan el desarrollo integral de las personas.

Brecha digital y acceso cultural

La investigación también destacó la desigualdad en el acceso a la tecnología, ya que los hogares con menor bienestar muestran rezago digital y dependen casi exclusivamente del teléfono móvil, muchas veces sin acceso a internet por módem. Por su parte, los grupos con mayores niveles de bienestar disfrutan de mejor conectividad y más dispositivos, lo que facilita su participación en actividades culturales y educativas.

La distancia en el acceso a la cultura es igualmente notoria. Mientras los hogares de bienestar alto tienen más oportunidades para involucrarse en dinámicas de este sector, los de niveles bajo y medio enfrentan dificultades incluso para asistir a eventos cercanos o para dedicar tiempo a la lectura. El costo, la disponibilidad de tiempo y los traslados actúan como barreras adicionales.

Finalmente, los investigadores manifestaron que estos resultados corresponden a un estudio transversal en la Ciudad de México, por lo que no es posible establecer relaciones de causa y efecto entre las variables analizadas.

Temas Relacionados

CDMXCiudad de Méxicodesigualdadpobrezabrecha tecnologicasalud mentalIBEROmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Hay exportación de osos negros de México al extranjero? Semarnat aclara

En redes sociales denunciaron que la dependencia había autorizado la exportación de osos negros, una especie en peligro de extinción

¿Hay exportación de osos negros de México al extranjero? Semarnat aclara

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: quién es “El Grande”, el narco que habla en el nuevo libro de Anabel Hernández

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: quién es “El Grande”, el narco que habla en el nuevo libro de Anabel Hernández

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de Checo Pérez tras el GP de Países Bajos 2026?

La Fórmula 1 se prepara para continuar su recorrido por Europa

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de Checo Pérez tras el GP de Países Bajos 2026?

Gobierno visita a beneficiarios del Bienestar en sus casas: a quiénes aplica y qué debes hacer

El personal autorizado debe llevar uniforme y gafete, y cualquier recorrido se puede confirmar por teléfono antes de entregar información en casa a desconocidos

Gobierno visita a beneficiarios del Bienestar en sus casas: a quiénes aplica y qué debes hacer

Mexicali refuerza vigilancia tras alerta de EEUU: alcaldesa pide calma a la población

La tarjeta informativa difundida hoy 25 de agosto señala que no hay indicios que confirmen una amenaza inminente

Mexicali refuerza vigilancia tras alerta de EEUU: alcaldesa pide calma a la población
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emma Coronel revela que Los Tucanes de Tijuana y Banda El Recodo habrían ido al bautizo de sus hijas

Emma Coronel revela que Los Tucanes de Tijuana y Banda El Recodo habrían ido al bautizo de sus hijas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: quiénes son Los Rusos, el brazo armado de La Mayiza en la frontera norte

Así balearon la casa de la alcaldesa de Paraíso a cuatro días de asumir el cargo: descarta renunciar y anuncia acciones legales

Autoridades catean el Colegio Tonallí por presunto delito sexual en Nuevo León

México no ha confirmado “riesgo inminente” para la población en Mexicali tras alerta de EEUU por amenaza del narco

ENTRETENIMIENTO

Niurka Marcos se lanza contra quienes ‘funaron’ a Victoria Ruffo por sus comentarios sobre el físico de la hija de Eugenio Derbez

Niurka Marcos se lanza contra quienes ‘funaron’ a Victoria Ruffo por sus comentarios sobre el físico de la hija de Eugenio Derbez

Quien es ‘Lonche de Huevito’, famoso de Sinaloa que ‘apadrinó’ a Emma Coronel en su nueva faceta streamer

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Masad es líder y Ese Pérez con Yanet García a una línea de la eliminación

Cuántas versiones tiene “La Pícara Soñadora” y cuáles son las diferencias con su nueva adaptación en México

Eduin Caz manda mensaje a la producción de La Casa de los Famosos por enviar a Ese Pérez al Exilio en su cumpleaños

DEPORTES

Rayados vs Chicago Fire: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Rayados vs Chicago Fire: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Leagues Cup 2026: dónde ver gratis por televisión abierta los Cuartos de Final en México

América lanza promoción en los boletos para su partido contra Puebla en el Estadio Banorte

León vs Real Salt Lake EN VIVO: a qué hora y dónde ver desde México el juego de los Cuartos de Final de Leagues Cup 2026

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de Checo Pérez tras el GP de Países Bajos 2026?