Diputada del PRI presenta denuncia de juicio político contra Rubén Rocha Moya en el Congreso de Sinaloa

La legisladora local confirma que el recurso se ingresa hoy ante el Congreso de Sinaloa para iniciar un trámite en el Poder Legislativo estatal, con el objetivo de separarlo del cargo y aplicarle inhabilitación

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La diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela (@PaolaGarateV), confirmó que este día se presentará formalmente ante el Congreso de Sinaloa una denuncia de juicio político en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado.

“Presentaremos formalmente” la denuncia, anuncia Gárate

De acuerdo con lo declarado por la legisladora, la denuncia busca abrir un procedimiento formal ante el Poder Legislativo estatal. En sus palabras:

“El día de hoy presentaremos formalmente ante este congreso la denuncia de juicio político en contra de Rubén Rocha Moya.”

Gárate explicó que la pretensión principal del recurso es la destitución de Rocha Moya del cargo de gobernador constitucional, así como la inhabilitación correspondiente, conforme a lo establecido en la Constitución local y en la Ley de Responsabilidades.

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La legisladora local confirma que el recurso se ingresa hoy ante el Congreso de Sinaloa para iniciar un trámite en el Poder Legislativo estatal, con el objetivo de separarlo del cargo y aplicarle inhabilitación

Un procedimiento que recae en el Congreso

Según la diputada, la denuncia abre un procedimiento en el que será el propio Congreso el que deba resolver sobre la responsabilidad política del mandatario con licencia, “mirando en todo momento la estabilidad” del estado. La legisladora reconoció que se trata de un proceso complejo, aunque afirmó que el grupo promotor mantiene la expectativa de que avance.

Este proceso es independiente de cualquier investigación penal, subrayó Gárate, quien sostuvo que la vía política que representa el juicio político es autónoma respecto a otros procedimientos legales que pudieran estar en curso contra el gobernador con licencia.

“Este congreso no necesita esperar una sentencia extranjera”

Uno de los puntos centrales de la declaración de la diputada fue que, a su consideración, el Congreso de Sinaloa cuenta con facultades propias para analizar el ejercicio del poder público en la entidad, sin depender de resoluciones judiciales de otros países. En su intervención, señaló:

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“Este congreso no necesita esperar una sentencia extranjera para revisar el ejercicio del poder público en Sinaloa.”

La legisladora también advirtió que, según su interpretación, la licencia solicitada por Rocha Moya no debería utilizarse como argumento para archivar el expediente del juicio político, y afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado respecto a que los gobernadores pueden ser sujetos de este tipo de procedimientos.

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Contexto: una de varias solicitudes en curso

La denuncia anunciada por Gárate se suma a otras iniciativas presentadas en los últimos días ante el Congreso de Sinaloa. Un grupo de ciudadanos, empresarios y representantes del sector restaurantero, encabezado por Martha Reyes Zazueta, expresidenta de Coparmex Sinaloa, entregó también este mes una solicitud de juicio político contra el mandatario, la cual contempla 16 hechos que los promoventes consideran motivo suficiente para iniciar el procedimiento, entre ellos señalamientos relacionados con el proceso electoral de 2021 en la entidad.

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Cabe destacar que, hasta el momento, la presentación de solicitudes de juicio político no implica que el procedimiento haya sido aprobado por el Congreso, ni que Rocha Moya haya sido declarado responsable de los hechos señalados. Corresponderá al propio Poder Legislativo estatal revisar los requisitos legales y determinar la procedencia del recurso.

Rocha Moya solicitó licencia del cargo de gobernador de Sinaloa, en medio de una acusación presentada ante una corte del Distrito Sur de Nueva York, en la que se le señala junto con otros funcionarios y exfuncionarios estatales por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha solicitado a Estados Unidos pruebas que respalden dicha acusación.

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El Congreso de Sinaloa enfrenta, de manera simultánea, el proceso para definir quién concluirá el periodo constitucional al frente del Ejecutivo estatal, mientras avanzan las distintas denuncias presentadas en contra del gobernador con licencia.